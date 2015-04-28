Hasan Ferit Gedik davasında 4 tahliye

Maltepe Gülsuyu'nda gösteri yapan gruba yönelik silahlı saldırıda Hasan Ferit Gedik'in öldürülmesine ve 3 kişinin yaralanmasına ilişkin davada, mahkeme tutuklu 4 sanığın tahliyesine karar verdi.



Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 16 tutuklu sanık ve avukatları katıldı. 16'sı tutuklu 35 sanığın yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında, Gedik'in annesi Nuray Meray, babası İbrahim Gedik ve avukatları da hazır bulundu.



Güvenlik gerekçesiyle kapalı yapılan ve basın mensuplarıyla izleyicilerin alınmadığı duruşmada müşteki ve mağdurların beyanları alındı.

'Eğer siz bunları tahliye ederseniz çıktıklarında yine Hasan Ferit Gedikleri öldürecekler'





Hasan Ferit Gedik'in annesi, ifadesinde şunları söyledi:



"Benim oğlum, uyuşturucuya karşı yürüyüşe katılıyor. Kendisi gibi gençler temiz kalsın diye bu şekilde katlediliyor. Biz sanıkları önceden tanımayız. Sanıklardan şikayetçiyim. Özellikle oğlumu vuranların cezalandırılmasını istiyorum. Eğer siz bunları tahliye ederseniz çıktıklarında yine Hasan Ferit Gedikleri öldürecekler."



Gedik'in babası İbrahim Gedik de olay tarihinde cezaevinde olduğunu ifade ederek, "Uzun süre görüşemediğim oğlumla musalla taşında karşılaştım. Benim oğlum, uyuşturucuya karşı yürüyüşe katılmıştır. Bu sadece oğlumun suçu, günahı değil, herkesin başına gelebilir. Sanıklardan şikayetçiyim" dedi.

Müşteki olmayanlar salon dışına çıkarıldı

Duruşma esnasında, sanık avukatı Hüseyin Güner, duruşmanın kapalı yapılmasına rağmen müşteki olmayan 3 kişinin duruşma salonunda bulunduğunu ve Twitter üzerinden duruşmada olup bitenleri yazdığını belirtti.



Güner'in uyarısı üzerine Mahkeme Heyeti Başkanı, müşteki olmayan kişilerin salondan çıkarılmasına ve salon içinde suç teşkil edecek bir eylemlerinin olup olmadığının tespit edilmesi ve gerekli işlemin yapılması için nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı'na durumun bildirilmesine karar verdi.



Müşteki ve mağdurların beyanlarına karşı diyecekleri sorulan sanıklar da isnat edilen suçları işlemediklerini savunarak, beraatlerini istedi.

Duruşma 25 Mayıs'a ertelendi

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Göksel Kesici, Murat Kesgin, Engin Seba ve Ercan Çiftçi'nin tahliyelerine, diğer 12 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Beyanı alınamayan tutuksuz sanıkların duruşmaya zorla getirilmesini kararlaştıran mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların ses kayıtları alınarak dosyada bulunan tapelerdeki ses kayıtları ile karşılaştırılmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıkların da görüşme tapeleriyle ilgili ses kayıtlarının alınarak mahkemeye ibraz edilmesi için Polis Kriminal Dairesi'ne müzekkere yazılmasını kararlaştırdı.



Sanıkların iddianameye konu olaylarla ilgili telefon tapelerinin bire bir aktarılıp aktarılmadığı konusunda bilirkişi raporu düzenlenmesine karar veren heyet, duruşmayı 25 Mayıs'a erteledi.

'Bir kez daha adaletin olmadığını gördük'

Duruşmanın bitmesinin ardından adliye çıkışında açıklama yapan anne Nuray Meray, "Bir kez daha adaletin olmadığını gördük. 4 kişi tahliye oldu. Çok üzgünüz" dedi.

Gedik ailesinin avukatı Şükriye Erden ise hukuk mücadelelerini sonuna kadar devam ettireceklerini kaydederek, "Adaleti böyle sağlayamazsınız. Katillerden hesap sorulması lazım. Bu hesabı adalet ve yargı eliyle sormak istiyoruz" diye konuştu.



Bu arada, basın açıklamasının ardından bir grubun "Hasan Ferit Gedik ölümsüzdür" şeklinde slogan atması üzerine, polis ekipleri eylemin yasal olmadığı yönünde uyarıcı anons yaptı. Gruptakiler, anons üzerine dağıldı.