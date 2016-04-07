Davutoğlu: Anayasayı değiştirip dokunulmazlıkların kaldırılması sürecini başlatacağız

Başbakan Ahmet Davutoğlu, dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin olarak, "Bize düşen ve derhal yapacağımız husus, anayasada gerekli değişiklikleri yapıp süreci derhal başlatacağız" dedi.

Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirdiği "vatandaşlıktan çıkarma" tartışmasına ilişkin olarak, "Şu an vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili bir düzenleme yok. Bu teröristlerin psikolojik ve manevi bağları bu ülke ile kopmuştur, diğer hususlar ayrıca değerlendirilir" ifadesini kullandı.

Davutoğlu, Bosna Hersek Başbakanı Denis Zvizdiş ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Başbakan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Türkiye demokratik bir hukuk devletidir. Anayasa'yı değiştirmek istesek de bugün geçerli olan çerçevede yargı kesinlikle yürütmeden ve yasamanın etkisinden bağımsız olarak işlemini sürdürmektedir. Bunların birbirine tahakküm ettiği gibi bir algı yaratmak doğru değildir. Bütün diğer görüşler şahsi görüştür. Eğer bir kişi bir ülkede otobüs duraklarında araba patlatarak o ülke vatandaşlarının canına kastediyorsa zaten o ülke ile manevi bağı kopmuş demektir. Hukuki bağının kopması için de 2009 yılında çıkan kanun neticesinde kimlerin vatandaşlıktan çıkarılacağı belli. Yeni bir düzenleme yapılacaksa bunu yaparız dedim. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesi var. Yaşanan durum bundan ibarettir. Şu an vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili bir düzenleme yok. Bu teröristlerin psikolojik ve manevi bağları bu ülke ile kopmuştur, diğer hususlar ayrıca değerlendirilir.

İsrail ile görüşmeler

İsrail ile görüşmeler bugünlerde de sürüyor. Eğer talpelerimiz karşılanırsa zaten ondan sonra atılacak adımlar bellidir. Önemli bir zeminde ortak bir zeminde seyrediyor.

Dokunulmazlıklar kalkacak mı?

Biz hiçbir şeyden çekinmiyoruz. Bütün dosyaların gelmesi için de gerekli çalışmaları yapacağız. CHP son olarak meydan okumanın karşısında cesaretleri yürekleri yok. Derhal yapacağımız husus, arkadaşlarla görüştüm geçici anayasa düzenlemesiyle süreci başlatın dedim.