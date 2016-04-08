T24 LogoT24 Logo
Politika

HDP Sözcüsü: AKP, dokunulmazlıklarla başkanlık ittifaklarını yokluyor

"Anayasa önerisi Meclis gündemine gelecekken, anayasal bir konuyu imzaya açmak bir test sürecidir"

08 Nisan 2016 21:35

HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen AKP'nin dokunulmazlıkların kaldırılmasını imzaya açmasını yeni Anayasa ve başkanlık sistemiyle ilgili yoklama girişimi olduğunu ifade ederek, AKP'nin bu şekilde gücünü test etmek istediğine işaret etti. Bilgen, "Türkiye'nin çok ciddi sorunları varken toplumun gündemini buraya odaklamanın siyasetin yetmezliğidir" dedi.

Evrensel’in haberine göre, Parti Sözcü Bilgen ve HDP Kadın Meclisi Sözcüsü Besime Konca düzenledikleri basın toplantısıyla gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Ayhan Bilgen dokunulmazlıkların imzaya açılması ve MHP'nin HDP'yi hedef alması konularına değindi. Bilgen, önümüzdeki günlerde Meclis gündemine dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda değişiklik önerisinin AKP tarafından imzaya açılacağını dile getirerek "Başından beri bu konuda tavrımızı çok net koyuyoruz. Dokunulmazlığın bir suç işleme mekanizmasına dönüşmesini engelleyecek bir düzenleme olması için önerimizi yaptık. Birkaç ay içerisinde yeni anayasa önerisi Meclis gündemine gelecekken, anayasal bir konuyu imzaya açmak ve gündeme getirmek, bunun aslında başkanlık eksenli bir anayasa ile ilgili bir test sürecidir. AKP kendi gücünü test etmeye ve ittifaklarını yoklama çalışıyor" dedi. HDP'yi hedef alan açıklamalara da değinen Bilgen, MHP'nin kendi iç kongre tartışmalarını bastırmak ve kendi gündemini örtmek için böyle bir yöntem izlediğini kaydetti.

 

“AKP, istismar olaylarındaki samimiyetini ortaya koydu”

Bilgen sonrası konuşan Besime Konca HDP'nin Ensar Vakfı'nda yaşanan cinsel istismar skandalına ilişkin tutumuna değindi. Konca, “olayı başından beri takip ettiklerini” ifade ederek, “parlamentoda araştırma komisyonu kurulması talebinde bulunduklarını ve suçun araştırılması için gensoru önergesi verdiklerini” hatırlattı. “AKP'nin suçun araştırılmaması için elinden geleni yaptığını ve gensoru önergesine ret oyu verdiğini” söyleyen Konca, "Tacizin, tecavüzün, şiddetin önlenmesinde ne kadar samimi olduklarını gösterdiler" diye konuştu. 

HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın Ensar Vakfı'na ilişkin, "Bu olay bir kurumu tümünü bağlamaz" açıklamalarına da değinen Konca, Tan'la aynı fikirde olmadıklarını ve Tan'ın sözlerini eleştirdiklerini belirtti. Konca, vatandaşlıktan çıkartma tartışmalarını da ele alarak  bunların hepsinin gündemi saptırma olduğunu kaydetti.

ETİKETLER

hdp akp başkanlık sistemi ittifak dokunulmazlık besime konca sözcü

İlgili Haberler

CHP'li Özel: Dokunulmazlıklar eski bakanlar içinde de kalkmalı

AKP'li Bostancı: Dokunulmazlıkların kaldırılmasına dair kapsamı genişlettik

Davutoğlu: Anayasayı değiştirip dokunulmazlıkların kaldırılması sürecini başlatacağız

"Şu an vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili bir düzenleme yok"

Dokunulmazlık tartışmalarında neler oluyor?

AKP: Daha da uzatmak niyetinde değiliz

Kulis: AKP, dokunulmazlıklara ilişkin anayasa değişikliği sürecini hızlandırdı

"AKP dokunulmazlıklar konusunda 2 yol belirledi"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24