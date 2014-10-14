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Dünya
Deutsche Welle

‘Haftada 10 bin yeni Ebola vakası’

Ebola Batı Afrika’da yayılmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü aralık ayına kadar kontrol altına alınmadığı takdirde haftada 10 bin Ebola vakası ile karşılaşılabileceğini açıkladı.

14 Ekim 2014 21:47


Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Cenevre'de yaptığı açıklamada Ebola ile ilgili son derece olumsuz bir tablo çizdi. Örgütün Genel Direktör Yardımcısı Bruce Aylward bulaşıcı hastalığın geçen dört hafta içinde Batı Afrika'da başka bölgelere sıçradığını belirtti. Uzmanlar sadece bu hafta içinde hastalığa yakalananların sayısının 9 bini geçeceğini tahmin ediyor. Şimdiye kadar en az 4 bin 400 kişi Ebola'dan hayatını kaybetti.

Bruce Aylward Liberya'daki Ebola vakalarının gerçek sayısının resmi rakamların iki buçuk katı olduğuna, Sierra Leone'de bu oranın iki, Gine'de muhtemelen bir buçuk kat olduğuna inandıklarını belirtti. WHO'nun verdiği bilgilere göre Ebola vakalarının yüzde 70'i ölümcül bir seyir izliyor.

WHO hastalığın önümüzdeki iki ay içinde kontrol alınamaması halinde ölümlerin çarpıcı bir artış kaydedeceğini duyurdu. WHO Genel Direktör Yardımcısı Aylward, haftada 10 bin yeni Ebola vakası ile karşılaşılabileceğini belirtti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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