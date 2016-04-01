CHP'li Özel: Dokunulmazlıklar eski bakanlar içinde de kalkmalı

Milletvekili dokunulmazlıkları konusunda AKP ile CHP arasında karşılıklı önerilerin sunulduğu üçüncü görüşme bugün yapıldı. CHP’li Özgür Özel, “Şu anki bakanlar ve eski bakanlarla ilgili de düzenleme yapılması gerektiğini söylemiştik” derken AKP’li Naci Bostancı, “Meclis’e, Adalet Bakanlığı’na ve Başbakanlık’a intikal etmiş tüm fezlekeler için dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda tekliflerini genişlettiklerini söyledi.

AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’i makamında ziyaret etti. CHP, düzenlemenin yasanın çıktığı tarihe kadar işlenmiş olan tüm suçlarla ilgili olması görüşünü yineledi. CHP’li Özel, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, “Biz sadece vekiller ile ilgili dokunulmazlığın yeterli olmayacağını şu anki bakanlar ve eski bakanlarla ilgili de düzenleme yapılması gerektiğini söylemiştik” dedi.

Bakanlar kapsam dışı

AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı, “Geçmiş teklifimizden farkı şu; Meclis’e intikal etmiş olan fezlekelerden söz etmiştik, daha sonra Adalet Bakanlığı ve Başbakanlık’ta kimi fezlekeler alıkonulabilir mi, idarenin buna ilişkin ayrı bir tasarrufu olabilir mi kaygısını gördük. Bunu da öngörmek için Başbakanlık’a ve Adalet Bakanlığına intikal etmiş olan tüm fezlekeler dahil bu teklifimizin Meclis’ten geçmesinin ardından Meclis Başkanlığı’nda, Komisyonlarda olanlar dahi tüm fezlekelere ilişkin bir düzenleme yapmış oluyoruz" dedi.

Milletvekilleri gönülsüz;

AKP kanadında hoşnutsuzluk

AKP ve CHP arasındaki dokunulmazlık turları ve medyanın konuya olan ilgisi kulislere yansımadı. İktidar ve muhalefet milletvekillerinin hoşnutsuzlukları dikkat çekiyor. Özellikle AKP’nin Başkanlık önerisinin de yer alacağı Anayasa değişikliği öncesinde bunun doğru olmayacağı yorumları dikkat çekiyor. CHP kanadında da dokunulmazlıkların kaldırılmasına sıcak bakılmıyor. Genel Kurul’da yapılacak oylamada grup kararı alınmadığı için sürpriz yaşanabileceği belirtiliyor.