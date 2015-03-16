Hasan Ferit Gedik davasında sanıktan Berkin'in annesine: Ne işi var onun burada!

İstanbul Gülsuyu’nda uyuşturucu çetelerinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden Hasan Ferit Gedik’in ölümüne ilişkin davanın sekizinci duruşmasında sanıklar yine avukatlara saldırdı. Mahkeme heyeti ‘yargılama imkânı kalmadığı' gerekçesiyle salonu terk edip davayı erteledi. Jandarma görevlileri sanıkları duruşma salonundan çıkarırken sanıklar ellerindeki pet şişeleri ve çakmakları müştekilere doğru fırlattı. Dava dosyası ise HSYK’ya gönderildi.

Öte yandan duruşma sırasında sanıklardan Şahin Eren, "Biz burada savunma yaparken zaten baskı altındayız. Berkin Elvan'ın annesi gelmiş "Fotoğrafla çekim yapıyorlar diyor. Ne işi var onun burada" diye tepki gösterdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Anadolu Adalet Sarayı'nda bulunan 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 22'si tutuklu toplam 24 sanık ile Hasan Ferit Gedik'in annesi Nuray Gedik, babası İbrahim Gedik ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmayı CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan da izledi. Hemen her celsesinde olayların yaşandığı davada yine geniş güvenlik önlemleri alındı. Duruşma salonunun bulunduğu -3. ve bir alt kat olan -4. kata asansörlerin dahi iptal edildiği adliyede her 2 katta da bulunan balkonlar da kilitlendi. Öte yandan duruşmaya alınan tutuksuz sanıklar üzerleri aranarak salona alınırken sanıkların üzerindeki kalemlerin dahi alınması talimatı verildi. Jandarma ekipleri ise sanıklar ile müştekiler arasında adeta etten duvar ördü.

Duruşmada söz alan müştekilerin avukatı Güray Dağ, sanıkların duruşma salonunda ifadelerinin tek tek alınması talebinde bulunarak, "Suç işlemeye devam eden bir çete, bu çete sadece burada olan sanıklardan ibaret değil. Bu pervasız çete varlıklarını devam ettiriyor. Sanıklardan Mesut Turhan burada çetenin tüm üyeleri üzerindeki hiyerarşik etkisini gördük. Diğer sanıklar üzerinde baskı yaratmaması için sanıkların salonda tek tek ifadeleri alınsın" dedi. Mahkeme heyeti ise bu konuda müzakereye çekildi.

Tutuklu sanıktan Berkin Elvan'ın annesine: ne işi var onun burada

Bu sırada tutuksuz sanıkların fotoğraf çektikleri iddiasıyla salonda gerginlik yaşandı. Görüntü çekmediklerini söyleyen sanıkların aksine Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan, "Ben gördüm, fotoğraf çekiyordu" dedi. Bu sırada söz alan tutuklu sanık Şahin Eren, "Biz burada savunma yaparken zaten baskı altındayız. Berkin Elvan'ın annesi gelmiş "Fotoğrafla çekim yapıyorlar diyor. Ne işi var onun burada" dedi. Hasan Ferit Gedik'in babası ise Şahin Eren'e, "En büyük katil sensin" şeklinde bağırdı. Mahkeme heyeti müşteki avukatı Güray Dağ'ın talebini ise sanık savunmalarının salonda tek tek alınmasının savunma haklarını kısıtlayacağı nedeniyle reddetti.

‘Hepinizin elinde oğlumun kanı var’

Sanık savunmaları örgüt lideri olarak iddianamede adı geçen Mesut Turhan ile başladı. Turhan sanıklarla beraber Gülsuyu Mahallesi'nde oturduklarını belirterek, "Örgüt kurup yönettiğim tamamen yalandır. Hasan Ferit Gedik olayında ben Antalya ilindeydim. Buna benzer 30 iddia var. 2 telefon konuşmam var bunun dışında başka bir şeyim yok. Armutlu'dan kalkıp Gülsuyu'na ne amaçla gelmiştir?" dedi. Bunun üzerine anne Nuray Gedik ise, "Gençler zehirlenmesin diye gelmişti, eli tertemiz çıktı benim oğlumun eli. Kirli olan eller sizsiniz. Hepinizin elinde oğlumun kanı var" dedi.

‘Ne lideri, bunları bakkala bile gönderemiyorum’

Savunmasına devam eden sanık Turhan, "Hasan Ferit Gedik'in ne amaçla geldiği bellidir. Facebook'ta 'çetelerle savaşmaya geldim' yazmış. 17 aydır derdimizi kimseye anlatamıyoruz. Devlet bizle uğraşsın, kim bunlar, devlet bizim cezamızı verecek. Bunların öldürdüğü insan sayısı çok. Bunlar coştukça coşuyor. Müşteki Birgül Yükselir abla şimdi burada bana bakıp duruyor. Abla ben seni niye vurdurayım? Bunaldık 17 aydır. Benim 2 çocuğum var. Kapımın önüne torbacı yazmışlardı, utancımdan kaçtım Antalya'ya gitmiştim. Ne lideri, ben bunları bakkala bile gönderemiyorum. Beni mi dinleyecekler? Hasan Ferit Gedik örgüt yöneticisiymiş. Hasan Ferit olayıyla alakalı Çağlayan'da adliyeye çıkarıldık. Hasan Ferit olayıyla ilgili sanıklardan Mert Kazan maskeli şahısların internet kafeye koştuğunu kendisinin de ateş ettiğini söyledi. Yanında sanıklardan Umut Yeşilkaya da varmış. 'Oğlum git başımı belaya sokma' dedim ona. Ortada bir örgüt yok, biz komşuyuz. Devlet bize zulmetti, suçsuz günahsız yere sürekli cezaevlerinde yattım. Biz çok mağduruz" diye konuştu.

