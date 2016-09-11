İkisi il 28 belediyeye kayyım atandı!

Darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının 674 sayılı kanun hükmünde kararnamesi (KHK) kapsamında 28 belediyeye kayyım atandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2'si il, 24'ü ilçe ve 2'si belde 28 belediyeye kayyım atandığı bildirildi. Kayyım atanan belediyelerin 4'ü 'FETÖ', 24'ü ise PKK ile ilişkilendirildi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) geçtiği haberde "İçişleri Bakanlığı, PKK-KCK ve FETÖ'ye yardım ve destek verdiği gerekçesiyle, haklarında yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında görevden alınan 28 belediye başkanının yerine kanun hükmünde kararname gereği 28 kişiyi görevlendirdi. Bu kişiler sabah 09.00 itibariyle görevlerine başladı" dendi.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklması

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 1 Eylül'de yürürlüğe giren 674 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Belediye Kanunu’nda düzenleme yapıldığı hatırlatılarak, "Terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçuyla hakkında soruşturma açılan veya görevden uzaklaştırılan Belediye Başkan ve Meclis Üyelerinin yerine 15 gün içerisinde görevlendirme yapılması hüküm altına alınmıştır" dendi.

Yerlerine kayyum atanan belediye başkanlarının 2’si il, 24’ü ilçe, 2’si belde belediye başkanı, başkanlardan 12’si ise halen tutuklu. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Demokrasi ve hukuk devleti anlayışında millet iradesinin yerel yönetimlere yansıması esastır" denerek, kayyum atanmanın gerekçesi şöyle açıklanıyor:

"Ancak belediyeler; vatandaşımızın, kullandığı oyu, verdiği vergileri ve demokrasinin sunduğu iklimi istismar ederek ülkemizin birlik ve bütünlüğüne kasteden terör örgütlerinin etkisi altına giriyorsa, milli iradeyi gaspedenlere karşı tedbir almak devletin asli görevidir. Vatandaşlarımızın verdiği vergilerle oluşan kaynaklar ve verdiği oyla oluşan siyasi irade, terör örgütlerine devşirilemez. Seçimle iş başına gelip, milletin hür iradesini suç işlemek için kullanmanın meşruiyeti yoktur. Elbette hiçbir hukuk düzeni hakların açıkça kötüye kullanılmasını korumaz. Demokrasi ve hukukun üstünlüğünü işletmek devletin görevidir. Milletin beklediği de budur. Terör örgütleri karşısında ülkenin birlik ve beraberliğini, milletin ferasetiyle, işleyen demokrasi, işleyen hukuk ve işleyen devlet tesis edecektir. Bu işleyişi sağlamayı teminen, görevlendirme yapılan belediyelerde, kaynaklar terör örgütlerine değil o yörede yaşayan vatandaşlarımıza sunulacağı için, hizmetler en iyi şekilde yürütülecektir. Kanun hükmünde kararname gereği sözkonusu 28 belediye başkanlığına görevlendirilen, ekte isimleri bulunan kişiler bu sabah saat 09:00 itibariyle görevlerine başlamıştır."

İşte kayyım atanan belediyeler

1- Batman İl Belediyesi Ertuğrul Şeref Aksoy Vali Yardımcısı

2- Hakkari İl Belediyesi Cüneyt Epçim Vali Yardımcısı

3 -Adana-Pozantı İlçe Belediyesi Mahmut Sami Baysal

4 - Ağrı-Diyadin İlçe Belediyesi Mekan Çeviren Kaymakam

5 -Batman-Beşiri İlçe Belediyesi Mustafa Maslak Kaymakam

6 -Batman-Gercüş İlçe Belediyesi Ünal Koç Kaymakam

7 - Diyarbakır- Silvan İlçe Belediyesi Murat Kütük Kaymakam

8- Diyarbakır-Sur İlçe Belediyesi Bilal Özkan Vali Yardımcısı

9 - Erzurum-Aşkale İlçe Belediyesi Şenol Polat

10 - Erzurum-Hınıs İlçe Belediyesi Bülent Ay Kaymakam

11- Giresun-Çamoluk İlçe Belediyesi Musa Varıcı

12- Iğdır-Tuzluca İlçe Belediyesi İbrahim Civalek Kaymakam

13- Konya-Ilgın İlçe Belediyesi Mehmet Karahan

14 - Mardin-Dargeçit İlçe Belediyesi Mehmet Yaşar Yeşiltaş Kaymakam

15- Mardin-Derik İlçe Belediyesi Muhammed Fatih Safitürk Kaymakam

16 - Mardin Mazıdağı İlçe Belediyesi Halit Benek Kaymakam

17- Mardin Nusaybin İlçe Belediyesi Ergün Baysal Kaymakam

18 -Muş-Bulanık İlçe Belediyesi Ömer Şahin Kaymakam

19 - Siirt -Eruh İlçe Belediyesi Murtaza Dayanç Kaymakam

20- Şanlıurfa-Suruç İlçe Belediyesi Tarık Açıkgöz Vali Yardımcısı

21 - Şırnak-Cizre İlçe Belediyesi Ahmet Adanur Kaymakam

22 -Şırnak-Silopi İlçe Belediyesi Savaş Konak Kaymakam

23- Van-Edremit İlçe Belediyesi İbrahim Özkan Vali Yardımcısı

24- Van-Erciş İlçe Belediyesi Mehmet Şirin Yaşar Kaymakam

25- Van-İpekyolu İlçe Belediyesi Önder Can Vali Yardımcısı

26- Van-Özalp İlçe Belediyesi Serdar Karal Kaymakam

27 - Batman-Beşiri-İkiköprü Belde Belediyesi Mustafa Maslak Kaymakam

28- Iğdır-Merkez- Belde Hoşhaber Belediyesi Bilgehan Karanfil Vali Yardımcısı.

Soylu açıklamıştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kanun Hükmünde Kararname yetkisiyle 15 gün içinde 28 belediyenin yönetimi Kandil'de teröristlerde değil milli iradede olacak" demişti.

674 sayılı KHK'nın ilgili maddesi ne diyor?

Darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL uygulamasının 674 sayılı KHK birlikte belediyelere kayyım atanmasının önü açılmıştı. İlgili madde şöyle:

"Belediye ve bağlı idare imkanlarının terör veya şiddet olaylarına dolaylı ya da doğrudan destek sağlamak amacıyla yararlanıldığının valilik tarafından belirlenmesi durumunda, terör ve şiddet olaylarına destek olmak amacıyla kullanılan belediye veya bağlı idare taşınırlarına mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından el konulacak"