İşte MHP'nin milletvekili adaylarının tam listesi

18 Eylül 2015 19:53
MHP'nin 1 Kasım seçimindeki milletvekili adayı listesi şekillendi.
Babası Alparslan Türkeş'in kurduğu MHP'den seçim hükümetinde bakan olarak yer alması nedeniyle ihraç edilen Tuğrul Türkeş'in yerine eski CHP milletvekili Mehmet Haberal'ın oğlu Erkan Haberal aday oldu.
Listenin en büyük sürprizi Meral Akşener oldu. Akşener, 7 Haziran'da İstanbul 3. Bölge 1. sıradan aday olmuştu. Akşener'in yerine de geçen seçimde 2. sırada yer alan Atila Kaya 1. sıraya getirildi.
Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun geçici hükümet için teklif götürdüğü isimler arasında yer alan Akşener, bakanlık teklifini kabul etmemişti.
Listede 6 milletvekili sıralamaya konulmadı. Ankara Milletvekili Musta Erdem liste dışı bırakılan isimlerden oldu. Aydın'da Ali Mustafa Uzunırmak, Manisa'da Zeynel Balkız, Hatay'da Şefik Çirkin ve Karabük'te Durmuş Yalçın listelere giremedi.
Genel Başkanı Devlet Bahçeli, memleketi Osmaniye'den 1. sıra adayı oldu.
İŞTE MHP'NİN 1 KASIM SEÇİMLERİ MİLLETVEKİLİ ADAY TAM LİSTESİ
İLİ
:
ADANA
SEÇİM ÇEVRESİ NO
:
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI
:
14
SIRA NO
ADI VE SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
MEVLÜT KARAKAYA
ÜNİVERSİTE
ÖĞRETİM ÜYESİ
2
MUHARREM VARLI
ÜNİVERSİTE
EĞİTİMCİ
3
SEYFETTİN YILMAZ
ÜNİVERSİTE
ORMAN MÜHENDİSİ
4
CAHİT ÖZTOK
LİSE
İŞADAMI
5
SİNAN GÜL
ÜNİVERSİTE
ZİRAAT MÜHENDİSİ
6
ADEM GÜNDOĞAN
ÜNİVERSİTE
TIP DOKTORU
7
MEHMET ALİ ARSLAN
ÜNİVERSİTE
KAMU GÖREVLİSİ
8
İSA AYANOĞLU
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
9
İBRAHİM SEZER
ÜNİVERSİTE
ÖĞRETMEN
10
NESLİHAN UZUN
ÜNİVERSİTE
FİZYOTERAPİST
11
AYLA EMRAHOĞLU
ÜNİVERSİTE
TEKSTİLCİ
12
HÜSEYİN YILDIRIM
ÜNİVERSİTE
MÜTEAHHİT
13
HATİCE YÜCE
ÜNİVERSİTE
İŞKADINI
14
ERSEN TÜZENER
LİSE
BASIN-YAYIN
İLİ
:
ADIYAMAN
SEÇİM ÇEVRESİ NO
:
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI
:
5
SIRA NO
ADI VE SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
MEHMET CANPOLAT
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
2
BEKİR ÇİÇEK
LİSE
ÇİFTÇİ
3
HÜSEYİN TARIK ARDA
ORTAOKUL
İŞADAMI
4
RİFAT ERDEM
YÜKSEK OKUL
İNŞAAT TEKNİKERİ
5
HAYRİYE KUŞTEPE
ORTAOKUL
SERBEST
İLİ
: AFYONKARAHİSAR
SEÇİM ÇEVRESİ NO
:
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI
:
5
SIRA NO
ADI VE SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
MEHMET PARSAK
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
2
KEMALETTİN YILMAZ
ÜNİVERSİTE
ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ
3
SELCEN KARAER
ÜNİVERSİTE
MİMAR
4
UYGUR TEMİZER
ÜNİVERSİTE
ÖĞRETİM ÜYESİ
5
ERTUĞRUL SEVİM
YÜKSEK OKUL
İŞADAMI
İLİ
:
AĞRI
SEÇİM ÇEVRESİ NO
:
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI
:
4
SIRA NO
ADI VE SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
MUSTAFA ÖRÜ
LİSE
MÜTEAHHİT
3
COŞKUN AYTEKİN
LİSE
SERBEST
4
HIDIR ÇALPAN
ORTAOKUL
ESNAF
4
BEKİR ÖZMUTLU
ÜNİVERSİTE
YÖNETİCİ
İLİ
:
AMASYA
SEÇİM ÇEVRESİ NO
:
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI
:
3
SIRA NO
ADI VE SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
MEHMET SARI
ÜNİVERSİTE
TURİZMCİ
2
GÜLSEREN ERTOPÇU
ÜNİVERSİTE
EMEKLİ ÖĞRETMEN
3
HÜSEYİN SAKA
LİSE
YÖNETİCİ
İLİ
:
ANKARA
SEÇİM ÇEVRESİ NO
:
1
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI
:
18
SIRA NO
ADI VE SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
ZÜHAL TOPÇU
ÜNİVERSİTE
ÖĞRETİM ÜYESİ
2
ERKAN BÜLENT HABERAL
ÜNİVERSİTE
İŞADAMI
3
MUSTAFA HİDAYET VAHAPOĞLU
ÜNİVERSİTE
EMEKLİ ALBAY
4
ALPER ÇAĞRI YILMAZ
ÜNİVERSİTE
ÖĞRETİM ÜYESİ
5
SULTAN GÜNDÜZ
ÜNİVERSİTE
PEYZAJ MİMARI
6
AYŞE SİBEL ERSOY
ÜNİVERSİTE
ECZACI
7
OSMAN TOPAL
ÜNİVERSİTE
EMEKLİ ASTSUBAY / İŞADAMI
8
AYTAÇ ÖZEL
ÜNİVERSİTE
EĞİTİMCİ
9
NURİ SERTAÇ GÜLER
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
10
ESİN GÜREL
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
11
HAKAN DOĞRU
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
12
VAHİDDİN ATABEY ÖZDEMİR
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
13
ZUHAL BABAÖZÜ
LİSE
LABORANT
14
MEHMET ÇAĞRI TAMUR
ÜNİVERSİTE
İŞADAMI
15
İBRAHİM KUŞ
LİSE
İŞADAMI
16
HEDİYE BUKET GÜLTEKİN
LİSE
İŞKADINI
17
İLKAY UYAR KABA
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
18
BAYRAM MENEKŞE
LİSE
MÜTEAHHİT
İLİ
:
ANKARA
SEÇİM ÇEVRESİ NO
:
2
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI
:
14
SIRA NO
ADI VE SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
ŞEFKAT ÇETİN
ÜNİVERSİTE
EMEKLİ
2
MUSTAFA MİT
ÜNİVERSİTE
TİCARET
3
YAŞAR YILDIRIM
LİSE
İŞADAMI
4
ENDER ETHEM ATAY
ÜNİVERSİTE
HUKUKÇU / AKADEMİSYEN
5
ALPARSLAN SUCU
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
6
NECMETTİN KARAKUŞ
ÜNİVERSİTE
MAKİNA VE OTOMOTİV BİLİM UZM.
7
TUNCAY TEKAY
LİSE
MÜTEAHHİT
8
RUBİL GÖKDEMİR
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
9
İSMAİL ERÇELEBİ
ÜNİVERSİTE
MALİ MÜŞAVİR
10
İBRAHİM DOĞAN
ÜNİVERSİTE
EĞİTİMCİ
11
OĞUZHAN KARA
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
12
MUSA AYAN
ÜNİVERSİTE
EMEKLİ ÖĞRETMEN
13
MEHMET YİĞİT
ÜNİVERSİTE
MAKİNA MÜH.
14
ZEKİ DURMAZ
ORTAOKUL
TİCARET
İLİ
:
ANTALYA
SEÇİM ÇEVRESİ NO
:
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI
:
14
SIRA NO
ADI VE SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
MEHMET GÜNAL
ÜNİVERSİTE
ÖĞRETİM ÜYESİ
2
AHMET SELİM YURDAKUL
ÜNİVERSİTE
TIP DOKTORU
3
TARKAN AKILLI
ÜNİVERSİTE
İNŞAAT YÜK. MÜH.