Tutukla sanıkların ifadesinin alınmasına başlandı

Duruşmada öğle arasından önce örgüt lideri olarak iddianamede adı geçen Mesut Turhan savunma yaptı. Öğle arasından sonra iddianamede "Allah herkese hayırlı cinayetler nasip etsin, polis-molis öldürmeyelim de, polis devletin bir adamı, devrimci öldürsek önemli değil" sözlerini sarf ettiği belirtilen örgüt yöneticisi Zafer Turan'ın ifadesinin savunmasının alınmasına geçildi.

‘Onun için mi hayırlı cinayetler diyorsun’

Tutuklu sanık Zafer Turhan suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Mahallemizde legal ve illegal sol örgütleri gündemde kalabilmek adına halk nezninde haklı görünebilmek için bu tür iftiralarda bulundu bu durum tüm Gülsuyu halkınca bilinmektedir. Gülsuyu'nda kurulmuş bir korku imparatorluğu var. Senelerce yapmış oldukları zülme artık insanlar dayanamadı. Ailemiz dışarda mağdur, biz içerde. Kamuoyu üzerinde bir uyuşturucu çetesi vardır şeklinde bir algı yaratılmıştır" dedi. Hasan Ferit Gedik'in annesi ise "Onun için mi hayırlı cinayetler diyorsun" diye tepki gösterdi.

‘Eşitlik devrim gibi kavramların arkasına saklanıp...’

Sanık Zafer Turhan somut delillerle suçlamaların desteklenmediğini ifade ederek, "Özel yetkili mahkemelerce hazırlanan bu iddianame yok hükmündedir. Bize karşı bir iftira kampanyası var. Ben suçsuzum demiyorum. Ama bireyseldir her şey. Şimdi de bir gençliği yok etmeye çalışıyorlar. Kime emir vereceğim de kim dinleyecek beni? Eşitlik devrim gibi kavramların arkasına saklanıp her şeyi yapmışlardır. Terör örgütlerinin ekmeğine yağ sürüyorlar. Onların avukatları bize bu salonda neler yapıyorsa düşünün mahallede bize neler yapıyorlar" diye konuştu.

Sanıktan müşteki avukatına ölüm tehdidi

Sanığın bu sözleri üzerine müşteki avukatları tepki gösterdi. Sanık avukatları ise "Yeter artık sürekli savunmayı bölüyorsunuz" diye tepki gösterdi. Müşteki avukatları ile sanıklar arasında sözlü tartışma yaşandı. Bu sırada tutuklu sanıklardan Şahin Eren ayağa kalkarak müşteki avukatına, "Güray Dağ seni öldüreceğim" dedi.

‘Polislere canlı bomba gönderiyor, karakol patlatıyorsunuz’

Sanık avukatlarından biri müşteki avukatlarına, "Siz zaten mesleği ayaklar altına aldınız, sabahtan beri bize katilin avukatları ellerinizde kan var" diyorsunuz. Bu söz üzerine sanıklar, avukatlarını alkış yağmuruna tuttu. Bir tutuklu sanık da müşteki avukatlarına, "Polise taş atanları savunuyorsunuz, bombacıları savunuyorsunuz, polislere canlı bomba gönderiyorsunuz. Karakol patlatıyorsunuz. Oğlunun eline silah verip Gülsuyu'na gönderenlere hesap sor" diye bağırdı. Sanığın bu sözü de uzun süre diğer tutuklu sanıklarca alkışlandı.

Mahkeme heyeti salonu terk etti

Mahkeme Başkanı Mahir Merdun ise, "Bu şartlarda yargılama devam edilemez. Yargılama yapılacaksa birbirimize saygı gösterelim" dedi. Müşteki avukatlarından biri de masanın üzerine çıkarak sanıklara "Halk düşmanısınız" diye bağırdı. Bir sanık ise avukata küfretti. Karşılıklı olarak sözlü tartışmaların hararetlenmesi üzerine mahkeme heyeti salonu terk etti. Terk etmeden önce ise tutanaklara "Taraflar arasında duruşma salonunda tartışmaların devam etmesi taraflar ve tartışmaların devam etmesi nedeniyle yargılama yapma imkanı kalmadığından duruşmaların daha sonra belirlenecek başka bir günde yapılmasına karar verilmiştir" cümlelerini geçirdi. Mahkeme heyeti öte yandan duruşma salonundaki SEGBİS görüntülerinin HSYK'ya ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine hükmetti.

Duruşma salonunda pet şişe ve çakmaklar havada uçuştu

Mahkeme heyetinin duruşma salonunu terk etmesi üzerine devam eden sözlü tartışmalar sanıkların tekbir getirmesi ile iyice gerildi. Jandarma görevlileri sanıkları duruşma salonundan çıkarırken sanıklar ellerindeki pet şişeleri ve çakmakları müştekilere doğru fırlattı. Pet şişeler ve çakmakların havada uçuştuğu duruşma salonundan sanıklar tekbir getirirken çıkarıldı. Sanıkların bu sırada müştekilere yönelik el hareketi yaptıkları görüldü.