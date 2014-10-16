Marmara Üniversitesi Araştırma Hastanesi acili karantinaya alındı

Pendik Marmara Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadında ebola virüsü şüphesi nedeniyle hastanenin acili karantinaya alındı.

DHA'nın haberine göre, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine 19.00 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan bir hasta getirildi. Hastanın yapılan ilk müdahalesinde ebola virüsü belirtileri görülmesi üzerine hastanenin acil servisi boşaltıldı. O sırada hastanede bulunan hastalar başka hastanelere sevk edildi. Hasta yakınlarına ise maske dağıtılarak acil servisten uzaklaştırıldı.

Durumdan habersiz hastaneye gelen vatandaşlar güvenlik görevlileri tarafından uyarılarak başka hastanelere yönlendirildi. Ebola virüsü belirtileri taşıyan hastanın geceyi hastanede geçireceği ve sabah saatlerinde Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edileceği öğrenildi.

Olay nedeniyle hastanedeki işlemleri yarım kalan ve hastalarını tedavi ettiremeyen hasta yakınları yaşanan duruma tepki gösterdi. Hastane yönetiminden ise konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.