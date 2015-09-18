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Politika

İşte MHP'nin milletvekili adaylarının tam listesi

Tuğrul Türkeş ve Meral Akşener yerine hangi isimler geldi, liste nasıl şekillendi?

18 Eylül 2015 19:53

MHP'nin 1 Kasım seçimindeki milletvekili adayı listesi şekillendi. 

Babası Alparslan Türkeş'in kurduğu MHP'den seçim hükümetinde bakan olarak yer alması nedeniyle ihraç edilen Tuğrul Türkeş'in yerine eski CHP milletvekili Mehmet Haberal'ın oğlu Erkan Haberal aday oldu.

Listenin en büyük sürprizi Meral Akşener oldu. Akşener, 7 Haziran'da İstanbul 3. Bölge 1. sıradan aday olmuştu. Akşener'in yerine de geçen seçimde 2. sırada yer alan Atila Kaya 1. sıraya getirildi. 

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun geçici hükümet için teklif götürdüğü isimler arasında yer alan Akşener, bakanlık teklifini kabul etmemişti.

Listede 6 milletvekili sıralamaya konulmadı. Ankara Milletvekili Musta Erdem liste dışı bırakılan isimlerden oldu. Aydın'da Ali Mustafa Uzunırmak, Manisa'da Zeynel Balkız, Hatay'da Şefik Çirkin ve Karabük'te Durmuş Yalçın listelere giremedi.

Genel Başkanı Devlet Bahçeli, memleketi Osmaniye'den 1. sıra adayı oldu.

 

İŞTE MHP'NİN 1 KASIM SEÇİMLERİ MİLLETVEKİLİ ADAY TAM LİSTESİ

 

İLİ                                                       

:

ADANA

 

 SEÇİM ÇEVRESİ NO                          

:

 

 ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI

:

14

 

 

 

 

 

 

 

SIRA NO

ADI VE SOYADI

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

 

1

MEVLÜT KARAKAYA

ÜNİVERSİTE

ÖĞRETİM ÜYESİ

 

2

MUHARREM VARLI

ÜNİVERSİTE

EĞİTİMCİ

 

3

SEYFETTİN YILMAZ

ÜNİVERSİTE

ORMAN MÜHENDİSİ

 

4

CAHİT ÖZTOK

LİSE

İŞADAMI

 

5

SİNAN GÜL

ÜNİVERSİTE

ZİRAAT MÜHENDİSİ

 

6

ADEM GÜNDOĞAN

ÜNİVERSİTE

TIP DOKTORU

 

7

MEHMET ALİ ARSLAN

ÜNİVERSİTE

KAMU GÖREVLİSİ

 

8

İSA AYANOĞLU

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

 

9

İBRAHİM SEZER

ÜNİVERSİTE

ÖĞRETMEN

 

10

NESLİHAN UZUN

ÜNİVERSİTE

FİZYOTERAPİST

 

11

AYLA EMRAHOĞLU

ÜNİVERSİTE

TEKSTİLCİ

 

12

HÜSEYİN YILDIRIM

ÜNİVERSİTE

MÜTEAHHİT

 

13

HATİCE YÜCE

ÜNİVERSİTE

İŞKADINI

 

14

ERSEN TÜZENER

LİSE

BASIN-YAYIN

 

İLİ                                                        

:

ADIYAMAN

 

 SEÇİM ÇEVRESİ NO                          

:

 

 ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI

:

5

 

 

 

 

 

 

 

SIRA NO

ADI VE SOYADI

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

 

1

MEHMET CANPOLAT

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

 

2

BEKİR ÇİÇEK

LİSE

ÇİFTÇİ

 

3

HÜSEYİN TARIK ARDA

ORTAOKUL

İŞADAMI

 

4

RİFAT ERDEM

YÜKSEK OKUL

İNŞAAT TEKNİKERİ

 

5

HAYRİYE KUŞTEPE

ORTAOKUL

SERBEST

 

İLİ                                                       

: AFYONKARAHİSAR

 SEÇİM ÇEVRESİ NO                          

:

 

 ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI

:

5

 

 

 

 

 

 

 

SIRA NO

ADI VE SOYADI

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

 

1

MEHMET PARSAK

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

 

2

KEMALETTİN YILMAZ

ÜNİVERSİTE

ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ

 

3

SELCEN KARAER

ÜNİVERSİTE

MİMAR

 

4

UYGUR TEMİZER

ÜNİVERSİTE

ÖĞRETİM ÜYESİ

 

5

ERTUĞRUL SEVİM

YÜKSEK OKUL

İŞADAMI

 

İLİ                                                       

:

AĞRI

 

 SEÇİM ÇEVRESİ NO                          

:

 

 ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI

:

4

 

 

 

 

 

 

 

SIRA NO

ADI VE SOYADI

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

 

1

MUSTAFA ÖRÜ

LİSE

MÜTEAHHİT

 

3

COŞKUN AYTEKİN

LİSE

SERBEST

 

4

HIDIR ÇALPAN

ORTAOKUL

ESNAF

 

4

BEKİR ÖZMUTLU

ÜNİVERSİTE

YÖNETİCİ

 

İLİ                                                       

:

AMASYA

 

 SEÇİM ÇEVRESİ NO                          

:

 

 ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI

:

3

 

 

 

 

 

 

 

SIRA NO

ADI VE SOYADI

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

 

1

MEHMET SARI

ÜNİVERSİTE

TURİZMCİ

 

2

GÜLSEREN ERTOPÇU

ÜNİVERSİTE

EMEKLİ ÖĞRETMEN

 

3

HÜSEYİN SAKA

LİSE

YÖNETİCİ

 

İLİ                                                       

:

ANKARA

 

 SEÇİM ÇEVRESİ NO                          

:

1

 

 ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI

:

18

 

 

 

 

 

 

 

SIRA NO

ADI VE SOYADI

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

 

1

ZÜHAL TOPÇU

ÜNİVERSİTE

ÖĞRETİM ÜYESİ

 

2

ERKAN BÜLENT HABERAL

ÜNİVERSİTE

İŞADAMI

 

3

MUSTAFA HİDAYET VAHAPOĞLU

ÜNİVERSİTE

EMEKLİ ALBAY

 

4

ALPER ÇAĞRI YILMAZ

ÜNİVERSİTE

ÖĞRETİM ÜYESİ

 

5

SULTAN GÜNDÜZ

ÜNİVERSİTE

PEYZAJ MİMARI

 

6

AYŞE SİBEL ERSOY

ÜNİVERSİTE

ECZACI

 

7

OSMAN TOPAL

ÜNİVERSİTE

EMEKLİ ASTSUBAY / İŞADAMI

 

8

AYTAÇ ÖZEL

ÜNİVERSİTE

EĞİTİMCİ

 

9

NURİ SERTAÇ GÜLER

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

 

10

ESİN GÜREL

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

 

11

HAKAN DOĞRU

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

 

12

VAHİDDİN ATABEY ÖZDEMİR

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

 

13

ZUHAL BABAÖZÜ

LİSE

LABORANT

 

14

MEHMET ÇAĞRI TAMUR

ÜNİVERSİTE

İŞADAMI

 

15

İBRAHİM KUŞ

LİSE

İŞADAMI

 

16

HEDİYE BUKET GÜLTEKİN

LİSE

İŞKADINI

 

17

İLKAY UYAR KABA

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

 

18

BAYRAM MENEKŞE

LİSE

MÜTEAHHİT

 

İLİ                                                       

:

ANKARA

 

 SEÇİM ÇEVRESİ NO                          

:

2

 

 ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI

:

14

 

 

 

 

 

SIRA NO

ADI VE SOYADI

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

 

1

ŞEFKAT ÇETİN

ÜNİVERSİTE

EMEKLİ

 

2

MUSTAFA MİT

ÜNİVERSİTE

TİCARET

 

3

YAŞAR YILDIRIM

LİSE

İŞADAMI

 

4

ENDER ETHEM ATAY

ÜNİVERSİTE

HUKUKÇU / AKADEMİSYEN

 

5

ALPARSLAN SUCU

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

 

6

NECMETTİN KARAKUŞ

ÜNİVERSİTE

MAKİNA VE OTOMOTİV BİLİM UZM.

 

7

TUNCAY TEKAY

LİSE

MÜTEAHHİT

 

8

RUBİL GÖKDEMİR

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

 

9

İSMAİL ERÇELEBİ

ÜNİVERSİTE

MALİ MÜŞAVİR

 

10

İBRAHİM DOĞAN

ÜNİVERSİTE

EĞİTİMCİ

 

11

OĞUZHAN KARA

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

 

12

MUSA AYAN

ÜNİVERSİTE

EMEKLİ ÖĞRETMEN

 

13

MEHMET YİĞİT

ÜNİVERSİTE

MAKİNA MÜH.

 

14

ZEKİ DURMAZ

ORTAOKUL

TİCARET

 

İLİ                                                       

:

ANTALYA

 

 SEÇİM ÇEVRESİ NO                          

:

 

 ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI

:

14

 

 

 

 

 

 

SIRA NO

ADI VE SOYADI

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

 

1

MEHMET GÜNAL

ÜNİVERSİTE

ÖĞRETİM ÜYESİ

 

2

AHMET SELİM YURDAKUL

ÜNİVERSİTE

TIP DOKTORU

 

3

TARKAN AKILLI

ÜNİVERSİTE

İNŞAAT YÜK. MÜH.

