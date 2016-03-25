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AKP seçmeni dokunulmazlıkların kaldırılması hakkında ne düşünüyor?

AKP'nin araştırmasına göre HDP'nin yüzde 95'i dokunulmazlıkların kaldırılmamasını istiyor

25 Mart 2016 12:06

AKP, dokunulmazlıklarla ilgili ‘tüm bekleyen dosyalardan dokunulmazlıklar, TBMM’de görüşülmeden kalksın’ önerisini getirmeden bir hafta önce, bir araştırma yaptırdı. Partinin yaptığı araştırmaya göre AKP seçmeninin yüzde 68’i, mHP seçmeninin yüzde 78’i, CHP seçmeninin yüzde 47’si dokunulmazlıkların kaldırımasını isterken HDP’ye oy verenlerin yüzde 95’i dokunulmazlıkların kaldırılmamasını istedi. 

Hürriyet’in haberine göre, anket sonuçları salı günü yapılan AKP MYK’sında paylaşıldı. Toplantıda, partinin son bir hafta içinde geliştirdiği, “TBMM’de bekleyen tüm dosyaların hiçbir görüşme yapılmadan savcılara gönderilmesi” sonucunu doğuracak önerisinin önümüzdeki hafta TBMM’ye teklif olarak verilmesi kararlaştırıldı.

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