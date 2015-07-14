Hasan Ferit Gedik davasında bir tutukluya tahliye

Maltepe'nin Gülsuyu Mahallesi'nde 30 Eylül 2013'te gösteri yapan gruba silahla ateş açılması sonucu, Hasan Ferit Gedik hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede 11'i tutuklu 35 şüpheli sanık, çete suçlamasını kabul etmedi. Tutuklu sanık Yakup Dalkılıç mahkemenin ara kararında tahliye edildi. Duruşma kamu güvenliği gerekçe gösterilerek kapalı yapılırken sonraki duruşma ekim ayına ertelendi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 11 tutuklu sanık ile 3 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı. Kamu güvenliği gerekçesiyle kapalı yapılan duruşmaya, basın mensupları ve izleyiciler de alınmadı. Duruşmayı CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da izledi.

Makeme heyeti, duruşmada sanıklar ile müştekiler arasında tartışma yaşandığını ve her iki tarafın uyarıldığını tutanağa geçirdi. Bu sırada söz alan Mahmut Tanal, sanıkların kendisine yönelik "terörist" dediğini iddia etti. Sanıklardan Göksel Kesici de söz alarak, "Milletvekiline 'terörist' diye ben söyledim. Bizim hakkımızda 'uyuşturucu çetesi' demişsin. Bizim vergimizle maaş alıyorsun, sen milletvekili değilsin" diye konuştu.

'Evimi kurşunladılar'

Duruşmada ifadesi alınan müştekilerden Murat Ağtaş, Gülsuyu'nda taksi durağı işlettiğini belirterek, "Bir keresinde durağı bastılar. Oğlumu dövdüler. Taksi durağını almak için tehdit ettiler. Şikayetçiyim, ben bu mahalleden can güvenliğim kalmadığı için taşındım. Olay sırasında vurulduktan bir gün sonra da bu kişiler evimi kurşunladılar" dedi.

Müşteki avukatlarından Şükriye Erden de sanıkların duruşma sırasında müştekilere yönelik tehdit ve hakaret içeren sözler söylediğini savunarak, "Hakimsiniz, duruşmayı siz yönetiyorsunuz. sanıkların bizi tehdit etmesine, hakaret etmesine izin veriyorsunuz" ifadelerini kullandı.

'Tahliyemi istiyorum'

Sanık Mesut Turhan da suçlamaların kabul etmediğini anlatarak, şunları söyledi:

"Örgüt yönettiğim söyleniyor. Uyuşturucu denildi, çıkar amaçlı örgüt denildi. Hasan Ferit Gedik'in öldürülmesi olayında ben Antalya'daydım. Bu olaylarla alakam yoktur. Böyle bir örgüt yok. Evliyim, 2 çocuğum var. Ailemiz yıkılmak üzere. Tahliyemi istiyorum."

Sanık Zafer Turhan ise 22 aydır cezaevinde olduğunu ifade ederek, "Aynı aileden 3 kardeş bu dosyadan tutukluyuz. Her birimizin ikişer tane evladı var. Biz çete kurucusu, yöneticisi ve üyesi olarak yatıyoruz. Ben Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde yargılanmaktan gurur duyuyorum. Bu davalarda suçsuz insanlar mağdur edilmekte. Biz çeteysek hani paramız? Benim avukatım yok" dedi.

'Ben öldürsem söylerim'

Sanık Şahin Eren de iddianamede isnat edilen çete suçlamasını kabul etmediğini kaydederek, "Israrla Hasan Ferit Gedik'i benim öldürdüğümü söylüyorlar. Ben öldürsem söylerim, birçok kesinleşmiş cezam var. Ben en fazla 28 yıl yatarım. O olsa ne olur ama ben öldürmedim, öldürsem söylerim" diye konuştu. Sanık Emrah Ok da "Ben doğuda askerlik yaptım, psikolojim bozuldu. Mahallede birçok olay oldu. Maskeli insanlar, 'öldüreceğiz' diyorlar. Biz örgütsek DHKP/C hayır kurumu mu? Beni dövdüler, çöp kutusuna attılar" ifadelerini kullandı.

Duruşmada söz alan diğer sanıklar da haklarındaki iddiaları kabul etmediklerini belirterek, beraatlerini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Yakup Dalkılıç'ın tahliyesine karar verdi. Duruşma salonunda suç içeren sözlerin sarf edildiğini belirten mahkeme heyeti, ses ve görüntü kayıtlarının gerekli soruşturmanın yapılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine hükmetti. Duruşma, ekim ayına ertelendi.





