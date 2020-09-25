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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: 6-8 Ekim olaylarının üzerinden 6 yıl geçti, hangi yeni delil var bilmek isteriz

"Ölenleri ayırmadan 6-8 Ekim olaylarına üzülüyoruz"

25 Eylül 2020 15:32

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 6-8 Ekim Kobani olayları nedeniyle HDP'ye düzenlenen operasyona ilişkin "6-8 Ekim olaylarının üzerinden 6 yıl geçti. Hangi yeni delil var bilmek isteriz" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında konuşan Özel, operasyon kapsamında Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in gözaltına alınmasına ilişkin ise "Bugün Ayhan Bilgen’i 6-8 Ekim olayları sırasında MYK üyesi olduğu için gözaltına alıyorlar. Çünkü Kars’ın seçilmiş belediye başkanı ve HDP’nin elinde kalmış son il belediye başkanı. Bunu yapınca o eski görüntüler televizyonlarda dönebilir ve ekonomideki bu çöküş konuşulmayabilir, Türkiye AKP-MHP için elverişli bir gündemin içine çekilebilir diye düşünüyorlar" dedi.

"Ölenlerin hiçbirini ayırmadan, 6-8 Ekim olaylarına üzülüyoruz"

CHP'li Özgür Özel, şöyle konuştu:

"Biz 6-8 Ekim olayları ile ilgili ölen 50 vatandaşımızı, Yasin Börü’yü de Mert Değirmenci’yi de Şanlıurfa’da ölen Aynur Kutin’i de ayırmadan hepsi için yüreğimiz yanıyor. Bugün Mithat Sancar, olaylarda ölenlerin önemli bir kısmının HDP üyesi olduğunu söyledi. Bu da önemli bir veridir. ‘Olaylarda ölen Yasin Börü’ye ciğeriniz yanmıyor mu?’ diye soruyor AK Partililer, bu da kıymetli bir tespittir. Ölenlerin hiçbirini ayırmadan, 6-8 Ekim olaylarına üzülüyoruz. Sorumlular varsa çıksın ama sorumsuzluğu Anayasa Mahkemesi tarafından tescil edilmiş bir belediye başkanını görevinden almak, onun üzerinden Türkiye siyasetinden başka bir çalkantı yaratmaya çalışanlara karşı milletimiz uyanık olsun.

6-8 Ekim olaylarının üzerinden 6 yıl geçti. Hangi yeni delil var bilmek isteriz. Bizim bildiğimiz bir şey yok. Bir belediye başkanı o dönem MYK üyesi diyorlarsa, Anayasa Mahkemesi de olmadığına karar vermişse bunun üzerinden yapılacak algı operasyonun yalan bir algı operasyonu olduğu için bunun Cumhur İttifakı’na da zerre kadar faydası olmayacaktır. Millet böyle manipülasyonlara karnını çoktan doyurdu."

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