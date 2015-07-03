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Halk Cephesi'nin Hasan Ferit pankartına operasyon

Hasan Ferit Gedik’in katillerinin bulunması için açlık grevine giren Halk Cephesi’nin pankartını indirmek için operasyon düzenlendi

03 Temmuz 2015 13:49

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Halk Cephesi üyelerinin, Hasan Ferit'in faillerinin bulunması talebiyle, Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'ndeki bir parkta açtıkları  “Adalet için 10 Temmuz’a kadar açlık grevindeyiz” yazılı pankartı indirmek için operasyon düzenledi.

Halk Cephesi üyeleri, 2013 yılında Maltepe'nin Gülsuyu Mahallesi'nde uyuşturucu çetelerini protesto amacıyla yapılan bir yürüyüşte öldürülen Hasan Ferit Gedik'in katillerinin yargılandığı davada ilerleme sağlanması ve adaletin yerine getirilmesi talebiyle açlık grevi yapıyor.

Operasyona, otomatik silahlı polisler ve onlarca çevik kuvvet polisi katıldı. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı, pankart indirildi, 5 ahşap, bir katlanır sandalye ile stant masasına da el konuldu.

Halk Cephesi üyelerinin "izinsiz açtığı stanttaki afiş ve pankartları" indiren ekipler, Piri Reis Sokağı'na kaçanlardan birini yakalayıp gözaltına aldı.

Stantta kullanılan ahşap ve katlanır sandalyeleri ve masayı da toplayan ekipler, bir süre tedbir amacıyla bekledikten sonra parktan ayrıldı.

Hasan Ferit Gedik'in öldürülmesine ilişkin davada yargılanan çete üyesi sanıkların iddianameye polislerle yaptıkları telefon görüşmeleri de yansımış, cinayetin ardından da hastanede Gedik'in delil niteliği taşıyan kanlı kıyafetleri, "polis olduğu" ileri sürülen kişilerce kaçırılarak kaybedilmişti. Daha sonra başlayan dava sürecinde de müştekilere yönelik baskı ve tutuklu sanıkların bir kısmının salıverilmesi tepkileri artırmıştı.

Halk Cephesi üyelerinin de adalet talep ettikleri ve davaya ilişkin kamuoyu duyarlılığı yaratmak için çalışma yürüttükleri öğrenildi.

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