 

4

CAFER UYAR

YÜKSEK OKUL

EMEKLİ ÖĞRETMEN

 

5

GÜRAY PARLAK

ÜNİVERSİTE

İŞADAMI

 

6

CENGİZHAN GÖKÖZ

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

 

7

NEŞE GÜL

ÜNİVERSİTE

YÖNETİCİ

 

8

MEHMET CÜNEYT GÜZEL

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

 

9

TURGUT BUCAK

LİSE

ESNAF

 

10

MERYEM AYDOĞAN

LİSE

KAMU GÖREVLİSİ

 

11

SERVET ERSOY

ORTAOKUL

İŞADAMI

 

12

SONER İNAL

ÜNİVERSİTE

TURİZMCİ

 

13

HAFİZE NURSEN AKTAŞ

ÜNİVERSİTE

EĞİTİMCİ

 

14

ÖZCAN KADIOĞLU

ÜNİVERSİTE

EĞİTİMCİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 İLİ                                                       

:

ARTVİN

 

 SEÇİM ÇEVRESİ NO                          

:

 

 ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI

:

2

 

 

 

 

 

SIRA NO

ADI VE SOYADI

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

 

1

MUHAMMED ALTUNAL

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

 

2

NEDİM ÖZER

İLKOKUL

ESNAF

 

İLİ                                                       

:

AYDIN

 

 SEÇİM ÇEVRESİ NO                          

:

 

 ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI

:

7

 

 

 

 

 

SIRA NO

ADI VE SOYADI

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

 

1

DENİZ DEPBOYLU

ÜNİVERSİTE

PSİKOLOJİK DANIŞMAN

 

2

MEHMET BELİĞ AZBAZDAR

LİSE

ÇİFTÇİ

 

3

HİLMİ BOLATOĞLU

ÜNİVERSİTE

REKABET BAŞUZMANI

 

4

MUSA İLHAN

ÜNİVERSİTE

TV PROGRAM YAPIMCISI

 

5

HÜSNİYE KOZAN

ÜNİVERSİTE

UZMAN FİZYOTERAPİST

 

6

AHMET ÖZHAN

LİSE

ESNAF

 

7

AYDEMİR DURMUŞ

LİSE

GAZETECİ / TURİZMCİ

 

İLİ                                                       

:

BALIKESİR

 

 SEÇİM ÇEVRESİ NO                          

:

 

 ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI

:

8

 

 

 

 

 

SIRA NO

ADI VE SOYADI

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

 

1

İSMAİL OK

ÜNİVERSİTE

ESKİ BELEDİYE BAŞKANI

 

2

RECEP ÇETİN

ÜNİVERSİTE

TIP DOKTORU

 

3

BÜLENT BAŞARAN

ÜNİVERSİTE

YAZILIM VE VERİ TABANI UZMANI

 

4

KAMİL GÜLTEKİN ÖZTÜRK

ÜNİVERSİTE

İŞADAMI

 

5

MEHMET İSMAİL SAKAROĞLU

ÜNİVERSİTE

YÖNETİCİ

 

6

ZAKİR YILMAZ

ÜNİVERSİTE

İŞADAMI

 

7

ATİLLA TURHAN

ÜNİVERSİTE

SERBEST

 

8

HADİ SELİMOĞLU

ÜNİVERSİTE

TIP DOKTORU

 

İLİ                                                       

:

BİLECİK

 

 SEÇİM ÇEVRESİ NO                          

:

 

 ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI

:

2

 

 

 

 

 

SIRA NO

ADI VE SOYADI

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

 

1

AHMET MURAT KÖFTECİOĞLU

ÜNİVERSİTE

İŞADAMI

 

2

AHMET İŞLEK

ÜNİVERSİTE

EMEKLİ ÖĞRETMEN

 

 

 

 

 

 

 İLİ                                                       

:

BİNGÖL

 

 SEÇİM ÇEVRESİ NO                          

:

 

 ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI

:

3

 

 

 

 

 

 

SIRA NO

ADI VE SOYADI

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

 

1

OSMAN BEYAZTAŞ

 

 

 

2

RAĞIP TÜMEN

İLKOKUL

SERBEST

 

3

İBRAHİM BARAN

LİSE

GAZETECİ

 

İLİ                                                        

:

BİTLİS

 

 SEÇİM ÇEVRESİ NO                          

:

 

 ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI

:

3

 

 

 

 

 

SIRA NO

ADI VE SOYADI

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

 

1

GÖKÇE ZENCİR

ÜNİVERSİTE

ÖĞRETMEN

 

2

FAİK ER

LİSE

İŞADAMI

 

3

MURAT AÇAR

ORTAOKUL

SERBEST

 

 

 

 

 

 

 İLİ                                                       

:

BOLU

 

 SEÇİM ÇEVRESİ NO                          

:

 

 ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI

:

3

 

 

 

 

 

 

 

SIRA NO

ADI VE SOYADI

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

 

1

ŞÜKRÜ GÜLEZ

 

 

 

2

MİHRİBAN YERLİKAYA

 

 

 

3

METİN APAYDIN

ÜNİVERSİTE

KUYUMCU

 

 

 

 

 

 

 İLİ                                                       

:

BURDUR

 

 SEÇİM ÇEVRESİ NO                          

:

 

 ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI

:

3

 

 

 

 

 

SIRA NO

ADI VE SOYADI

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

 

1

ALPARSLAN AHMET DURSUN

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

 

2

YILMAZ TUNÇ

ÜNİVERSİTE

ÖĞRETMEN

 

3

HASAN UÇAR

ORTAOKUL

YÖNETİCİ/İDARECİ

 

İLİ                                                       

:

BURSA

 

 SEÇİM ÇEVRESİ NO                          

:

 

 ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI

:

18

 

 

 

 

 

 

 

SIRA NO

ADI VE SOYADI

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

 

1

İSMET BÜYÜKATAMAN

ÜNİVERSİTE

EĞİTİMCİ

 

2

KADİR KOÇDEMİR

ÜNİVERSİTE

VALİ

 

3

TEVFİK TOPÇU

LİSE

İŞADAMI

 

4

FEVZİ ZIRHLIOĞLU

ÜNİVERSİTE

MATBAACI

 

5

HASAN TOKTAŞ

ÜNİVERSİTE

HARİTA MÜHENDİSİ

 

6

ALİ HAYRİ OZAN

ÜNİVERSİTE

ÖĞRETMEN

 

7

MEHMET ALİ ADAK

ÜNİVERSİTE

EĞİTİM YÖNETİCİSİ

 

8

GÜLTEN KAVUT SÜRÜCÜ

ÜNİVERSİTE

İŞLETMECİ

 

9

HATİCE DENİZ

ÜNİVERSİTE

EMEKLİ İŞLETMECİ

 

10

TİMUR ÖZDEMİR

ÜNİVERSİTE

HAKEM-ANTRENÖR

 

11

SİBEL ÖZBUDAK

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

 

12

SİNAN BOZKURT

ÜNİVERSİTE

SİGORTA EKSPERİ

 

13

ENGİN ER

ÜNİVERSİTE

JEOLOJİ YÜK. MÜH.

 

14

YUSUF GÜNEY

LİSE

MÜTEAHHİT

 

15

İNANÇ BİLGİ ÇAKIN

ÜNİVERSİTE

ZİRAAT MÜH.

 

16

MEHMET YILMAZ

ÜNİVERSİTE

TEKSTİLCİ

 

17

MUHAMMED CİHANGİR KALKANCI

ÜNİVERSİTE

ZİRAAT YÜK. MÜH.

 

18

ALTAN ÖZAKIN

ÜNİVERSİTE

İŞADAMI

 

 

 

 

 

 

 İLİ                                                       

:

ÇANAKKALE

 

 SEÇİM ÇEVRESİ NO                          

:

 

 ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI

:

4

 

 

 

 

 

SIRA NO

ADI VE SOYADI

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

 

1

İBRAHİM KÜRŞAT TUNA

ÜNİVERSİTE

AKADEMİSYEN / İŞADAMI

 

2

HATİCE KORKMAZ

LİSE

İŞLETMECİ

 

3

MUSTAFA DOĞAN

ÜNİVERSİTE

ÖĞRETMEN

 

4

MEHMET VEHBİ TAYYAR

LİSE

BAYİ SAHİBİ

 

İLİ                                                       

:

ÇANKIRI

 

 SEÇİM ÇEVRESİ NO                          

:

 

 ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI

:

2

 

 

 

 

 

SIRA NO

ADI VE SOYADI

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

 

1

KADİR ŞEKERCİ

LİSE

İŞADAMI

 

2

HÜSEYİN YAKAR

LİSE

MALİ MÜŞAVİR

 

İLİ                                                       

:

ÇORUM

 

 SEÇİM ÇEVRESİ NO                          

:

 

 ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI

:

4

 

 

 

 

 

SIRA NO

ADI VE SOYADI

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

 

1

VAHİT DOĞAN

ÜNİVERSİTE

ÖĞRETİM ÜYESİ

 

2

AYBÜKE TOPÇUBAŞI EKİCİ

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

 

3

-

-

-

 

4

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İLİ                                                       

:

DENİZLİ

 

 SEÇİM ÇEVRESİ NO                          

:

 

 ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI

:

7

 

 

 

 

 

SIRA NO

ADI VE SOYADI

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

 

1

EMİN HALUK AYHAN

ÜNİVERSİTE

İKTİSATÇI

 

2

CAFER BİRTÜRK

ÜNİVERSİTE

SİGORTACI

 

3

MEHMET UZ

LİSE

DİSTRİBÜTÖR

 

4

MUSTAFA ÇIRAK

ÜNİVERSİTE

EMEKLİ BÜROKRAT

 

5

HALİL ÖZTÜRK

LİSE

YÖN. KUR. BŞK.

