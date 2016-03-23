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CHP: Dokunulmazlıklarla ilgili AKP'ye üç ayrı teklif sunduk, anlaşabileceğimizi düşünüyoruz

"Hangi teklifimizi uygun görürlerse hepsine açığız"

23 Mart 2016 19:33

Milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik fezlekelerle ilgili AKP ile görüşen CHP heyetinden Grup Başkanvekili Engin Altay, "Üç teklif sunduk, hangisini arzu ederlerse açığız" dedi. CHP’nin ilk teklifi, terör suçları ve yüz kızartıcı suçların dokunulmazlık kapsamından çıkarılması, ikinci teklif, dokunulmazlıkların kaldırılmasından önceki tarihlerde suç işleyen milletvekillerinin de yargılanmasının önünün açılması ve sadece milletvekillerinin değil, bakanlarında dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oldu.

Engin Altay'ın konuşmasının satır başları şöyle:

"3 ayrı teklif sunduk sayın Bostancı'ya. Hangisini uygun görürlerse hepsine açığız. Birinci teklif; 83. maddeyi yeniden tanzim edelim, terörü de ekleyelim, yeniden düzenleyelim. Kamu vicdanını tatmin edeceğini umuyorum. Terör suçları, yüz kızartıcı suçlar dokunulmazlığın dışında kalsın. Şayet yok sadece biz devleti soyanları yargılamayız diyorlarsa onları da zamanı gelince biz yargılarız."

"Bir parça revize ederek kendilerine sunduk. Onlar bütün fezlekeleri anayasaya geçici madde koyarak dokunulmazlık dışına atalım dediler. Dedik biz varız ama daha doğrulaştırdık. Yapacağımız anayasa değişikliğinin tarihi itibariyle o tarihten önce işlenmiş suçlar ortaya çıktığında da bu suçlar da dokunulmazlık dışında kalsın."

“AKP'nin bize getirdiği halinin daha iyileştirme halidir. Önce yapanlar bundan yırtıyor çünkü bu adil değil. Teklifi kendilerine sunduk. Anlaşabileceğimiz bir kanaat aldım, açıklama yaparlar mı bilmiyorum. Sadece vekillerin değil bakanlarında dokunulmazlıkların kaldırılmasını sunduk. Umarım sağ duyu galip gelir."

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