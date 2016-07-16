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Hasan Cemal

hsncml@t24.com.tr

16 Temmuz 2016

DARBEYE HAYIR!

Darbeler darbeleri getirmiş, siyaset her seferinde kutuplaşmıştır

Evet, darbeye hayır!
Bu ülkede askeri darbeler çare olmadı.
Bundan sonra da olmayacaktır.
Türkiye 27 Mayıs’ta, 12 Mart’ta, 12 Eylül’de tank sesiyle uyanmış, ancak demokrasinin önünü açılmamıştır.
Tam tersine darbeler darbeleri getirmiş, siyaset her seferinde kutuplaşmıştır.
Darbeler, siyasette taşların yerli yerine oturmasını engellemiş, siyasetin normalleşmesini geciktirmiştir.
Bu satırları TRT’de darbe bildirisi okunurken yazmaya başladım.Ve önce aşağıdaki iki tweet’i attım:

TRT'DE ŞİMDİ
DARBE BİLDİRİSİ OKUNUYOR;
ASKERİ DARBELER ÇARE OLMAMIŞTIR,
BUNDAN SONRA DA OLMAYACAKTIR.

DARBEYE  HAYIR!
DARBEYE  HAYIR!
DARBEYE  HAYIR!

Erdoğan iktidarını demokrasi konusunda en sert şekilde eleştiren bir gazeteciyim.
Ancak, bu iktidarın darbeyle gitmesine kesinlikle karşıyım.
Böyle bir darbenin Türkiye’yi daha kötüye götüreceğini düşünüyorum.
Çare, tüm zorluklarına rağmen demokratik çizgide ve milletin oyuyla bulunmalıdır.
Bir kez daha askeri darbeye hayır!

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