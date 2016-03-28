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Politika

HDP'den dokunulmazlıkların kaldırılması için anayasa değişikliği önerisi

"Milletvekili hakkında verilen bir ceza hükmünün açıklanması üyelik sıfatının sona ermesine bırakılır"

28 Mart 2016 20:20

HDP, dokunulmazlıkların kaldırılmasına yönelik 'Yasama Muafiyetleri' başlıklı anayasa değişiklik önerisini açıkladı. Önerinin içinde "Milletvekili hakkında verilen bir ceza hükmünün açıklanması üyelik sıfatının sona ermesine bırakılır" ifadesi yer aldı.

Cumhuriyet’in haberine göre, HDP milletvekilleri Meral Danış Beştaş, Garo Paylan ve Ayhan Bilgen, TBMM'de düzenledikleri basın toplantısında milletvekili dokunulmazlıkların kaldırılmasına yönelik 'Yasama Muafiyetleri' başlıklı anayasa değişikliği önerisini açıkladı.

HDP İstanbul Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın açıkladığı Yasama Sorumsuzluğu ve Dokunulmazlığa Dair Anayasa Değişiklik Önerisi şu şekilde:
"Milletvekilleri yasama çalışmalarındaki oy ve sözlerinden ileri sürdükleri düşüncelerden ve bunları herhangi bir yerde ifade etmekte sorumlu tutulamazlar. Seçimden önce veya sonra hiçbir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili hakkında seçimden sonra dava açılabilir. Seçimden önce açılan davalara devam edilir. Milletvekilleri gözaltına alınamaz, tutuklanamaz, ve haklarında hiçbir koruma talebi uygulanamaz. Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali bu hükmün dışındadır. Bu hale yetkili makam durumu derhal TBMM Başkanlığına bildirilir. Milletvekili hakkında verilen bir ceza hükmünün açıklanması üyelik sıfatının sona ermesine bırakılır. Milletvekilleri hakkında ceza davaları Yargıtay'da görülür bu davalarla ilgili usul ve esaslar kanunlarla düzenlenir."

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