 

6

YURDAHAN ÖZHAN

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

 

7

EFE ŞAHİN

LİSE

İŞADAMI

 

 

 

 

 

 

 İLİ                                                        

:

DİYARBAKIR

 

 SEÇİM ÇEVRESİ NO                          

:

 

 ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI

:

11

 

 

 

 

 

 

SIRA NO

ADI VE SOYADI

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

 

1

MEHMET TEYAR KARAKOÇ

LİSE

SERBEST

 

2

AYŞE ÖNEN

ÜNİVERSİTE

ÖĞRETMEN

 

3

FEVZİ YİĞİTKAN

LİSE

İŞADAMI

 

4

AHMET KAYA

ORTAOKUL

ŞÖFÖR

 

5

RECEP DONAT

İLKOKUL

EMEKLİ

 

6

ÖMER BOZKAYA

LİSE

SERBEST

 

7

ŞEYHMUS BİLİCİ

İLKOKUL

EMEKLİ

 

8

MEHMET İÇLİ

LİSE

EMEKLİ

 

9

CELALETTİN YAYLAK

LİSE

SERBEST

 

10

KADİR YORULMAZ

ÜNİVERSİTE

ÖĞRETMEN

 

11

SAİM KAYAALP

ÜNİVERSİTE

HARİTA TEKNİKERİ

 

 

 

 

 

 

 İLİ                                                       

:

EDİRNE

 

 SEÇİM ÇEVRESİ NO                          

:

 

 ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI

:

3

 

 

 

 

 

SIRA NO

ADI VE SOYADI

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

 

1

GÜRSEL ŞİMŞEK

ÜNİVERSİTE

TIP DOKTORU

 

2

HÜSEYİN ÜLKER

LİSE

İŞLETMECİ

 

3

NEHİR ÇAKIR

LİSE

SİGORTACI

 

 

 

 

 

 

 İLİ                                                       

:

ELAZIĞ

 

 SEÇİM ÇEVRESİ NO                          

:

 

 ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI

:

4

 

 

 

 

 

 

SIRA NO

ADI VE SOYADI

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

 

1

YAVUZ TEMİZER

ÜNİVERSİTE

MÜTEAHHİT

 

2

MESUT AKSAN

ÜNİVERSİTE

EĞİTİMCİ

 

3

MEHMET KARACA

ÜNİVERSİTE

ZİRAAT YÜK. MÜH.

 

4

BEDRİ BORA ERTEM

ÜNİVERSİTE

ZİRAAT MÜH.

 

 

 

 

 

 

 İLİ                                                       

:

ERZİNCAN

 SEÇİM ÇEVRESİ NO                          

:

 ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI

:

2

 

 

 

 

 

SIRA NO

ADI VE SOYADI

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

HÜSEYİN SEÇER

ÜNİVERSİTE

ÖĞRETİM ÜYESİ

2

AHMET KAYA

ÜNİVERSİTE

DİŞ HEKİMİ

İLİ                                                       

:

ERZURUM

 SEÇİM ÇEVRESİ NO                          

:

 ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI

:

6

 

 

 

 

 

SIRA NO

ADI VE SOYADI

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

 

1

KAMİL AYDIN

ÜNİVERSİTE

ÖĞRETİM ÜYESİ

 

2

ERTÜRK ÇİMEN

ÜNİVERSİTE

İŞADAMI

 

3

ZEKAİ KAYA

ÜNİVERSİTE

MİLLİ SPORCU

 

4

CEZMİ POLAT

ÜNİVERSİTE

MÜTEAHHİT

 

5

GÖKHAN ARSLAN

ÜNİVERSİTE

İŞADAMI

 

6

SEYFULLAH HIZARCI

ÜNİVERSİTE

TIP DOKTORU

 

İLİ                                                        

:

ESKİŞEHİR

 

 SEÇİM ÇEVRESİ NO                          

:

 

 ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI

:

6

 

 

 

 

 

SIRA NO

ADI VE SOYADI

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

 

1

RUHSAR DEMİREL

ÜNİVERSİTE

TIP DOKTORU

 

2

METİN NURULLAH SAZAK

ÜNİVERSİTE

BİYOLOG

 

3

ŞENEL ALTUN

ÜNİVERSİTE

JEOLOJİ YÜKSEK MÜHENDİSİ

 

4

AHMET MUHAMMED HIZLAN

LİSE

İŞADAMI / SANAYİCİ

 

5

KEZBAN AKKAYA

ÜNİVERSİTE

EĞİTİMCİ

 

6

TİMUR FARUK YATMAZ

ÜNİVERSİTE

EMEKLİ EĞİTİMCİ

 

İLİ                                                       

:

GAZİANTEP

 

 SEÇİM ÇEVRESİ NO                          

:

 

 ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI

:

12

 

 

 

 

 

SIRA NO

ADI VE SOYADI

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

 

1

ÜMİT ÖZDAĞ

ÜNİVERSİTE

ÖĞRETİM ÜYESİ

 

2

ERTUĞRUL TOLGA ORHAN

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

 

3

FEVZİ KOÇOĞLU

YÜKSEK OKUL

EĞİTİMCİ - İŞLETMECİ

 

4

MEHMET EJDER DEMİR

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

 

5

SEYİT ÇAPAN

ÜNİVERSİTE

EMEKLİ EĞİTİMCİ

 

6

MEZİNE SIRAKAYA

ÜNİVERSİTE

GAZETECİ

 

7

OĞUZHAN ŞAHİN

ÜNİVERSİTE

BANKA MÜDÜRÜ

 

8

SERDAR ÖNEL

LİSE

İŞADAMI

 

9

MENDERES ŞAHİN

ÜNİVERSİTE

POLİS

 

10

HALİL BEYAZAY

LİSE

İŞADAMI

 

11

ONUR ÖNSEL

ÜNİVERSİTE

İŞADAMI / ÇEVRE MÜH.

 

12

ADEM KOLSUZ

ÜNİVERSİTE

FİNANS UZMANI

 

 

 

 

 

 

 İLİ                                                       

:

GİRESUN

 

 SEÇİM ÇEVRESİ NO                          

:

 

 ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI

:

4

 

 

 

 

 

 

SIRA NO

ADI VE SOYADI

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

 

1

ORHAN ERZURUM

ÜNİVERSİTE

TIP DOKTORU

 

2

YUSUF VEZİROĞLU

ÜNİVERSİTE

MALİ MÜŞAVİR

 

3

BORA KILIÇ

LİSE

MAKİNA TEKNİSYENİ

 

4

YAŞAR İLBAŞ

LİSE

ESNAF

 

 

 

 

 

 

 İLİ                                                        

:

GÜMÜŞHANE

 

 SEÇİM ÇEVRESİ NO                          

:

 

 ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI

:

2

 

 

 

 

 

SIRA NO

ADI VE SOYADI

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

 

1

MUSTAFA CANLI

ÜNİVERSİTE

ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

 

2

KAMİL KILIÇ

LİSE

SERBEST

 

 

 

 

 

 

 İLİ                                                       

:

HAKKARİ

 

 SEÇİM ÇEVRESİ NO                          

:

 

 ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI

:

3

 

 

 

 

 

 

SIRA NO

ADI VE SOYADI

 

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

 

1

MIKTAT KIRMIT

 

ÜNİVERSİTE

EMEKLİ ASTSUBAY

 

2

BARIŞ CENGİZBAY

 

LİSE

İŞLETMECİ

 

3

FATİH SÖKMEN

 

ÜNİVERSİTE

MADEN MÜHENDİSİ

 

İLİ                                                       

:

HATAY

 

 SEÇİM ÇEVRESİ NO                          

:

 

 ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI

:

10

 

 

 

 

 

 

SIRA NO

ADI VE SOYADI

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

 

1

MEHMET NECMETTİN AHRAZOĞLU

ÜNİVERSİTE

MAKİNA YÜKSEK MÜH.

