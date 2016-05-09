Hasan Ferit Gedik davası sanığı duruşmada taş fırlattı!

Maltepe Gülsuyu’nda, 2013 yılı Eylül ayında Hasan Ferit Gedik’in hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı olaylara ilişkin görülen duruşma sırasında tutuklu sanık diğer tutuklu sanıklara taş attı ve küfretti. Tutuklu sanığın avucunda saklayarak duruşma salonuna soktuğu taşı ne şekilde temin ettiği belirlenemedi.

Sanık Şahin Eren'in müştekilerin olduğu tarafa dönerek söylediği "Birbirimizi de yeriz, sizi de yeriz" sözleri kayda geçirildi. Ailenin avukatlarından Günay Dağ ise 2 yıldır yargılamanın yürütülmeye çalışıldığını söyleyerek "Çete lideri diğerlerine ’Sizi ben adam ettim’ diye bağırdı. Bu da bir itiraftır, karşımızda hala güçlü ve aktif bir çete var" dedi.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Arzu Kaya’nın haberine göre, Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 25. celsesi görülen ’kapalı’ duruşmaya 6’sı tutuklu 10 sanık ile Hasan Ferit Gedik’in annesi Nuray Meray, dedesi Mustafa Meray ve tarafların avukatları katıldı. Duruşma salonunun olduğu B blok -3. katta asansörlerin bile durdurulmadığı dava için Adliye dışında da sıkı önlem alındı. TOMA ve zırhlı araçlar bekletildi. Davaya destek vermek için Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm ve babası Sami Elvan da adliyeye geldi.

Tutuklu sanık taş attı

Duruşma başladığı sırada bazı tutuklu sanıklar ile yine tutuklu sanıklardan Mesut Turhan arasında tartışma çıktı. Tutuklu sanıklardan Şahin Eren’in avucunda sakladığı taş ve benzeri eşyaları sanıklardan Mesut Turhan’a fırlattığı, sanıkların karşılıklı birbirine küfürlü sözler sarf ettiğini ve bunun üzerine sanık Turhan’ın güvenlik güçlerince duruşma salonunun dışına çıkarıldığını tutanağa geçirildi. Bu sırada sanık Şahin Eren müştekilerin olduğu tarafa dönerek, "Birbirimizi de yeriz, sizi de yeriz" şeklinde sözler söylediği belirtilerek bu durum da tutanaklarca kayıt altına alındı.

“Sanıklar için ağır cezalar bekliyoruz”

Duruşmada söz alan Gedik ailesi avukatlarından Günay Dağ 2 yıldır yargılamanın yürütülmeye çalışıldığını belirterek, "25 celse geçti. Yargılamaya ilişkin ciddi endişelerimiz var. Kamuoyunun dikkatle takip ettiği bir yargılama ve herkes buradan çıkacak sonucu bekliyor. Ortada bir suç örgütü var, sıradan bir örgüt değil. Sanıklar için ağır cezalar bekliyoruz. Mahkemenin seyri bizim beklediğimiz yönde bir karar çıkmayacağı yönde bir endişe yaratıyor. Bizim sizden bir adalet beklentimiz olmayacak" dedi.

Duruşmada ek savunma yapan tutuksuz sanıklardan Göksel Kesici iddianameye konu tek bir eylemden yargılandığını söyleyerek, "Benim evime bomba atmışlardı. Cinayetin olduğu tarihte cezaevindeydim. Örgüt kurmadım, örgüt üyesi değilim. Yaptığım eylemleri evime bomba atmaları nedeniyle yaptım. Beni öldürmeye çalıştılar ben kendimi korudum" diye konuştu.

Anne Gedik: Oğlum kara toprağın altında hala kemikleri sızlıyor

Diğer tutuklu sanıkların mağdur oldukları gerekçesiyle tahliyelerini talep ettiği duruşma, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilerek eksikliklerin giderilmesi için 13 Temmuz tarihine erteledi.

Duruşma sonrası adliye dışında açıklama yapan anne Nuray Gedik, "Duruşmada 5 kişilerdi çeteler. Birbirlerine girdiler, kavga ettiler. Ellerinde sert bir cisim vardı, birbirlerine fırlattılar. Özellikle Şahin Eren, Zafer Turhan ve Mesut Turhan. Bunların üçü birbirlerine girdiler. Kavga çıktı. Mesut Turhan’la Zafer Turhan’ı duruşmadan çıkarttılar. Ben de adalet talebimi her zamanki gibi hakime söyledim. Oğlum kara toprağın altında hala kemikleri sızlıyor, rahat uyuması için adalet istiyoruz dedim" diye konuştu.