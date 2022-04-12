Hasan Cemal, "Cumhurbaşkanı'na zincirleme hakaret" davasında beraat etti

T24 Haber Merkezi

T24 yazarı Hasan Cemal hakkında, Twitter’da 2016-2020 yıllarında yaptığı iki Twitter paylaşımı gerekçe gösterilerek"Cumhurbaşkanı'na zincirleme aleni hakaret" davası açıldı. Davanın ilk duruşması bugün İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, suçun unsurlarının oluşmadığına hükmederek Hasan Cemal’in beraatine karar verdi.

"Neden savunma yapayım ki? Bir 'suç' işlemedim ki..."

Hasan Cemal, "Çok sıkıcı... Evet öyle, sayın yargıç. Neden savunma yapayım ki? Bir 'suç' işlemedim ki... Ne söylediysem, ne yazdıysam tümü 'ifade özgürlüğü' içinde yer alıyor. Hiçbirinde 'hakaret' de yok, 'hakaret kastı' da yok. Bu noktayı vurgularken de içim fena halde sıkılıyor, daralıyorum.Kimbilir bunca yıldır bu sözleri, ne kadar çok eveleyip gevelemişimdir." dedi.

Cemal savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet gazetesinde genel yayın yönetmeniyken, başyazarım Nadir Nadi'nin seksen yaşına merdiven dayadığı günlerdeki bir başyazısında, hiç unutmadım, şöyle yakınmıştı: 'Bu adam bu dünyaya boşuna mı gelmiş diyecekler?..' Ben de bugünlerde Nadir Bey'in hissiyatını yaşıyorum.

"78 yaşındayım ve ne yazık ki hiçbir şeyin değişmediğini görüyorum"

Ben de seksen yaşına merdiven dayadım, 78 yaşındayım ve ne yazık ki hiçbir şeyin değişmediğini görüyorum. 54 yıldır gazetecilik yap, yaz çiz ve değişen bir şey olmasın, için sevinçle dolu olarak hiç yaşama... Çok hazin, acıklı... Ve de çok sıkıcı...

"Hakaret davalarıyla bu ülkede ifade özgürlüğü boğuluyor"

Sayın Yargıçlar, son sözüme gelince: Hakaret davalarıyla bu ülkede ifade özgürlüğü boğuluyor."

Hasan Cemal’in avukatı Fikret İlkiz, “Ben de müvekkilimin bu TCK 299 davalarından çok sıkıldım. Bu aşamada bir diyeceğim yok” dedi.

Davada Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Recep Tayyip Erdoğan mağdur sıfatıyla yer aldı.

İddia makamı esas hakkındaki mütaalasında, “Her ne kadar sanık hakkında Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de sadığın beyanlarının yorum ve eleştiri niteliğinde sözler olduğu, kişinin şeref, haysiyet ve onurunu rencide edecek nitelikte olmadığı ve ifade özgürlüğü kapsamında kaldığı anlaşılmakla sanığın CMK’nın 223/2-a maddesince beraatine karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur” ifadelerini kullandı.

Beraatine karar verildi

Mahkeme, suçun unsurlarının oluşmadığına hükmederek Hasan Cemal’in beraatine karar verdi.

Ne olmuştu? Biri 2016, diğeri 2020 yılında paylaştığı iki mesaj için, Cemal'in 4 yıla kadar hapis cezası öngören ve "aleniyet" durumunda altıda bir oranında ceza artırımı öngören Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 299. maddesi ve dörtte üç oranında ceza artırımı öngören 43. maddesi uyarınca yargılanması talep edildi. İddianamede, Cemal'in, TCK'nın 53. maddesi uyarınca "seçme-seçilme" dahil olmak kamusal haklarının yasaklanması da istendi. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na yapılan e-posta ihbarının ardından Hasan Cemal'in 19 Temmuz 2016’da attığı "Demokratlığın tek kriteri, sadece askeri darbe girişimine karşı çıkmak değil, derinleşmekte olan 'Erdoğan darbesi'ne de hayır demektir!" ve T24 yazarı Murat Belge'nin 15 Temmuz 2020 yılında yayımlanan "Hilafet" başlıklı yazısını alıntılayarak yaptığı "Hilafet geri gelecekse herhalde Halife de Tayyip Erdoğan olacak" paylaşımlar 'Cumhurbaşkanı'na hakaret sayıldı. Hasan Cemal, 16 Temmuz 2016'da yayımlanan "DARBEYE HAYIR!" başlıklı yazısında, "Erdoğan iktidarını demokrasi konusunda en sert şekilde eleştiren bir gazeteciyim. Ancak, bu iktidarın darbeyle gitmesine kesinlikle karşıyım. Böyle bir darbenin Türkiye’yi daha kötüye götüreceğini düşünüyorum. Çare, tüm zorluklarına rağmen demokratik çizgide ve milletin oyuyla bulunmalıdır. Bir kez daha askeri darbeye hayır!" ifadesini kullanmıştı. Paylaşımların "eleştiri hakkı ve ifade özgürlüğü kapsamını aştığı" iddia edildi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, Hasan Cemal'in, "kullanmış olduğu sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret suçunu bir suç işleme kararının icrası kapsamında zincirleme şekilde işlediği" öne sürüldü. Adalet Bakanlığı'nın "kovuşturma izni verdiği" kaydedilen iddianamede, Hasan Cemal'in paylaşımlarının "eleştiri hakkı ve ifade özgürlüğü kapsamını aşan, Cumhurbaşkanı'nın onur, şeref ve saygınlığını zedeleyen nitelikte olduğu" iddia edildi. İddianamede, T24 yazarı Cemal'in, 1 yıldan 4 yıla kadar hapis ve "aleniyet" unsurunda altıda bir oranında artırım cezası öngören TCK'nın 299. maddesi ve "zincirleme suç" kapsamında dörtte üç oranında ceza artırımı öngören 43. madde uyarınca yargılanması talep edildi. "Paylaştığım ve kendi attığım tweetler ifade özgürlüğü kapsamındadır, hakaret ve hakaret kastı yoktur" Hasan Cemal, 8 Ekim’de verdiği ifadede, "Yapmış olduğum iki adet retweet paylaşımı ile benim paylaştığım tweetimde Cumhurbaşkanı’na hakaret söz konusu değildir. Bu tweetlerde Cumhurbaşkanı'na hakaret yoktur, hakaret kastı da yoktur. Üçü de ifade özgürlüğü kapsamında yer alır" demişti.

TIKLAYIN | Hasan Cemal'in iki Twitter paylaşımına "Cumhurbaşkanı'na zincirleme hakaret" davası açıldı!

TIKLAYIN | Hasan Cemal'e 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' soruşturması