 

2

İBRAHİM GÜL

ÜNİVERSİTE

İŞADAMI

 

3

MEHMET AKİF TERZİ

ÜNİVERSİTE

ARAŞTIRMACI

 

4

ADNAN AKDAŞ

LİSE

YÖNETİCİ

 

5

ADNAN AÇIKEL

ÜNİVERSİTE

EMEKLİ ÖĞRETMEN

 

6

MUSTAFA ÖZÇELİK

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

 

7

FERHAT KÜÇÜKLER

ÜNİVERSİTE

TIP DOKTORU

 

8

İLKNUR TUNA

ÜNİVERSİTE

GIDA TEKNİKERİ / UZMAN

 

9

KAMİL AKDOĞAN

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

 

10

SERHAT TABANCA

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

 

 

 

 

 

 

 İLİ                                                        

:

ISPARTA

 

 SEÇİM ÇEVRESİ NO                          

:

 

 ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI

:

4

 

 

 

 

 

 

SIRA NO

ADI VE SOYADI

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

 

1

NURİ OKUTAN

ÜNİVERSİTE

VALİ

 

2

AHMET ZİYA NUHOĞLU

ÜNİVERSİTE

ÇEVRE MÜH.

 

3

İBRAHİM YILDIRIM

ÜNİVERSİTE

KAMU GÖREVLİSİ

 

4

HAKAN DEMİRTAŞ

ÜNİVERSİTE

İŞADAMI

 

İLİ                                                       

:

MERSİN

 

 SEÇİM ÇEVRESİ NO                          

:

 

 ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI

:

11

 

 

 

 

 

 

SIRA NO

ADI VE SOYADI

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

 

1

OKTAY ÖZTÜRK

ÜNİVERSİTE

EĞİTİMCİ - HUKUKÇU

 

2

BAKİ ŞİMŞEK

ÜNİVERSİTE

HARİTA MÜHENDİSİ

 

3

ALİ ÖZ

ÜNİVERSİTE

TIP DOKTORU

 

4

ALİ YÜCELEN

ÜNİVERSİTE

İCRA KUR BŞK.

 

5

DURAN KARA

LİSE

İŞADAMI

 

6

MEHMET ALİ GÖKMEN

ÜNİVERSİTE

VETERİNER HEKİM

 

7

ALİ RIZA BOZKURT

ÜNİVERSİTE

VETERİNER HEKİM

 

8

HÜSEYİN ATEŞ

ÜNİVERSİTE

ORMAN ENDÜSTRİ MÜH.

 

9

ÖZGÜR ÖZCAN

ÜNİVERSİTE

EKONOMİST

 

10

MUSTAFA KUNT

ÜNİVERSİTE

DİŞ HEKİMİ

 

11

HAYAL FUNDA ÖNDER

ÜNİVERSİTE

EMEKLİ EMNİYET AMİRİ

 

 

 

 

 

 

 İLİ                                                        

:

İSTANBUL

 

 SEÇİM ÇEVRESİ NO                          

:

1

 

 ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI

:

31

 

 

 

 

 

 

SIRA NO

ADI VE SOYADI

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

 

1

EDİP SEMİH YALÇIN

ÜNİVERSİTE

ÖĞRETİM ÜYESİ

 

2

İZZET ULVİ YÖNTER

ÜNİVERSİTE

KAMU GÖREVLİSİ

 

3

UYGAR SUPHİ AKTAN

ÜNİVERSİTE

AKADEMİSYEN

 

4

AHMET TURGUT

ÜNİVERSİTE

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMACISI

 

5

SABRİ ŞENEL

ÜNİVERSİTE

MALİ MÜŞAVİR

 

6

EKREM DÜZGÜN

LİSE

TURİZM VE DENİZCİLİK

 

7

UMUR ARIKAN

ÜNİVERSİTE

DİŞ HEKİMİ

 

8

ELİF GONCA AKDENİZ

ÜNİVERSİTE

ECZACI

 

9

DURSUN ÇOLAK

LİSE

İŞADAMI

 

10

ÖMER FARUK EKŞİ

LİSE

MÜTEAHHİT

 

11

ALPER KAAN BORAN

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

 

12

ŞEVKET TALHA APUHAN

ÜNİVERSİTE

KÖŞE YAZARI

 

13

CİHAN TUFAN

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

 

14

BAŞAR ÜNAL

ÜNİVERSİTE

İŞADAMI

 

15

ARİF TEVETOĞLU

ÜNİVERSİTE

EĞİTİMCİ / EKONOMİST

 

16

LEMAN SÜHEYLA SOYLU

ÜNİVERSİTE

EMEKLİ EMNİYET MÜDÜRÜ

 

17

AYDIN İŞKUR

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

 

18

DİLEK KİRAZ BENİZ

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

 

19

KORKUT KUTLUATA

ÜNİVERSİTE

TIP DOKTORU

 

20

SALİH BALAK

ÜNİVERSİTE

BANKACI

 

21

ASLI ERGÜN

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

 

22

CEMAL ACAR

ÜNİVERSİTE

UÇAK VE NÜKLEER YÜK. MÜH

 

23

KAMER KEMAL ÖZŞIK

ÜNİVERSİTE

SMMM

 

24

MUSTAFA YALNIZ

ÜNİVERSİTE

YAZILIM VE SİSTEM MÜH

 

25

YAŞAR KAPUCU

İLKÖĞRETİM

HİZMETLİ

 

26

HÜLYA AZİMLİ

LİSE

BAŞKOMİSER

 

27

ÜNAL KAYA

YÜKSEK OKUL

TEKNİKER

 

28

KENAN CEM TOKAY

ÜNİVERSİTE

KİMYA YÜKSEK MÜH.

 

29

EMİNE SAADET KARLIBEL

ÜNİVERSİTE

HALKLA İLİŞKİLER

 

30

BANU DAĞDEVİREN

ÜNİVERSİTE

ÖĞRETMEN

 

31

BİLAL SARIYAR

LİSE

TİCARET / BÜROKRAT

 

İLİ                                                       

:

İSTANBUL

 

 SEÇİM ÇEVRESİ NO                          

:

2

 

 ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI

:

26

 

 

 

 

 

SIRA NO

ADI VE SOYADI

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

 

1

EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU

ÜNİVERSİTE

AKADEMİSYEN / DİPLOMAT

 

2

CELAL ADAN

ÜNİVERSİTE

ORMAN MÜHENDİSİ

 

3

MEHMET KILIÇ

ÜNİVERSİTE

İŞADAMI

 

4

MEHMET ASLAN

ÜNİVERSİTE

SANATÇI

 

5

ÖZCAN PEHLİVANLIOĞLU

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

 

6

FETİ YILDIZ

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

 

7

ALİ DERİNDAĞ

LİSE

İŞADAMI

 

8

BAŞBUĞ PINARBAŞI

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

 

9

HAKAN ÖZBAY

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

 

10

FÜSUN KAYAN ARDAMAR

ÜNİVERSİTE

BÜROKRAT

 

11

MUHAMMED EMİN ÖZKURT

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

 

12

GÜLRU VARDAR

ÜNİVERSİTE

MAKİNA MÜHENDİSİ

 

13

TUĞBA TURGAN

ÜNİVERSİTE

MİMAR

 

14

GÜRKAN TEOMAN

ÜNİVERSİTE

STRATEJİK İLETİŞİM UZMANI

 

15

ZEHRA AYLİN ALEMDAR

LİSE

İŞ KADINI

 

16

ÖMER ÖKTEN

LİSE

TURİZMCİ

 

17

ENDER ÖZTÜRK

ÜNİVERSİTE

ULUSLARARASI TİCARET

 

18

METİN KILIÇ

ÜNİVERSİTE

SERBEST

 

19

RIZA EROL

ÜNİVERSİTE

ZİRAAT YÜK. MÜH.

 

20

SEVGİ VARDARLI İNAL

ÜNİVERSİTE

ÇİNİ SANATÇISI

 

21

ALAADDİN ULUDAĞ

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

 

22

HARUN YILMAZ

LİSE

İŞADAMI

 

23

RAĞIP ARİ

ÜNİVERSİTE

İŞADAMI

 

24

MUSTAFA YILMAZ

ÜNİVERSİTE

İŞADAMI

 

25

UĞUR ARAS

LİSE

PASTAHANE İŞLETMECİSİ

 

26

SELÇUK ŞİŞMAN

ÜNİVERSİTE

İNŞAAT VE YAPI DENETMENİ

 

İLİ                                                       

:

İSTANBUL

 

 SEÇİM ÇEVRESİ NO                          

:

3

 

 ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI

:

31

 

 

 

 

 

SIRA NO

ADI VE SOYADI

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

 

1

ATİLA KAYA

ÜNİVERSİTE

SİYASETÇİ

 

2

İSMAİL FARUK AKSU

ÜNİVERSİTE

MÜŞAVİR

 

3

ARZU ERDEM

ÜNİVERSİTE

İŞ KADINI

 

4

FUAT ÇAKIROĞLU

ÜNİVERSİTE

İŞADAMI

 

5

MEHMET MÜFTÜOĞLU

ÜNİVERSİTE

GAZETECİ

 

6

ERDEM KARAKOÇ

ÜNİVERSİTE

EĞİTİMCİ

 

7

HAYATİ ARKAZ

ÜNİVERSİTE

TIP DOKTORU

 

