Kayyımla gelen belediye başkanı: Hiçbir yerde çöp görmeyeceğim

İçişleri Bakanlığı tarafından Muş'un Bulanık ilçesi Belediye Başkanı Figen Yaşar'ın yerine görevlendirilen Kaymakam Ömer Şahin, esnafı ziyaret etti. Şahin, "Tüm temizlik personelleri, hemen ellerinize süpürge alarak cadde ve sokakları temizlemeye başlıyorsunuz. Bayram boyunca hiçbir yerde çöp görmeyeceğim ve hiçbir yerden şikayet duymayacağım" dedi.

PKK-KCK'ya yardım ve destek verdiği iddiasıyla gözaltına alınan ve ‘suç işlemeye tahrik', ‘terör örgütüne üye olmakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçlarından ceza evinde bulunan Figen Yaşar'ın yerine İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen Kaymakam Ömer Şahin, göreve başladı.

Sabah saatlerinde belediye hizmet binasına gelen Şahin, kurum amirleriyle toplantı gerçekleştirdi. Ardından esnafı ziyaret eden Şahin, esnafla sohbet etti.

Bir süre çarşı merkezini gezen Şahin, Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı caddelerde biriken çöplerin temizlenmesi için belediye personeline talimat verdi.

Biriken çöplerin kaldırılması için temizlik personelini uyaran Şahin, "Tüm temizlik personelleri, hemen ellerinize süpürge alarak cadde ve sokakları temizlemeye başlıyorsunuz. Bayram boyunca hiçbir yerde çöp görmeyeceğim ve hiçbir yerden şikayet duymayacağım" dedi. Şahin'in uyarılarının ardından çöpler temizlendi.