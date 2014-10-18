Ebola korkusuyla gemiyi limana sokmadılar



Yetkililerden alınan bilgiye göre, "Carnival Magic" isimli kruvaziyer gemi önce Orta Amerika ülkelerinden Belize'ye demirlemek istedi.

Ancak gemide Ebola şüphesiyle bir yolcunun karantinada bulunduğunu öğrenen Belizeli yetkililer, gemiye giriş izni vermediler.

Belize Başbakanı Dean Barrow'u telefonla arayan ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin girişimleri de sonuçsuz kaldı.

4 bin yolcu taşıyan kruvaziyer gemi, bunun üzerine Meksika'nın Cozumel Adası'na yöneldi. Ancak burada da limana sokulmayan geminin ABD'ye dönmesi kararlaştırıldı.

İşletmeci Carnival Cruise Lines şirketi, geminin yarın Teksas eyaletindeki Galveston Limanı'na ulaşmasının beklendiğini bildirdi.

Obama: 'Panik yapmayın'

Karantinadaki yolcunun, Ebola hastalarının kan numunelerini inceleyen bir hastane personeli olduğu belirtildi.

Bu arada ABD Başkanı Barack Obama, Ebola'dan ötürü korkuya kapılmama çağrısında bulundu. ABD'de her yıl gribin binlerce kişinin ölümüne neden olduğunu hatırlatan Obama, "Bizim için salgın sözkonusu değil. 300 milyonluk nüfusta bilinen 3 vaka var" dedi.