8

CELAL KARAPINAR

ÜNİVERSİTE

SENDİKACI

 

9

AYŞE BIÇAK

ÜNİVERSİTE

TEKSTİLCİ

 

10

AHMET SAVAŞ ÇOLAK

ÜNİVERSİTE

İŞADAMI

 

11

DİDEM KARATAŞ

ÜNİVERSİTE

KURUMSAL İLETİŞİM UZMANI

 

12

BAHATTİN ŞENGÜL

ÜNİVERSİTE

SİYASET BİLİMCİSİ

 

13

SERDAR ÖKTEM

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

 

14

HALİT TUNA

ÜNİVERSİTE

TEKSTİLCİ

 

15

MERRİN HASİPOĞLU

ÜNİVERSİTE

İŞKADINI

 

16

EKREM SARISOY

ÜNİVERSİTE

MALİ MÜŞAVİR

 

17

ALİ KARADENİZ

ÜNİVERSİTE

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

 

18

ÇETİN ŞAMİLOĞLU

ÜNİVERSİTE

TIP DOKTORU

 

19

MUAMMER RECEP ÇELİKTAŞ

LİSE

TURİZMCİ

 

20

MESUT YILDIRIM

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

 

21

FAZLI YURDABAK

ÜNİVERSİTE

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

 

22

AKIN AYDIN

ÜNİVERSİTE

EKONOMİST

 

23

METİN KARAYAZI

LİSE

SERBEST

 

24

BÜNYAMİN ÇİFTÇİ

LİSE

MUHTAR

 

25

OSMAN NURİ TORAMAN

ÜNİVERSİTE

MALİ MÜŞAVİR

 

26

SERAP FUNDA AKYILDIZ

LİSE

EV HANIMI

 

27

UYGAR ORAL ÖZTÜRK

ÜNİVERSİTE

İŞADAMI

 

28

YAKUP GÖRENÇ

ÜNİVERSİTE

ZİRAAT MÜH.

 

29

ORHAN CAN

ÜNİVERSİTE

İŞLETMECİ

 

30

AHMET MURAT ARPACI

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

 

31

BEKİR SITKI KARAUSTA

ÜNİVERSİTE

TİCARET

 

İLİ                                                       

:

İZMİR

 

 SEÇİM ÇEVRESİ NO                          

:

1

 

 ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI

:

13

 

 

 

 

 

SIRA NO

ADI VE SOYADI

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

 

1

OKTAY VURAL

ÜNİVERSİTE

HUKUKÇU / İKTİSATÇI

 

2

SENEM KILIÇ

ÜNİVERSİTE

YÖNETİCİ DANIŞMAN

 

3

ASLAN SAVAŞAN

ÜNİVERSİTE

TIP DOKTORU

 

4

SELAHATTİN ŞAHİN

LİSE

İŞADAMI

 

5

HALİT DALGIÇ

ÜNİVERSİTE

İNŞAAT MÜH.

 

6

NACİ DÜZ

İLKOKUL

TİCARET

 

7

FİKRİ ATILBAZ

ÜNİVERSİTE

EĞİTİM UZMANI

 

8

HÜSNÜ GÜRHAN SEÇKİNER

LİSE

TEKSTİLCİ

 

9

KUTLAY ÖNDER

ÜNİVERSİTE

EMEKLİ SUBAY

 

10

İSMAİL KURT

LİSE

SERBEST

 

11

NİMET UYGAR

İLKOKUL

GAZETE SAHİBİ

 

12

SUAT OĞUZ

ÜNİVERSİTE

İNŞAAT MÜH.

 

13

İSHAK GÜNDÜZ

ÜNİVERSİTE

ZİRAAT MÜH.

 

İLİ                                                       

:

İZMİR

 

 SEÇİM ÇEVRESİ NO                          

:

2

 

 ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI

:

13

 

 

 

 

 

 

SIRA NO

ADI VE SOYADI

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

 

1

AHMET KENAN TANRIKULU

ÜNİVERSİTE

İKTİSATÇI

 

2

SUEDA NESLİHAN ÇELİK

ÜNİVERSİTE

KAMUOYU ARAŞTIRMACISI

 

3

MURAT KOÇ

LİSE

BÜROKRAT

 

4

YALÇIN KOÇYİĞİT

ÜNİVERSİTE

TIP DOKTORU

 

5

HATİCE BÖLÜK

ÜNİVERSİTE

EĞİTİMCİ

 

6

AHMET FATİH OKUROĞLU

ÜNİVERSİTE

EMEKLİ ÖĞRETMEN

 

7

RECEP AKAN

ÜNİVERSİTE

İŞADAMI

 

8

TAŞKIN IŞIK

LİSE

TURİZMCİ

 

9

İSMAİL BALKAN

ÜNİVERSİTE

İNŞAAT MÜH.

 

10

RAHİME DÖNMEZ

ÜNİVERSİTE

YÜKSEK ŞEHİR PLANCISI

 

11

SERDAR MERSİN

ÜNİVERSİTE

TURİZMCİ

 

12

SUAVİ TUNCAY

ÜNİVERSİTE

ÖĞRETİM ÜYESİ

 

13

MUSTAFA ÇİNTAŞ

ÜNİVERSİTE

EMEKLİ ASTSUBAY

 

 

 

 

 

 

 

 İLİ                                                       

:

KARS

 

 SEÇİM ÇEVRESİ NO                          

:

 

 ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI

:

3

 

 

 

 

 

 

SIRA NO

ADI VE SOYADI

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

 

1

ERKAN KOÇALİ

LİSE

TURİZMCİ

 

2

TUNCAY AYDIN

YÜKSEK OKUL

İŞADAMI

 

3

MURAT SAĞLAM

ÜNİVERSİTE

EĞİTİMCİ / İŞADAMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İLİ                                                       

:

KASTAMONU

 

 SEÇİM ÇEVRESİ NO                          

:

 

 ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI

:

3

 

 

 

 

 

SIRA NO

ADI VE SOYADI

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

EMİN ÇINAR

LİSE

ESNAF

2

CİHAN ÇETİN

ÜNİVERSİTE

İŞ ADAMI

3

SEVDA SAYDAM İRGİN

ÜNİVERSİTE

İŞLETME

 

 

 

 

 İLİ                                                       

:

KAYSERİ

 SEÇİM ÇEVRESİ NO                           

:

 ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI

:

9

 

 

 

 

SIRA NO

ADI VE SOYADI

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

YUSUF HALAÇOĞLU

ÜNİVERSİTE

ÖĞRETİM ÜYESİ

2

ALİ KİLCİ

ÜNİVERSİTE

İŞADAMI / SANAYİCİ

3

SÜLEYMAN KORKMAZ

İLKOKUL

MÜTEAHHİT

4

KAMİL KARAMETE

ÜNİVERSİTE

BÜROKRAT

5

MEHMET ÖZMEN

ÜNİVERSİTE

TURİZMCİ

6

MEHMET GÖÇMEN

LİSE

MALİ MÜŞAVİR

7

ERCAN AVCI

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

8

SALİH GÜDELEK

ÜNİVERSİTE

JİNEKOLOG

9

EZGİ TİPİ

ÜNİVERSİTE

JEOFİZİK MÜH.

 

 

 

 

 İLİ                                                        

:

KIRKLARELİ

 SEÇİM ÇEVRESİ NO                          

:

 ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI

:

3

 

 

 

 

SIRA NO

ADI VE SOYADI

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

SELÇUK YILMAZ

ÜNİVERSİTE

İNŞAAT

2

HÜSNÜ CUMALI

ÜNİVERSİTE

EMEKLİ MALİ MÜŞAVİR

3

OKTAY KAHVE

YÜKSEK OKUL

EMEKLİ MEMUR

 

 

 

 

 İLİ                                                       

:

KIRŞEHİR

 

 SEÇİM ÇEVRESİ NO                          

:

 

 ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI

:

2

 

 

 

 

 

SIRA NO

ADI VE SOYADI

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

 

1

CEMİL YILDIRIM TÜRK

ÜNİVERSİTE

TIP DOKTORU

 

2

EFTAL AVŞAR

ÜNİVERSİTE

BELEDİYE BŞK. YRD.

