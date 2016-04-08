HDP Sözcüsü: AKP, dokunulmazlıklarla başkanlık ittifaklarını yokluyor

HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen AKP'nin dokunulmazlıkların kaldırılmasını imzaya açmasını yeni Anayasa ve başkanlık sistemiyle ilgili yoklama girişimi olduğunu ifade ederek, AKP'nin bu şekilde gücünü test etmek istediğine işaret etti. Bilgen, "Türkiye'nin çok ciddi sorunları varken toplumun gündemini buraya odaklamanın siyasetin yetmezliğidir" dedi.

Evrensel’in haberine göre, Parti Sözcü Bilgen ve HDP Kadın Meclisi Sözcüsü Besime Konca düzenledikleri basın toplantısıyla gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Ayhan Bilgen dokunulmazlıkların imzaya açılması ve MHP'nin HDP'yi hedef alması konularına değindi. Bilgen, önümüzdeki günlerde Meclis gündemine dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda değişiklik önerisinin AKP tarafından imzaya açılacağını dile getirerek "Başından beri bu konuda tavrımızı çok net koyuyoruz. Dokunulmazlığın bir suç işleme mekanizmasına dönüşmesini engelleyecek bir düzenleme olması için önerimizi yaptık. Birkaç ay içerisinde yeni anayasa önerisi Meclis gündemine gelecekken, anayasal bir konuyu imzaya açmak ve gündeme getirmek, bunun aslında başkanlık eksenli bir anayasa ile ilgili bir test sürecidir. AKP kendi gücünü test etmeye ve ittifaklarını yoklama çalışıyor" dedi. HDP'yi hedef alan açıklamalara da değinen Bilgen, MHP'nin kendi iç kongre tartışmalarını bastırmak ve kendi gündemini örtmek için böyle bir yöntem izlediğini kaydetti.

“AKP, istismar olaylarındaki samimiyetini ortaya koydu”

Bilgen sonrası konuşan Besime Konca HDP'nin Ensar Vakfı'nda yaşanan cinsel istismar skandalına ilişkin tutumuna değindi. Konca, “olayı başından beri takip ettiklerini” ifade ederek, “parlamentoda araştırma komisyonu kurulması talebinde bulunduklarını ve suçun araştırılması için gensoru önergesi verdiklerini” hatırlattı. “AKP'nin suçun araştırılmaması için elinden geleni yaptığını ve gensoru önergesine ret oyu verdiğini” söyleyen Konca, "Tacizin, tecavüzün, şiddetin önlenmesinde ne kadar samimi olduklarını gösterdiler" diye konuştu.

HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın Ensar Vakfı'na ilişkin, "Bu olay bir kurumu tümünü bağlamaz" açıklamalarına da değinen Konca, Tan'la aynı fikirde olmadıklarını ve Tan'ın sözlerini eleştirdiklerini belirtti. Konca, vatandaşlıktan çıkartma tartışmalarını da ele alarak bunların hepsinin gündemi saptırma olduğunu kaydetti.