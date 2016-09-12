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Politika

HDP Sözcüsü: Kayyum düzenlemesi, iç savaş zemininin oluşturulmasıdır

İçişleri Bakanı Soylu, 'kayyım'ın sinyalini vermişti

12 Eylül 2016 02:13

HDP Eş Sözcüsü Ayhan Bilgen, 28 belediyeye kayyım atanmasına ilişkin “Kayyumlarla ilgili düzenleme bir iç savaş zemininin oluşturulmasıdır. Bir provokasyondur” açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, cuma günkü konuşmasında ‘sinyalini’ verdiği ‘Belediyelere kayyum ataması’ bu sabah gerçekleşmiş, görevlerinden alınan 24’ü DBP’li 28 belediye başkanının yerine atamalar yapılmıştı.

İmctv’nin haberine göre HDP Genel Merkezi’nde belediyelere kayyum atanmasıyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Bilgen şöyle konuştu: 

“Kayyumlarla ilgili düzenleme bir iç savaş zemininin oluşturulmasıdır. Bir provokasyondur. Bunun yerel demokrasi açısından, hukuk açısından artık konuşulabilir bir tarafı bile kalmamıştır."

Kayyum atanmasının açık bir şekilde halk iradesinin tanınmaması, yok sayılması olduğunu belirten Bilgen, sözlerine şöyle devam etti:

“Seçme seçilme hakkının gasp edilmesidir. Nitekim atanmış belediye başkanlarını, kayyımları bu vesayet rejiminin aktörlerini belediyelerin etrafına beton kolonlar dikerek ya da o şehirde internet hizmetini keserek sağlayamazsınız. Çünkü yerel yönetim demek halkın en kolay ulaşabildiği yönetim demektir. Siz duvar örerek, interneti keserek, yerinden yönetim ilkesinin gereğini yapmış olmuyorsunuz ancak darbe dönemlerinde bile hayal edilemeyecek düzeyde uygulamalara imza atmış oluyorsunuz.”

Bilgen, HDP’nin nasıl bir tutum alacağını da şu sözleriyle anlattı:

 “Halk nasıl 15 Temmuz’da seçilmiş hükümete sahip çıktıysa, nasıl baskı ve zorla bir siyasi iradenin ortadan kaldırılmasına yönelik girişime prim vermediyse, bu nasıl demokrasi açısından takdir edilecek bir davranış ise yerel yönetimlerde de halkın kendi seçilmişlerine sahip çıkması demokrasinin gereğini bilmesi anlamına gelir. Biz bu tutumu doğrudan halk iradesine, onun seçme ve seçilme hakkına tahammülsüzlük olarak görüyoruz. Halk kendi iradesini, onurunu değerli görüyorsa gereken demokratik tavrını ortaya koyacaktır.”

 

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