Hasan Ferit Gedik davası yine ertelendi, adliye önünde eylem yapanlar gözaltına alındı

Hasan Ferit Gedik davası bir kez daha ertelendi. Davanın görüldüğü Kartal’da bulunan Anadolu Adliyesi önünde oturma eylemi yapan gruba da polis müdahale etti, 10 kişi gözaltına alındı.

2013’te Maltepe Gülsuyu’nda uyuşturucuya karşı yürüyüşte, üzerine ateş açılması sonucu hayatını kaybeden Hasan Ferit Gedik’in davası 29 Şubat 2016’ya ertelendi.

İMC’de yer alan habere göre, Kartal Anadolu Adliyesi’nde görülen duruşmada, Gedik ailesinin avukatları ses analizlerinin yapılması için tüm sanıkların ses kayıtlarının alınmasını talep etti. Mahkeme bu talebi reddetti.

Hasan Ferit Gedik davası öncesinde polis Anadolu Adliyesi önünde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Sabah saatlerinde “Hasan Ferit için adalet istiyoruz, alacağız” yazılı bir pankart açıp, basın açıklaması yapan grup, basın açıklaması sonrasında oturma eylemi yaparak slogan attı. Bunun üzerine gruba müdahale eden polis 3’ü kadın 10 kişiyi gözaltına aldı.