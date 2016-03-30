CHP: AK Parti 3 farklı dokunulmazlık önerimizden birini kabul ederse "hadi yürüyelim" deriz

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partinin dokunulmazlıklarla ilgili AKP'ye sunduğu üç farklı öneriye ilişkin "AK Parti 3 önerimizden birisini kabul ederlerse 'hadi yürüyelim' deriz ama en ufak bir değişiklik varsa yetkili organlarımıza taşımak zorundayız. Dokunulmazlıkla ilgili AK Parti önerilerini getirsin yetkili organlarımıza sunalım" dedi.

CHP’nin ilk teklifi, terör suçları ve yüz kızartıcı suçların dokunulmazlık kapsamından çıkarılması, ikinci teklif, dokunulmazlıkların kaldırılmasından önceki tarihlerde suç işleyen milletvekillerinin de yargılanmasının önünün açılması ve sadece milletvekillerinin değil, bakanlarında dokunulmazlığının kaldırılması yönünde olmuştu.