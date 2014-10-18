Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde ebola karantinası

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi, yabancı uyruklu bir hastanın Ebola virüsü taşıdığı şüphesiyle karantinaya alındı. Acil servis elemanlarına ve vatandaşlara maske dağıtılarak acil servis boşaltıldı.

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne 18.00 sıralarında getirilen bir hastada Ebola virüsü şüphesi nedeniyle hastanenin acil servisi boşlatıldı. Hastalar acil servisten başka hastanelere sevk edildi. Hasta yakınlarına ise maske dağıtılarak hastaneden uzaklaştırıldı.

Hastaneye gelen hastalar ise güvenlik başka hastanelere yönlendirildi. Hastane önünde bekleyen hasta yakınları tedirgin olduklarını söyledi.