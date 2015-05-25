'Hasan Ferit Gedik ölümsüzdür' sloganı atanlar yaka paça gözaltına alındı

Polis, adliye bahçesinde 'Hasan Ferit Gedik ölümsüzdür' slogan atan 6 kişilik grubun tamamını yaka paça gözaltına aldı.

Maltepe Gülsuyu'nda Hasan Ferit Gedik'in ölümü ve çok sayıda kişinin yaralanmasına ilişkin görülen dava için adliye bahçesinde toplanan gruba polis müdahale etti. 6 kişi gözaltına alındı. Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma için sabah saatlerinde adliye ve etrafında geniş güvenlik önlemleri alındı. Adliyeye ilk olarak Hasan Ferit Gedik'in annesi Nuray Gedik ve davanın diğer müştekileri geldi.

Slogan attılar, gözaltına alındılar

Demir bariyerlerle çevrelenmiş adliye bahçesinde toplanan 6 kişi "Hasan Ferit Gedik ölümsüzdür" şeklinde slogan attı. Çevik kuvvet ekipleri önce grubu çember altına aldı ardından da kalkanlarıyla bahçenin dışına çıkardı. Grubun adliye dışında da slogan atması üzerine polis ekipleri bu kişilerin tamamını gözaltına aldı.

10 kişilik grup dağıldı

Davayı takip etmek için adliye çevresinde bulunan yaklaşık 10 kişilik bir grup da polisin gözaltı işlemi yapması üzerine "İşkence yapmak şerefsizliktir" şeklinde sloganlar attı. Çevik kuvvet ekipleri grubu gözaltına almak istedi. Grup ara sokaklara dağıldı.