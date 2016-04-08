Kulis: AKP, dokunulmazlıklara ilişkin anayasa değişikliği sürecini hızlandırdı

Milletvekili dokunulmazlıklarına ilişkin anayasa değişikliğini Avrupa Birliği düzenlemeleri nedeniyle mayıs ayına kadar gündeme almayı düşünmeyen Başbakan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Ağırdan alınmasın" sözleri üzerine sürece hız verdiği iddia edildi.

AKP dokunulmazlıklar konusunda 2 yol belirledi. Birinci yol partinin Başbakanlık, Adalet Bakanlığı ve TBMM’de fezlekesi bulunan milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören anayasa değişikliği önerisi TBMM Başkanlığı’na sunulacak.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, Anayasa değişikliğinin gerçekleştirilememesi durumunda “infial” yaratan HDP’lilerin dosyalarına öncelik verilmek üzere TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu’nda tüm fezlekelerin ele alınması sağlanacak. Ancak AKP içinde anayasa değişikliğinin 330-367 arasında kalması durumunda referanduma gidilmesi, önerinin reddedilmesi durumunda yaşanacak sıkıntılar konusunda farklı görüşler dile getiriliyor.

Kulislerde “Anayasa değişikliği olsa bile hukuken sıkıntılı bir yönü var. Yasalarda yapılacak değişiklik geriye işletilemez. Burada da öyle bir açmaz var. Diyelim ki anayasa değişikliği yapıldı, dokunulmazlığı kaldırılan birisi çıkar, “Karma komisyonda savunma hakkım vardı, elimden alındı” der ve dava açarsa iş çok farklı bir boyuta gidebilir” değerlendirmesi de yapılıyor.