 

 

 

 

 

 

 İLİ                                                       

:

KOCAELİ

 

 SEÇİM ÇEVRESİ NO                          

:

 

 ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI

:

11

 

 

 

 

 

 

SIRA NO

ADI VE SOYADI

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

 

1

SAFFET SANCAKLI

LİSE

TİCARET

 

2

LÜTFÜ TÜRKKAN

ÜNİVERSİTE

SANAYİCİ

 

3

AHMET YEŞİL

ÜNİVERSİTE

BÜROKRAT

 

4

ARİF GÜLEN

ÜNİVERSİTE

İŞADAMI

 

5

SERDAR KAMAN

ÜNİVERSİTE

TIP DOKTORU

 

6

MUSA COŞKUN

ÜNİVERSİTE

ÖĞRETMEN

 

7

DİJLE AKIN

ÜNİVERSİTE

EĞİTİMCİ

 

8

OSMAN BENİZ

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

 

9

KÜRŞAT SÖNMEZ

ÜNİVERSİTE

ESNAF

 

10

DERYA ÇAVDAR

ORTAOKUL

İŞKADINI

 

11

İSMAİL OKUMUŞ

ÜNİVERSİTE

ELEKTİRİK MÜHENDİSİ

 

 

 

 

 

 

 İLİ                                                       

:

KONYA

 

 SEÇİM ÇEVRESİ NO                          

:

 

 ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI

:

14

 

 

 

 

 

SIRA NO

ADI VE SOYADI

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

 

1

MUSTAFA KALAYCI

ÜNİVERSİTE

DENETİM ELEMANI

 

2

MUSTAFA SAİT GÖNEN

ÜNİVERSİTE

TIP DOKTORU / ÖĞRETİM ÜYESİ

 

3

HÜSEYİN OPRUKÇU

ÜNİVERSİTE

DENETİM ELEMANI

 

4

SEVİL SARGIN

ÜNİVERSİTE

ÖĞRETİM ÜYESİ

 

5

BULDUK ÖZDEMİR

ÜNİVERSİTE

İŞADAMI

 

6

FARUK SONKAYA

ÜNİVERSİTE

ECZACI

 

7

HALİL AYHAN

ÜNİVERSİTE

İNŞAAT MÜHENDİSİ

 

8

PINAR GÜNSEVEN GÜLSOY

ÜNİVERSİTE

MİMAR

 

9

OSMAN NURİ ATÇEKEN

ÜNİVERSİTE

VETERİNER HEKİM

 

10

TEMMUZ ŞEMİN

ÜNİVERSİTE

ENDÜSTRİ YÜK. MÜH.

 

11

ŞÜKRÜ PORTAKAL

LİSE

MALİ MÜŞAVİR

 

12

AHMET YÜCEL

LİSE

İŞADAMI

 

13

ALTAN  ALTIOK

ÜNİVERSİTE

SMMM

 

14

ABDULLAH YILDIRIM

ÜNİVERSİTE

ŞİRKET YÖNETİCİSİ

 

 

 

 

 

 

 İLİ                                                        

:

KÜTAHYA

 

 SEÇİM ÇEVRESİ NO                          

:

 

 ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI

:

4

 

 

 

 

 

SIRA NO

ADI VE SOYADI

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

 

1

ALİM IŞIK

ÜNİVERSİTE

ÖĞRETİM ÜYESİ

 

2

AGAH LÜTFÜ BİLEN

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

 

3

OSMAN ERTÜRK

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

 

4

BUKET GÜNGÖR

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

 

 

 

 

 

 

 İLİ                                                       

:

MALATYA

 SEÇİM ÇEVRESİ NO                          

:

 ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI

:

6

 

 

 

 

 

SIRA NO

ADI VE SOYADI

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

 

1

FİKRET ŞİNASİ KAZANCIOĞLU

ÜNİVERSİTE

MAKİNE YÜK. MÜH.

 

2

HAKAN YILMAZ

ÜNİVERSİTE

ZİRAAT MÜH.

 

3

GÜZİN KOÇAK

ÜNİVERSİTE

ECZACI

 

4

HAKAN KALKAN

ÜNİVERSİTE

KAMU GÖREVLİSİ

 

5

SERDAR YILDIZ

LİSE

TİCARET

 

6

MEHMET ALİ ÖZPOLAT

YÜKSEK OKUL

YAPIMCI

 

 

 

 

 

 

 İLİ                                                       

:

MANİSA

 

 SEÇİM ÇEVRESİ NO                          

:

 

 ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI

:

9

 

 

 

 

 

SIRA NO

ADI VE SOYADI

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

 

1

ERKAN AKÇAY

ÜNİVERSİTE

MALİYECİ

 

2

OSMAN OKTAY

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

 

3

MEHMET MEMİŞ

ÜNİVERSİTE

TIP DOKTORU

 

4

ENGİN KABADAĞ

ÜNİVERSİTE

İNŞAAT MÜH.

 

5

İHSAN TEMEL

ÜNİVERSİTE

EĞİTİMCİ

 

6

CEMAL MURAT ERİM

ÜNİVERSİTE

BÜROKRAT

 

7

MUSTAFA UNCU

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

 

8

SEVAL BAŞKESEN

ÜNİVERSİTE

EĞİTİMCİ

 

9

ERKAN ÖZTÜRK

LİSE

İŞADAMI

 

 

 

 

 

 

 İLİ                                                       

:

KAHRAMANMARAŞ

 

 SEÇİM ÇEVRESİ NO                          

:

 

 ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI

:

8

 

 

 

 

 

 

SIRA NO

ADI VE SOYADI

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

 

1

FAHRETTİN OĞUZ TOR

ÜNİVERSİTE

SSK BAŞMÜFETTİŞİ

 

2

SEFER AYCAN

ÜNİVERSİTE

TIP DOKTORU

 

3

ZEKERİYA ÖZTÜRK

ÜNİVERSİTE

İŞADAMI

 

4

ŞULE ARIKAN

ÜNİVERSİTE

SERBEST

 

5

MUSTAFA BASTIRMACI

LİSE

İŞADAMI

 

6

NESLİHAN KOCA NERGİZ

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

 

7

MUSTAFA BÖLÜKBAŞI

ÜNİVERSİTE

ÖĞRETMEN

 

8

AYŞE ARAS

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

 

 

 

 

 

 

 İLİ                                                       

:

MARDİN

 

 SEÇİM ÇEVRESİ NO                          

:

 

 ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI

:

6

 

 

 

 

 

SIRA NO

ADI VE SOYADI

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

 

1

BEHLÜL MURAT MARAL

İLKOKUL

İŞADAMI

 

2

FEHMİ YILMAZ

ÜNİVERSİTE

EMEKLİ CUMHURİYET BAŞSAVCISI

 

3

MUHAMMED YÜZER

LİSE

İŞLETMECİ

 

4

CENGİZ ÇETİNÖZ

ÜNİVERSİTE

İNŞAAT MÜHENDİSİ

 

5

FAYSAL BEDİR

LİSE

İŞADAMI

 

6

MEHMET SALİH KARAASLAN

ORTAOKUL

ÇİFTÇİ

 

 

 

 

 

 

 İLİ                                                       

:

MUĞLA

 

 SEÇİM ÇEVRESİ NO                          

:

 

 ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI

:

6

 

 

 

 

 

 

SIRA NO

ADI VE SOYADI

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

 

1

MEHMET ERDOĞAN

ÜNİVERSİTE

MÜLKİ İDARE AMİRİ

 

2

ASIM BAŞARAN

LİSE

TURİZMCİ

 

3

HACI ÇELİK

ÜNİVERSİTE

TIP DOKTORU

 

4

NURİ ÖZTÜRK

ÜNİVERSİTE

ECZACI

 

5

NAZMİ EYİBİLİR

ÜNİVERSİTE

İŞLETMECİ

 

6

UĞUR SALİH EROĞLU

ÜNİVERSİTE

VETERİNER HEKİM

 

 

 

 

 

 

 İLİ                                                        

:

MUŞ

 

 SEÇİM ÇEVRESİ NO                          

:

 

 ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI

:

3

 

 

 

 

 

SIRA NO

ADI VE SOYADI

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

 

1

TARKAN DEDE

LİSE

İŞADAMI

 

2

ADNAN SUBAŞI

LİSE

TURİZM VE OTELCİLİK

 

3

ÖDER ÖZDEMİR

ÜNİVERSİTE

EMEKLİ BAŞPOLİS

 

 

 

 

 

 

 İLİ                                                       

:

NEVŞEHİR

 

 SEÇİM ÇEVRESİ NO                          

:

 

 ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI

:

3

 

 

 

 

 

SIRA NO

ADI VE SOYADI

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

 

1

MEHMET VAROL

ÜNİVERSİTE

EĞİTİMCİ

 

2

SAİT YÜKSEL

ÜNİVERSİTE

İŞ ADAMI

 

3

HÜSEYİN ÖDEMİŞ

YÜKSEK LİSANS

İŞ ADAMI

 

 

 

 

 

 

 İLİ                                                       

:

NİĞDE

 

 SEÇİM ÇEVRESİ NO                          

:

 

 ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI

:

3

 

 

 

 

 

 

SIRA NO

ADI VE SOYADI

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

 

1

VEDAT BAYRAM

ÜNİVERSİTE

EMEKLİ İL SPOR MÜDÜRÜ

 

2

AHMET ÖZBEK

ÜNİVERSİTE

EĞİTİM MÜFETTİŞİ

 

3

GÖKHAN BUDAK

YÜKSEK LİSANS

TIP DOKTORU

 

 

 

 

 

 

 İLİ                                                        

:

ORDU

 

 SEÇİM ÇEVRESİ NO                          

:

 

 ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI

:

5

 

 

 

 

 

 

SIRA NO

ADI VE SOYADI

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

 

1

ONUR ŞAHİN

ÜNİVERSİTE

İŞADAMI

 

2

AHMET FİDAN

ÜNİVERSİTE

İNŞAAT MÜHENDİSİ

 

3

TANER ARSLAN

ÜNİVERSİTE

VETERİNER HEKİM

 

4

DAVUT ŞAHİN

LİSE

İŞADAMI

 

5

ÖMER BAŞ

ÜNİVERSİTE

EMEKLİ EĞİTİMCİ

 

 

 

 

 

 

 İLİ                                                       

:

RİZE

 

 SEÇİM ÇEVRESİ NO                          

:

 

 ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI

:

3

 

 

 

 

 

SIRA NO

ADI VE SOYADI

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

 

1

OSMAN CEM KAZMAZ

ÜNİVERSİTE

GAZETECİ / İNŞAAT YÜK. MÜH.

