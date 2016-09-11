Abdülkadir Selvi: Kayyum atanan belediye sayısı 28 ile sınırlı kalmayacak, yeni atamalar yapılacak

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının 674 sayılı kanun hükmünde kararnamesi (KHK) kapsamında 28 belediyeye kayyım atanmasını yorumladı. Selvi, kayyım atanan belediye sayısının 28 ile sınırlı kalmayacağını, yeni atamalar yapılacağını öne sürdü.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2'si il, 24'ü ilçe ve 2'si belde 28 belediyeye kayyım atandığı bildirilmişti. Kayyım atanan belediyelerin 4'ü 'FETÖ', 24'ü ise PKK ile ilişkilendirilmişti.

Kayyım atanan belediyeler

1- Batman İl Belediyesi Ertuğrul Şeref Aksoy Vali Yardımcısı

2- Hakkari İl Belediyesi Cüneyt Epçim Vali Yardımcısı

3 -Adana-Pozantı İlçe Belediyesi Mahmut Sami Baysal

4 - Ağrı-Diyadin İlçe Belediyesi Mekan Çeviren Kaymakam

5 -Batman-Beşiri İlçe Belediyesi Mustafa Maslak Kaymakam

6 -Batman-Gercüş İlçe Belediyesi Ünal Koç Kaymakam

7 - Diyarbakır- Silvan İlçe Belediyesi Murat Kütük Kaymakam

8- Diyarbakır-Sur İlçe Belediyesi Bilal Özkan Vali Yardımcısı

9 - Erzurum-Aşkale İlçe Belediyesi Şenol Polat

10 - Erzurum-Hınıs İlçe Belediyesi Bülent Ay Kaymakam

11- Giresun-Çamoluk İlçe Belediyesi Musa Varıcı

12- Iğdır-Tuzluca İlçe Belediyesi İbrahim Civalek Kaymakam

13- Konya-Ilgın İlçe Belediyesi Mehmet Karahan

14 - Mardin-Dargeçit İlçe Belediyesi Mehmet Yaşar Yeşiltaş Kaymakam

15- Mardin-Derik İlçe Belediyesi Muhammed Fatih Safitürk Kaymakam

16 - Mardin Mazıdağı İlçe Belediyesi Halit Benek Kaymakam

17- Mardin Nusaybin İlçe Belediyesi Ergün Baysal Kaymakam

18 -Muş-Bulanık İlçe Belediyesi Ömer Şahin Kaymakam

19 - Siirt -Eruh İlçe Belediyesi Murtaza Dayanç Kaymakam

20- Şanlıurfa-Suruç İlçe Belediyesi Tarık Açıkgöz Vali Yardımcısı

21 - Şırnak-Cizre İlçe Belediyesi Ahmet Adanur Kaymakam

22 -Şırnak-Silopi İlçe Belediyesi Savaş Konak Kaymakam

23- Van-Edremit İlçe Belediyesi İbrahim Özkan Vali Yardımcısı

24- Van-Erciş İlçe Belediyesi Mehmet Şirin Yaşar Kaymakam

25- Van-İpekyolu İlçe Belediyesi Önder Can Vali Yardımcısı

26- Van-Özalp İlçe Belediyesi Serdar Karal Kaymakam

27 - Batman-Beşiri-İkiköprü Belde Belediyesi Mustafa Maslak Kaymakam

28- Iğdır-Merkez- Belde Hoşhaber Belediyesi Bilgehan Karanfil Vali Yardımcısı.