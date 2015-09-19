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Politika

Hangi parti kaç kadın aday gösterdi?

HDP adaylarının yarıya yakını kadınlardan oluşurken, AKP kadın adaylar konusunda geride kaldı

19 Eylül 2015 03:17

7 Haziran seçimlerinde 4 partinin toplam kadın aday sayısı 510'du. Bugün açıklanan listelere bakıldığında bu sayı 498'de kaldı. Listesinde en fazla kadın aday bulunan parti, önceki seçimde de olduğu gibi HDP. HDP'yi sırasıyla CHP, MHP ve AKP takip ediyor.

Onedio'nun derlemesiyle, hangi partinin kaç kadın aday gösterdiğinin detayları şöyle:

 

AKP'de 481 erkek, 69 kadın aday

 

Aday listesinin YSK'ya teslimi sonrası açıklama yapan AKP Genel Başkan YardımcısıBekir Bozdağ, partilerinin 550 milletvekili adayının 481'inin erkek, 69'unun kadın olduğunu belirtti. Bir önceki seçimde AKP'de 99 kadın aday yer alıyordu. Ayrıca bugün açıklanan listede 56 ilde hiç kadın adayın olmaması da dikkat çekiyor.

 

CHP'de 425 erkek, 125 kadın aday

 

Listesinde 125 kadın aday yer alan CHP'de 14 seçim bölgesinde kadın adaylar ilk sırada bulunuyor.  CHP, 7 Haziran seçiminde 103 kadın aday göstermişti.

 

HDP'de 322 erkek, 228 kadın aday

 

Kadın adayların sayısında artışa giden HDP listesinde ise, 16 ilde kadın aday sayısı erkek adayları geçti. HDP'de her ne kadar kadın aday sayısında başı çekse de 7 Haziran seçimlerine göre kadın aday sayısında düşüş görülüyor. Nitekim HDP 7 Haziran'a 268 kadın aday ile gitmişti.

 

MHP'de 474 erkek, 76 kadın aday

 

MHP'nin kadın aday sayısında ise yeterli olmasa bile ciddi bir artış görülüyor. 7 Haziran seçiminde 40 kadın adayı bulunan MHP, bu sayıyı 76'ya çıkarmış durumda.

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