 

2

GÜLDANE PINAR

YÜKSEK OKUL

BAŞHEMŞİRE

 

3

SÜHEYLA SELİMOĞLU

YÜKSEK OKUL

EMEKLİ ÖĞRETMEN

 

 

 

 

 

 

 İLİ                                                        

:

SAKARYA

 

 SEÇİM ÇEVRESİ NO                          

:

 

 ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI

:

7

 

 

 

 

 

SIRA NO

ADI VE SOYADI

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

 

1

ZİHNİ AÇBA

LİSE

ESNAF

 

2

ALİ RIZA ACARTÜRK

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

 

3

İSMAİL KAMİL DOĞANCI

ÜNİVERSİTE

İNŞAAT MÜHENDİSİ

 

4

AHMET PEHLİVAN

YÜKSEK OKUL

ÖĞRETMEN

 

5

MELİKŞAH BUDAK

ÜNİVERSİTE

İŞADAMI

 

6

METİN GÜNEŞ

YÜKSEK OKUL

KALİTE MÜDÜRÜ

 

7

TÜRKER ERGÜL

LİSE

ŞİRKET YÖNETİCİSİ

 

 

 

 

 

 

 İLİ                                                       

:

SAMSUN

 

 SEÇİM ÇEVRESİ NO                          

:

 

 ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI

:

9

 

 

 

 

 

 

 

SIRA NO

ADI VE SOYADI

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

 

1

ERHAN USTA

ÜNİVERSİTE

EKONOMİST

 

2

HÜSEYİN EDİS

ÜNİVERSİTE

YMM. BAĞIMSIZ DENETÇİ

 

3

YÜCEL ŞAHİN

YÜKSEK OKUL

İŞADAMI

 

4

İBRAHİM YILMAZ

İLKOKUL

SERBEST

 

5

AYHAN CENGİZ

YÜKSEK OKUL

MUHASEBECİ

 

6

SUAT ORTAHİSAR

YÜKSEK OKUL

ÖĞRETMEN

 

7

DİLEK KİRAZ DENİZ

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

 

8

YAKUP AKIN

ÜNİVERSİTE

İŞADAMI

 

9

MİNE KAYA

LİSE

EMEKLİ

 

 

 

 

 

 

 İLİ                                                        

:

SİİRT

 

 SEÇİM ÇEVRESİ NO                          

:

 

 ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI

:

3

 

 

 

 

 

SIRA NO

ADI VE SOYADI

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

 

1

ABDULLAH BAYRAM

LİSE

EMEKLİ EĞİTİMCİ

 

2

ERHAN ÖZGEN

LİSE

ÖZEL GÜVENLİK

 

3

HAKAN YAKIŞAN

ÜNİVERSİTE

KAMU GÖREVLİSİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 İLİ                                                       

:

SİNOP

 

 SEÇİM ÇEVRESİ NO                          

:

 

 ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI

:

2

 

 

 

 

 

SIRA NO

ADI VE SOYADI

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

 

1

ADEM ÇİLEK

ÜNİVERSİTE

STK BAŞKANI / ÖĞRETMEN

 

2

LEYLA BİLGİLİ

ÜNİVERSİTE

KAMU GÖREVLİSİ

 

 

 

 

 

 

 İLİ                                                       

:

SİVAS

 

 SEÇİM ÇEVRESİ NO                          

:

 

 ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI

:

5

 

 

 

 

 

SIRA NO

ADI VE SOYADI

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

 

1

CELAL DAĞGEZ

ÜNİVERSİTE

EMEKLİ

 

2

OĞUZ ÖZDEMİR

ÜNİVERSİTE

MALİ MÜŞAVİR

 

3

AHMET ÜSTÜNDAĞ

YÜKSEK OKUL

ÖĞRETMEN

 

4

UĞUR KURUGÖLLÜ

LİSE

MÜTEAHHİT

 

5

OZAN ERCAN

ÜNİVERSİTE

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSİ

 

 

 

 

 

 

 İLİ                                                       

:

TEKİRDAĞ

 

 SEÇİM ÇEVRESİ NO                          

:

 

 ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI

:

6

 

 

 

 

 

SIRA NO

ADI VE SOYADI

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

 

1

BÜLENT BELEN

LİSE

MALİ MÜŞAVİR

 

2

HAKAN ÖZGÜL

ÜNİVERSİTE

EKONOMİST

 

3

MUHAMMER VAROL

ORTAOKUL

MÜTEAHHİT

 

4

İSMET FIÇICI

ÜNİVERSİTE

MÜTEAHHİT

 

5

ERGÜN VARDAR

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

 

6

TUNUS TUĞU

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

 

 

 

 

 

 

 İLİ                                                       

:

TOKAT

 

 SEÇİM ÇEVRESİ NO                          

:

 

 ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI

:

5

 

 

 

 

 

SIRA NO

ADI VE SOYADI

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

 

1

ABDURRAHMAN BAŞKAN

ÜNİVERSİTE

ZİRAAT MÜHENDİSİ

 

2

MURAT POLAT

ÜNİVERSİTE

TURİZM İŞLETMECİSİ

 

3

MUSTAFA AFŞİN ÜNVERDİ

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

 

4

AYHAN ÖZÇELİK

ÜNİVERSİTE

EMEKLİ BÜROKRAT

 

5

ÖMER SEMİH SARAÇOĞLU

LİSE

ÖZEL OKUL SAHİBİ

 

 

 

 

 

 

 İLİ                                                       

:

TRABZON

 SEÇİM ÇEVRESİ NO                          

:

 ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI

:

6

 

 

 

 

 

SIRA NO

ADI VE SOYADI

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

 

1

KORAY AYDIN

ÜNİVERSİTE

MAKİNA MÜHENDİSİ

 

2

YAVUZ AYDIN

LİSE

İŞADAMI

 

3

HÜSEYİN ÖRS

ÜNİVERSİTE

ÖĞRETİM ÜYESİ

 

4

HASAN SUİÇMEZ

ÜNİVERSİTE

EĞİTİMCİ

 

5

İLYAS EROĞLU

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

 

6

GÜLEN DEMİR

LİSE

İŞ KADINI

 

 

 

 

 

 

 İLİ                                                       

:

TUNCELİ

 

 SEÇİM ÇEVRESİ NO                          

:

 

 ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI

:

2

 

 

 

 

 

SIRA NO

ADI VE SOYADI

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

 

1

HIDIR BUDAK

ÜNİVERSİTE

EMEKLİ İLAHİYATÇI

 

2

EMRE DENİZBİLGİNİ

LİSE

SERBEST

 

 

 

 

 

 

 İLİ                                                       

:

ŞANLIURFA

 

 SEÇİM ÇEVRESİ NO                          

:

 

 ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI

:

12

 

 

 

 

 

SIRA NO

ADI VE SOYADI

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

 

1

İBRAHİM ÖZYAVUZ

LİSE

EMEKLİ BELEDİYE BAŞKANI

 

2

MAHMUT İREN

LİSE

İŞÇİ

 

3

MEHMET EMİN DİNDAROĞLU

ORTAOKUL

KAMU EMEKLİSİ

 

4

MUHAMMET EMİN MISIR

ÜNİVERSİTE

BİLGİ İŞLEM UZMANI

 

5

İBRAHİM MEL

İLKOKUL

ESNAF

 

6

YALÇIN YALÇINKAYA

ÜNİVERSİTE

İŞADAMI

 

7

MERYEM BAĞMANCI

ORTAOKUL

EV HANIMI

 

8

FADIL ÇOBAN

 

 

 

9

CAN HALİL ÇİZMECİOĞLU

ÜNİVERSİTE

SİGORTACI

 

10

MEHMET CAN YILMAZ

 

 

 

11

GÜNGÖR ÖDEMİŞ ÇARKICI

LİSE

MUHASEBE MÜDÜRÜ

 

12

AYDIN AKALIN

LİSE

SERBEST

 

 

 

 

 

 

 İLİ                                                        

:

UŞAK

 

 SEÇİM ÇEVRESİ NO                          

:

 

 ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI

:

3

 

 

 

 

 

 

SIRA NO

ADI VE SOYADI

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

 

1

DURMUŞ YILMAZ

ÜNİVERSİTE

EKONOMİST

 

2

GÖKHAN ÖZOĞUL

ÜNİVERSİTE

İŞADAMI

 

3

OĞUZ ÇAKMAK

ÜNİVERSİTE

EMEKLİ ALBAY

 

 

 

 

 

 

