Hasan Ferit Gedik davasında Adliye önünde bekleyenlere polis müdahalesi

Maltepe Gülsuyu'nda, 2013 yılı Eylül ayında Hasan Ferit Gedik'in hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin de yaralandığı olaylara ilişkin davanın görülmesine devam ediliyor. Anadolu Adalet Sarayı'nda görülen duruşma için adliye önünde toplanan gruba polis müdahale etti.

Yaklaşık 20 kişilik grup, duruşmayı izlemek istediklerini belirterek adliye binasına girmek istedi. Ancak polis gruba izin vermedi. Grup, kalkanlarla uzaklaştırıldı. Adliyeye yakın bir mesafede oturma eylemi yapan gruba polis ikinci kez müdahale etti. Polis, etrafını çevirdiği grup üyelerini gözaltına almak istedi. Bu sırada arbede çıktı gruptaki bazı kişiler gözaltına alındı. Bu sırada Kartal Adliyesi’nde elektrik kesintisi yaşandı. Davanın görüleceği blok karanlıkta kaldı.

‘Savcıyı şehit edenleri...’

Cengiz Çoban’ın DHA’da yer alan haberine göre, Anadolu Adalet Sarayı'nda bulunan 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 22'si tutuklu toplam 24 sanık ile taraf avukatları katıldı.

Salona ilk önce tutuklu sanıklar ve ardından basın mensupları alındı. Tutuklu sanıklardan Şahin Eren, "Birazdan buraya gelecek insanlar savcıyı şehit edenleri gidip Adli Tıp'tan alan insanlar. Asıl örgüt onlar" diye konuştu. Avukatların alınacağı sırada Hasan Ferit Gedik'in babası İbrahim Gedik duruşma salonunun kapısından, "Böyle adalet olmaz, korkaklar" diye bağırdı.

Mahkeme başkanı Mahir Merdun yaşanan olaylarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirimde bulunduğunu belirterek, "Geçtiğimiz celse SEGBİS kayıtlarından da anlaşılacağı üzere müşteki tarafın avukatlarıyla sanıklar ve avukatlarının arasında çıkan tartışmalar üzerine yargılama faaliyetinin devam edemediği tüm CD görüntülerinin gerekli işlemlerin yapılması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği, diğer celselerde de duruşma salonunda aynı şekilde arbede çıktığı, bununla ilgili duruşma salonunda suç işleyenler hakkında gerekli işlemlerin yapılması konusunda Cumhuriyet Savcılığı'na bildirimde bulunulduğu" cümlelerini zapta geçirdi.

‘Yasaya aykırı şekilde içeriye alınmamaktadır’

Müşteki avukatlarından Ebru Timtik, "Sizleri yasaya uygun davranmaya davet ediyoruz. Müştekiler, müşteki vekilleri ve gazeteciler kapının önünde duruşmayı izlemek için bulunmaktadır ve yasaya aykırı bir şekilde içeriye alınmamaktadır. Bize mübaşir tarafından her müşteki için bir avukatın girebileceğini söylemiştir. Böyle bir karar varsa gösterilmelidir" dedi. Mahkeme başkanı ise bir kısım basın mensuplarının duruşma salonunda olduğunu belirtti.

Savcıdan ‘duruşma kapalı yapılsın’ talebi

Duruşma savcısı Mustafa Okay, "Geçen celse sözlü çatışmaların fiili çatışmaya dönüşmesi nedeniyle duruşmaların yapılamaması göz önüne alınarak kamu güvenliğinin gerekli kıldığı hal mevcut olduğundan duruşmaların kapalı yapılması talep olunur" dedi.

Sanık avukatları da 'kapalılık' istedi

Sanık avukatlarından Serhat Kamiloğlu da söz alarak, "Savunma daha sağlıklı olacak ve dertlerini daha iyi anlatabilecekler. Gazeteciler ve davayla ilgisi olmayan giremeyecek, duruşmalar kapalı yapılsın" dedi. Diğer sanık avukatları da bu görüşe katıldıklarını beyan etti.

Kamu güvenliği nedeniyle kapalı duruşma

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, "Duruşma salonu ve dışındaki kısımlarda çıkan arbedelerin sanıkların ve vekillerinin rahatça duruşmaya geleceğini engelleyebileceği gibi, arbede ve olayların duruşmanın yapılmasını engelleyici sorunlar doğurduğu, bu olayların en son duruşmada görüldüğü gibi taraf vekilleri arasında cereyan ettiği, baştan beri mahkememizin duruşma salonunun yetersiz olduğu ifade edildiği, yargılamanın sağlıklı yürütülememesi ve CMK182/2 maddesinde düzenlenen 'Genel ahlakın veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hallerde, duruşmanın bir kısmının veya tamamının kapalı yapılmasına mahkemece karar verilebilir' maddesi nedeniyle duruşmaların kapalı yapılmasına karar verilmiştir" cümlelerini zapta geçirdi. Bunun üzerine duruşma salonunda bulunan basın mensupları dışarı çıkarıldı. Duruşma devam ediyor.

35 sanıklı dava

311 sayfalık iddianamede "Kasten yaralama", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma", "Nitelikli yağma", "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Nitelikli yağma" gibi suçlardan, 11 yıl ile 269 yıl arasında değişen hapis ve müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacak 35 sanık bulunuyor.