Hasan Ferit Gedik davasında hakim bile isyan etti: Fiziki şartlar İstanbul’da yoksa nerede sağlanacak?

Maltepe Gülsuyu Mahallesi’nde uyuşturucu çetelerine karşı geçen yıl eylül ayında düzenlenen yürüyüşe saldırarak Hasan Ferit Gedik’in ölümüne neden olan sanıkların yargılandığı dava, dosyanın nakline ilişkin Adalet Bakanlığı’ndan 3 aydır cevap gelmediği için kilitlendi. Üye hakim Özlem Pınar Haktanır Ağkoç mahkemenin "nakle ilişkin karar beklensin" kararına karşı oy kullanarak, ders niteliğinde bir gerekçe sundu: Fiziki şartların İstanbul ilinde sağlanamaması halinde Türkiye'nin hiçbir yerinde sağlanamaz." Üye Nakil konusunda Adalet Bakanlığı’na giden aile avukatlarından Ebru Timtik ise bakan yardımcısının adliyede büyük salon olmamasına şaşırdığını söyledi.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, İstanbul Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmaya 35 sanık, güvenlik ve salonun küçük olması nedeniyle yine getirilmedi. Duruşmada, Hasan Ferit Gedik’in ailesine, Gezi eylemleri sırasında öldürülen Berkin Elvan ve Mehmet Ayvalıtaş’ın aileleri katılarak destek verdi. Mahkeme heyeti duruşmada, dosyanın nakli konusunda dava dosyasının Adalet Bakanlığı’na gönderildiğini, dosyanın henüz geri gelmediğini belirtti. Mahkeme, 15 Eylül 2014 tarihli duruşmada, salonun sağlıklı yargılama yapmaya yetersiz olduğunu belirterek, Adalet Bakanlığı’ndan davanın naklini talep etmişti. Duruşmada söz alan avukat Güray Dağ, dünyanın en büyük adliyesinde aylardır dava görülemediğini belirterek “Dosyayı başka şehre göndererek yargılamadan kaçırmak istiyorsunuz” diye tepki gösterdi. Üye hakim Özlem Pınar Haktanır Ağkoç mahkemenin "nakle ilişkin karar beklensin" kararına karşı oy kullanarak, ders niteliğinde bir gerekçe sundu: Fiziki şartların İstanbul ilinde sağlanamaması halinde Türkiye'nin hiçbir yerinde sağlanamaz."

Bakanlık bile halimize gülüyor

Gedik’in babası İbrahim Gedik de mahkeme heyetine, “Aylardır davada bir adım kat edilmedi. Benim oğlum onursuzlara karşı mücadele ederken katledilmiştir. Çarşı Davası’nda aynı gün dava büyük salona alındı. Demek ki yapılabiliyormuş. Bir an önce mahkemeyi başlatın” diye konuştu. Avukat Ebru Timtik ise “Koca Türkiye Cumhuriyeti bir adalet sarayı yapabiliyor da, büyük bir duruşma salonu mu yapamıyor” diye sordu. Timtik, kasım ayında davanın başka bir yere nakledilmemesi için Adalet Bakanlığı’na gittiklerini anımsatarak, “Bakan yardımcısı adliyede büyük salon olmadığını duyunca şaşırdı. Bakanlık bile halimize gülüyor” dedi. Sanık avukatlarının müvekkillerinin tutukluluk haline son verilmesine ilişkin taleplerini dile getirdiği sırada, olay günü yaralanan ve başında hala mermi bulunan Gökhan Aktaş’ın annesi, sanık avukatlarına, “Katilleri nasıl savunuyorsunuz? Utanmıyor musunuz? Daha fazla bunları dinlemek istemiyorum” diye tepki gösterdi. Mahkeme de davanın nakli konusunda Adalet Bakanlığı’na yazdıkları yazının akıbetinin sorulmasına karar vererek duruşmayı 4 Mart’a erteledi.