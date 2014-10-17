THY Genel Müdürü: Ebola göründüğü kadar kötü değil, sadece bulaşınca öldürüyor

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Temel Kotil, Ebola virüsünün göründüğü kadar kötü olmadığını söyledi. Kotil, "Tabii ki Allah göstermesin bulaşınca öldürüyor" dedi.

Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, THY Genel Müdürü Temel Kotil ve çok sayıda ülkeden gelen hava yolu temsilcileri, Çırağan Sarayı’nda gerçekleşen Avrupa Havayolları Birliği Havacılık Liderleri Zirvesi'ne katıldı.



Konuşmaların ardından çıkışta gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Elvan, “Ebola virüsüyle ilgili özellikle Afrika uçuşlarında bir kısıtlamaya gidilecek mi?” şeklindeki soruya, “Uçuşlarımızda herhangi bir kısıtlama söz konusu değil. Ebola virüsüne yönelik olarak hem Sağlık Bakanlığı hem Türk Hava Yolları hem de Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğümüz gereken önlemleri aldılar ve bu konuda hassasiyetleri devam ediyor. Dün hostesler Ebola virüsüyle ilgili eğitim aldılar. Bu koduna herhangi bir Afrika ülkesi ise o ülkeden gelişte chack-in kısmında veya uçakta herhangi bir şüpheli durum söz konusu olduğunda gereken önlemleri alıyorlar. Yurt içine girişte de gereken önlemler alınmış durumda.” diye cevap verdi. Bakan Elvan, bu sırada detaylı bilgiler için THY Genel Müdürü Temel Kotil’e söz verdi.



Afrika’dan gelen bir kişiden bilgi aldığını belirten Kotil, “Bu göründüğü kadar kötü bir şey değil. Tabi ki Allah göstermesin bulaşınca öldürüyor. Ama çok son aşamasında oluyor. Afrika’dan gelenler de havalimanlarında kontrol yapılıyor. Uçakta tedbir var. İnşallah yakında ilacı da bulunur.” diye konuştu.