 İLİ                                                       

:

VAN

 

 SEÇİM ÇEVRESİ NO                          

:

 

 ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI

:

8

 

 

 

 

 

 

 

SIRA NO

ADI VE SOYADI

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

 

1

GÜLTEKİN ÇAVUŞOĞLU

ÜNİVERSİTE

İNŞAAT MÜHENDİSİ

 

2

YAVUZ SELİM CAMUŞCU

ÜNİVERSİTE

İNŞAAT MÜHENDİSİ

 

3

HURŞİT CANLI

ÜNİVERSİTE

JEOFİZİK MÜHENDİSİ

 

4

LEYLA GÖÇGEN

LİSE

TURİZMCİ

 

5

NARİN ARIÖZ

YÜKSEK OKUL

HALKLA İLİŞKİLER DANIŞMANI

 

6

ŞUAYİP ATA

LİSE

ESNAF

 

7

GÜLTEKİN GÜL

LİSE

ESNAF

 

8

TEVFİK SAÇMACI

LİSE

SANAYİCİ

 

 

 

 

 

 

 İLİ                                                       

:

YOZGAT

 

 SEÇİM ÇEVRESİ NO                          

:

 

 ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI

:

4

 

 

 

 

 

SIRA NO

ADI VE SOYADI

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

 

1

SADİR DURMAZ

ÜNİVERSİTE

EKONOMİST / KOOPERATİFÇİ

 

2

MEHMET ALİ ÇAKIR

ÜNİVERSİTE

ECZACI

 

3

YUNUS YILMAZ

LİSE

ESNAF

 

4

ORHAN YÜKSEL

ÜNİVERSİTE

ZİRAAT MÜHENDİSİ

 

 

 

 

 

 

 İLİ                                                       

:

ZONGULDAK

 

 SEÇİM ÇEVRESİ NO                          

:

 

 ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI

:

5

 

 

 

 

 

SIRA NO

ADI VE SOYADI

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

 

1

ZEKİ ÇAKAN

ÜNİVERSİTE

ELEKTİRİK MÜHENDİSİ

 

2

YAVUZ ERKMEN

ÜNİVERSİTE

MÜLKİ İDARE HAKİMİ

 

3

AHMET EMRE BAYRAMOĞLU

ÜNİVERSİTE

TIP DOKTORU

 

4

İLYAS ALTUN

ÜNİVERSİTE

MADEN MÜHENDİSİ

 

5

BURHAN TEMEL ÇINAR

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

 

 

 

 

 

 

 

 İLİ                                                       

:

AKSARAY

 

 SEÇİM ÇEVRESİ NO                          

:

 

 ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI

:

3

 

 

 

 

 

SIRA NO

ADI VE SOYADI

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

 

1

TURAN YALDIR

YÜKSEK OKUL

MÜTEAHHİT

 

2

NİLGÜN TOSUN

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

 

3

AYŞE DENİZ AY

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

 

 

 

 

 

 

 

 İLİ                                                       

:

BAYBURT

 

 SEÇİM ÇEVRESİ NO                          

:

 

 ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI

:

2

 

 

 

 

 

SIRA NO

ADI VE SOYADI

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

 

1

KARABEY KADRİ KARAOĞLU

ÜNİVERSİTE

TIP DOKTORU

 

2

HİDAYET YILMAZTÜRK

ÜNİVERSİTE

VETERİNER HEKİM

 

 

 

 

 

 

 İLİ                                                        

:

KARAMAN

 

 SEÇİM ÇEVRESİ NO                          

:

 

 ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI

:

2

 

 

 

 

 

SIRA NO

ADI VE SOYADI

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

 

1

ALİ GÜLER

ÜNİVERSİTE

ÖĞRETİM ÜYESİ

 

2

MEHMET URAL

ÜNİVERSİTE

SAĞLIK DENETÇİSİ

 

 

 

 

 

 

 İLİ                                                       

:

KIRIKKALE

 

 SEÇİM ÇEVRESİ NO                          

:

 

 ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI

:

3

 

 

 

 

 

SIRA NO

ADI VE SOYADI

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

 

1

SEYİT AHMET GÖÇER

LİSE

İŞADAMI

 

2

TACETTİN SİLSÜPÜR

ÜNİVERSİTE

DİŞ HEKİMİ

 

3

ABDULLAH PEKÖZ

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

 

 

 

 

 

 

 İLİ                                                       

:

BATMAN

 

 SEÇİM ÇEVRESİ NO                          

:

 

 ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI

:

4

 

 

 

 

 

SIRA NO

ADI VE SOYADI

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

 

1

CEMİL GÜZEL

LİSE

TEKNİKER

 

2

İRFAN GÜNDÜZ

LİSE

TEKNİKER

 

3

TURAN AYTEK ÖNALP

ÜNİVERSİTE

KAMU GÖREVLİSİ

 

4

ÖMER KERVAN

ÜNİVERSİTE

İKTİSATÇI

 

 

 

 

 

 

 İLİ                                                        

:

ŞIRNAK

 

 SEÇİM ÇEVRESİ NO                          

:

 

 ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI

:

4

 

 

 

 

 

SIRA NO

ADI VE SOYADI

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

 

1

HAKİM ZEYREK

İLKOKUL

İŞADAMI

 

2

YASİN BENEK

İLKOKUL

KORUCU BAŞI

 

3

ŞAHİN SAZAK

LİSE

İŞADAMI

 

4

BÜLENT BORA BALTACI

LİSE

ESNAF

 

 

 

 

 

 

 İLİ                                                       

:

BARTIN

 

 SEÇİM ÇEVRESİ NO                          

:

 

 ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI

:

2

 

 

 

 

 

SIRA NO

ADI VE SOYADI

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

 

1

AYNUR YILDIRIM

ÜNİVERSİTE

GENEL MÜDÜR

 

2

TUNCAY MADEN

ÜNİVERSİTE

SMMM

 

 

 

 

 

 

 İLİ                                                       

:

ARDAHAN

 

 SEÇİM ÇEVRESİ NO                          

:

 

 ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI

:

2

 

 

 

 

 

SIRA NO

ADI VE SOYADI

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

 

1

OSMAN NURİ YILDIZ

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

 

2

GÖKHAN AĞDEMİR

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 İLİ                                                       

:

IĞDIR

 

 SEÇİM ÇEVRESİ NO                          

:

 

 ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI

:

2

 

 

 

 

 

SIRA NO

ADI VE SOYADI

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

 

1

YAKUP KUMTEPE

ÜNİVERSİTE

ÖĞRETİM ÜYESİ

 

2

MUHARREM ÇEÇEN

LİSE

İŞADAMI

 

 

 

 

 

 

 İLİ                                                       

:

YALOVA

 

 SEÇİM ÇEVRESİ NO                           

:

 

 ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI

:

2

 

 

 

 

 

SIRA NO

ADI VE SOYADI

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

 

1

HATİCE BEŞTAŞ

LİSE

EV HANIMI

 

2

ALİ OĞUZ BERBEROĞLU

ÜNİVERSİTE

İNŞAAT MÜHENDİSİ

 

 

 

 

 

 

 İLİ                                                        

:

KARABÜK

 

 SEÇİM ÇEVRESİ NO                          

:

 

 ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI

:

2

 

 

 

 

 

SIRA NO

ADI VE SOYADI

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

 

1

ADEM KAR

ÜNİVERSİTE

TIP DOKTORU

 

2

OSMAN AYDIN

ÜNİVERSİTE

EĞİTİMCİ

 

 

 

 

 

 

 İLİ                                                        

:

KİLİS

 

 SEÇİM ÇEVRESİ NO                          

:

 

 ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI

:

2

 

 

 

 

 

SIRA NO

ADI VE SOYADI

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

 

1

MUSTAFA YÜN

ÜNİVERSİTE

TIP DOKTORU

 

2

MEHMET ÖZAYTÜRK

ÜNİVERSİTE

TIP DOKTORU

 

 

 

 

 

 

 İLİ                                                       

:

OSMANİYE

 SEÇİM ÇEVRESİ NO                          

:

 ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI

:

4

 

 

 

 

SIRA NO

ADI VE SOYADI

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

 

1

DEVLET BAHÇELİ

ÜNİVERSİTE

İKTİSATÇI

 

2

RUHİ ERSOY

ÜNİVERSİTE

ÖĞRETİM ÜYESİ

 

3

ADNAN SARIDOĞAN

ÜNİVERSİTE

İŞLETMECİ

 

4

AHMET CANLI

ÜNİVERSİTE

EMEKLİ BAŞKONTROLÖR

 

 

 

 

 

 

 İLİ                                                       

:

DÜZCE

 

 SEÇİM ÇEVRESİ NO                           

:

 

 ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI

:

3

 

 

 

 

 

SIRA NO

ADI VE SOYADI

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

 

1

OSMAN ÇAKMAK

YÜKSEK LİSANS

ÖĞRETMEN

 

2

BAHRİ TEMELTAŞ

ÜNİVERSİTE

TEKNİK DANIŞMAN

 

3

CELAL KASAPOĞLU

ÜNİVERSİTE

ŞEHİR PLANCISI

 

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