Hasan Ferit Gedik'in annesine tehdit davasında savunma: Tehdit etmedim, boynumu kaşıdım!

Maltepe Gülsuyu'nda 2013 yılı Eylül ayında hayatını kaybeden Hasan Ferit Gedik'in ölümüne ilişkin görülen davadaki tutuklu bir sanık, Gedik'in annesi Nuray Meray'a eliyle "boğaz kesme" işareti yapmak suretiyle ölümle tehdit suçu işlediği gerekçesiyle yeniden sanık oldu. 2 yıla kadar hapsi istenen sanık, duruşmada, "Boynum kaşındığı için parmaklarımla boynumu kaşıdım" diye kendini savundu.

Doğan Haber Ajansı’ndan Arzu Kaya’nın haberine göre, Maltepe Gülsuyu'nda 2013 yılı Eylül ayında hayatını kaybeden Hasan Ferit Gedik'in annesi Nuray Meray'a duruşma sırasında eliyle "boğaz kesme" işareti yaparak ölümle tehdit suçu işlediği gerekçesiyle hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istenen davanın tutuklu sanıklarından Hakan Taşhan'ın yargılanmasına başlandı.

"Boynumu kaşıdım"

Anadolu 77. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Hakan Taşhan, şikayetçi Nuray Meray ve avukatları katıldı.

Duruşmada savunmasını yapan Hakan Taşhan, "Boynum kaşındığı için baş parmağım bir tarafa, diğer parmaklarım gırtlak kısmına doğru boynumu kaşıdım. Özellikle müştekiye yönelik tehdit amaçlı bakmadım" dedi. Bu sırada, konuşmaya müdahale etmek isteyen Nuray Meray'a dönen sanık Taşhan, "Siz hainsiniz, savcıyı da siz öldürdünüz" diye seslendi. Mahkeme Başkanı, sanığı dava dışı konuşmaması konusunda uyardı.

“Boynunu keseceğim' işareti yaptı"

Sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyen anne Nuray Meray ise Hakan Taşhan'ın kendisine doğru dikkatli bir şekilde baktığını belirterek, "Sanık bana halk arasında 'Boynunu keseceğim' anlamına gelen işareti yaptı" dedi. Bunun üzerine yeniden söz alan Taşhan, "Bunlar hain, ben bunlarla aynı ülkede yaşamak istemiyorum" diye konuşunca, mahkeme hakimi sanığı yeniden uyardı.

Görüntü kayıtları talep edildi

Mahkeme, olayın yaşandığı yer olan Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazı yazarak, olay tarihine ait duruşma tutanakları ve varsa görüntü kayıtlarının gönderilmesini talep etti ve duruşmayı erteledi.

İddianameden...

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, geçtiğimiz Mart ayında Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kamuoyunda Hasan Ferit Gedik'in öldürülmesi olarak bilinen davada, sanık Hakan Taşhan, Hasan Ferit Gedik'in annesi Nuray Meray'ı tehdit etti. Söz konusu tehdidin Meray'a bakılarak yapıldığını belirten savcılık iddianamesinde, "Sanığın eliyle Nuray Meray'a eli ile boğaz kesme işareti yapmak suretiyle ölümle tehdit suçunun işlendiği anlaşılmıştır" denildi. Hakan Taşhan hakkında, "Ölümle tehdit" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.