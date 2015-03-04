'Hasan Ferit Gedik davasında bıçak çekildi' iddiası

Hasan Ferit Gedik'in hayatını kaybettiği davanın duruşmasında, tutuklu sanıklar ile izleyiciler arasında arbede çıktı. Arbede adliye koridorlarında devam etti. Salon bulunamadığı gerekçesiyle beş kez ertelene dava öncesi alınan güvenlik önlemleri dikkat çekerken, duruşmada bir tutuksuz sanığın izleyicilere bıçak çektiği iddia edildi.

İleri Haber’den Rıfat Doğan’ın aktardığına göre, söz konusu sanık duruşma salonundan çıkartıldı ve gözaltına alındı.

Maltepe Gülsuyu'nda 2013 yılı Eylül ayında Hasan Ferit Gedik'in hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin da yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin davanın duruşması Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Daha önceki duruşmalara Adalet Bakanlığı'ndan davanın nakli yönünde görüş gelmediği için tutuklu sanıklar getirilmiyordu. Bu celse ise 22 tutuklu sanık duruşmaya getirildi. Tutuklu sanıkların duruşma salonuna getirildiği sırada Hasan Ferit Gedik'in annesi Nuray Gedik sanıklara dönerek, "İyi bakın gözüme" dedi. Jandarma, tutuklu sanıkların etrafında adeta etten duvar ördü. Duruşmaya Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan ve babası Sami Elvan da destek için katıldı.

Duruşma salonunda gerginlik

DHA'nın haberine göre izleyicilerin salona alınmasının ardından 2 tutuksuz sanık duruşma salonuna alındı. Tutuksuz sanıklar, izleyicilerin olduğu bölüme oturtulmak istendi. Bu nedenle izleyiciler ve tutuksuz sanıklar arasında çıkan gerginlik arbedeye dönüştü. Arbede adliye koridorlarında da sürdü. O anlar izleyiciler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.Jandarma ekiplerinin müdahale ettiği arbede de tutuksuz sanıklar salon dışına çıkarıldı, bir süre sonra tekrar salona alındı.

Sanık: Onların yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi

Duruşmada sanıklar ve avukatların yoklamasının ardından sanıkların kimlik tespitine geçildi. Kimlik tespiti yapıldığı sırada Milletvekili aday adayı olduğunu söyleyen bir izleyici duruşma salonuna girdi. Bunun üzerine tutuklu bir sanık, “Bu milletvekilini dışarı çıkarır mısınız bunların yeri burası değil, onların yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi" diye konuştu. CHP Milletvekili aday adayı Ayşegül Nuran Bektaş ise, “Ben milletvekili aday adayıyım, sıradan bir vatandaşım, buraya girmeye hakkım var" diye konuştu.

Anne Gedik: Hem oğlumu benden aldınız hem tehdit ediyorsunuz

Sanıkların kimlik tespitinin devam ettiği sırada Hasan Ferit Gedik'in annesi Nuray Gedik, “Sen kimi tehdit ediyorsun" diye bağırdı. Ailenin avukatı Ebru Timtik de, “Sanık Hakan Taşhan önce kafa salladı, sonra eliyle boynunu keser gibi hareket yaptı, tehdit etti. Hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz" dedi. Nuray Meray, “Hem oğlumu benden aldınız hem tehdit ediyorsunuz" diye konuştu.

Hasan Ferit’in ailesinin avukat Ebru Timtik ise, sanıklardan birinin kimlik tespiti sırasında anne Nuray Gedik’e kafa sallayıp elini boynuna götürerek ‘seni keserim’ şeklinde işaret yaptığını belirtti. Timtik, suç duyurusunda bulunmak istediklerini söyledi. Bir başka sanık ise duruşmayı izlemek ve aileye destek vermek isteyen CHP Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün ‘yerinin burası değil, Meclis olduğunu’ söyledi ve dışarı çıkmasını istedi.

Adliye çevresinde önlemler

Öte yandan polis, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı önünde güvenlik önlemi aldı. Adliye önünde toplanan gruplar, "Hasan Ferit Gedik ölümsüzdür" yazılı pankart açtı. Davayı izlemeye gelenler, Grup Yorum üyelerinin türküleriyle halay çekti.