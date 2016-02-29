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Hasan Ferit Gedik davası sonrasında iki sivil polis aynı kişiyi gözaltına almak için kavga etti!

Hasan Ferit Gedik davası yine ertelendi

29 Şubat 2016 19:02

İstanbul Maltepe Gülsuyu'nda Hasan Ferit Gedik'in öldürülmesiyle ilgili dava sonrası basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Müdahale sırasında birbirlerini tanımayan 2 sivil polis, aynı göstericiyi gözaltına almak isteyince aralarında tartıştı. Tartışma diğer polislerin araya girmesiyle son buldu.

2013 yılı Eylül ayında Hasan Ferit Gedik'in hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin de yaralandığı olaylarla ilgili davanın 23'ncü duruşması dün Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı duruşmaya 8'i tutuklu 18 sanık ile Hasan Ferit Gedik'in annesi Nuray Gedik ve dedesi Mustafa Meray katıldı.

Radikal’de yer alan habere göre, duruşmada müşteki avukatlarından Ebru Timtik, tanıkların duruşmada hazır edilerek dinlenmesini talep etti. Timtik, "Çünkü soru sorma hakkımızı kullanacağız. Tanıkların talimatla dinlenmesi usuli bir hatadır" dedi. Sanık avukatlarının tahliyesini talep ettiği duruşma 21 Mart gününe ertelendi.

Duruşma sonrası yaklaşık 20 kişilik bir grup Anadolu Adliyesi'nin önünde "Hasan Ferit için adalet istiyoruz" yazılı pankart açtı. Anne Nuray Gedik burada yaptığı açıklamada "Hala adalet bekliyoruz. Bir an önce davanın sonuçlanmasını bekliyoruz. Gerçekten o katillere tahammül etmek çok zor. Umarım adalet bir an önce yerini bulur" diye konuştu.

"Baskılar bizi yıldıramaz" ve "Hasan Ferit Gedik ölümsüzdür" şeklinde slogan atan gruba polis önce pankartı toplamaları yönünde uyarıda bulundu. Ancak pankart ikinci kez açılınca polis müdahale etti. Bu sırada birbirini tanımayan iki sivil polis aynı kişiyi gözaltına almak istedi.

İki polis göstericiyi çekiştirerek, kavgaya tutuştu. Hatta birbirlerini kovaladı. İkili arasındaki tartışma meslektaşlarının araya girmesiyle son buldu. Gözaltına alınan iki göstericiden birinin peşinden kucağında bebek olan bir kadın "Kocamı nereye götürüyorsunuz?" şeklinde çığlıklar attı.

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