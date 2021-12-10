Hasan Cemal'in iki Twitter paylaşımına "Cumhurbaşkanı'na zincirleme hakaret" davası açıldı!

T24 Haber Merkezi

T24 yazarı Hasan Cemal hakkında, Twitter’daki iki paylaşımı gerekçe gösterilerek"Cumhurbaşkanı'na zincirleme aleni hakaret" davası açıldı. Biri 2016, diğeri 2020 yılında paylaştığı iki mesaj için, Cemal'in 4 yıla kadar hapis cezası öngören ve "aleniyet" durumunda altıda bir oranında ceza artırımı öngören Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 299. maddesi ve dörtte üç oranında ceza artırımı öngören 43. maddesi uyarınca yargılanması talep edildi. İddianamede, Cemal'in, TCK'nın 53. maddesi uyarınca "seçme-seçilme" dahil olmak kamusal haklarının yasaklanması da istendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na yapılan e-posta ihbarının ardından Hasan Cemal'in 19 Temmuz 2016’da attığı "Demokratlığın tek kriteri, sadece askeri darbe girişimine karşı çıkmak değil, derinleşmekte olan 'Erdoğan darbesi'ne de hayır demektir!" ve T24 yazarı Murat Belge'nin 15 Temmuz 2020 yılında yayımlanan "Hilafet" başlıklı yazısını alıntılayarak yaptığı "Hilafet geri gelecekse herhalde Halife de Tayyip Erdoğan olacak" paylaşımlar 'Cumhurbaşkanı'na hakaret sayıldı.

Hasan Cemal, 16 Temmuz 2016'da yayımlanan "DARBEYE HAYIR!" başlıklı yazısında, "Erdoğan iktidarını demokrasi konusunda en sert şekilde eleştiren bir gazeteciyim. Ancak, bu iktidarın darbeyle gitmesine kesinlikle karşıyım. Böyle bir darbenin Türkiye’yi daha kötüye götüreceğini düşünüyorum. Çare, tüm zorluklarına rağmen demokratik çizgide ve milletin oyuyla bulunmalıdır. Bir kez daha askeri darbeye hayır!" ifadesini kullanmıştı.

Paylaşımların "eleştiri hakkı ve ifade özgürlüğü kapsamını aştığı" iddia edildi



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, Hasan Cemal'in, "kullanmış olduğu sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret suçunu bir suç işleme kararının icrası kapsamında zincirleme şekilde işlediği" öne sürüldü. Adalet Bakanlığı'nın "kovuşturma izni verdiği" kaydedilen iddianamede, Hasan Cemal'in paylaşımlarının "eleştiri hakkı ve ifade özgürlüğü kapsamını aşan, Cumhurbaşkanı'nın onur, şeref ve saygınlığını zedeleyen nitelikte olduğu" iddia edildi. İddianamede, T24 yazarı Cemal'in, 1 yıldan 4 yıla kadar hapis ve "aleniyet" unsurunda altıda bir oranında artırım cezası öngören TCK'nın 299. maddesi ve "zincirleme suç" kapsamında dörtte üç oranında ceza artırımı öngören 43. madde uyarınca yargılanması talep edildi.

"Paylaştığım ve kendi attığım tweetler ifade özgürlüğü kapsamındadır, hakaret ve hakaret kastı yoktur"

Hasan Cemal, 8 Ekim’de verdiği ifadede, "Yapmış olduğum iki adet retweet paylaşımı ile benim paylaştığım tweetimde Cumhurbaşkanı’na hakaret söz konusu değildir. Bu tweetlerde Cumhurbaşkanı'na hakaret yoktur, hakaret kastı da yoktur. Üçü de ifade özgürlüğü kapsamında yer alır" demişti.

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