4
CAFER UYAR
YÜKSEK OKUL
EMEKLİ ÖĞRETMEN
5
GÜRAY PARLAK
ÜNİVERSİTE
İŞADAMI
6
CENGİZHAN GÖKÖZ
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
7
NEŞE GÜL
ÜNİVERSİTE
YÖNETİCİ
8
MEHMET CÜNEYT GÜZEL
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
9
TURGUT BUCAK
LİSE
ESNAF
10
MERYEM AYDOĞAN
LİSE
KAMU GÖREVLİSİ
11
SERVET ERSOY
ORTAOKUL
İŞADAMI
12
SONER İNAL
ÜNİVERSİTE
TURİZMCİ
13
HAFİZE NURSEN AKTAŞ
ÜNİVERSİTE
EĞİTİMCİ
14
ÖZCAN KADIOĞLU
ÜNİVERSİTE
EĞİTİMCİ
İLİ
:
ARTVİN
SEÇİM ÇEVRESİ NO
:
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI
:
2
SIRA NO
ADI VE SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
MUHAMMED ALTUNAL
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
2
NEDİM ÖZER
İLKOKUL
ESNAF
İLİ
:
AYDIN
SEÇİM ÇEVRESİ NO
:
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI
:
7
SIRA NO
ADI VE SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
DENİZ DEPBOYLU
ÜNİVERSİTE
PSİKOLOJİK DANIŞMAN
2
MEHMET BELİĞ AZBAZDAR
LİSE
ÇİFTÇİ
3
HİLMİ BOLATOĞLU
ÜNİVERSİTE
REKABET BAŞUZMANI
4
MUSA İLHAN
ÜNİVERSİTE
TV PROGRAM YAPIMCISI
5
HÜSNİYE KOZAN
ÜNİVERSİTE
UZMAN FİZYOTERAPİST
6
AHMET ÖZHAN
LİSE
ESNAF
7
AYDEMİR DURMUŞ
LİSE
GAZETECİ / TURİZMCİ
İLİ
:
BALIKESİR
SEÇİM ÇEVRESİ NO
:
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI
:
8
SIRA NO
ADI VE SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
İSMAİL OK
ÜNİVERSİTE
ESKİ BELEDİYE BAŞKANI
2
RECEP ÇETİN
ÜNİVERSİTE
TIP DOKTORU
3
BÜLENT BAŞARAN
ÜNİVERSİTE
YAZILIM VE VERİ TABANI UZMANI
4
KAMİL GÜLTEKİN ÖZTÜRK
ÜNİVERSİTE
İŞADAMI
5
MEHMET İSMAİL SAKAROĞLU
ÜNİVERSİTE
YÖNETİCİ
6
ZAKİR YILMAZ
ÜNİVERSİTE
İŞADAMI
7
ATİLLA TURHAN
ÜNİVERSİTE
SERBEST
8
HADİ SELİMOĞLU
ÜNİVERSİTE
TIP DOKTORU
İLİ
:
BİLECİK
SEÇİM ÇEVRESİ NO
:
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI
:
2
SIRA NO
ADI VE SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
AHMET MURAT KÖFTECİOĞLU
ÜNİVERSİTE
İŞADAMI
2
AHMET İŞLEK
ÜNİVERSİTE
EMEKLİ ÖĞRETMEN
İLİ
:
BİNGÖL
SEÇİM ÇEVRESİ NO
:
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI
:
3
SIRA NO
ADI VE SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
OSMAN BEYAZTAŞ
2
RAĞIP TÜMEN
İLKOKUL
SERBEST
3
İBRAHİM BARAN
LİSE
GAZETECİ
İLİ
:
BİTLİS
SEÇİM ÇEVRESİ NO
:
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI
:
3
SIRA NO
ADI VE SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
GÖKÇE ZENCİR
ÜNİVERSİTE
ÖĞRETMEN
2
FAİK ER
LİSE
İŞADAMI
3
MURAT AÇAR
ORTAOKUL
SERBEST
İLİ
:
BOLU
SEÇİM ÇEVRESİ NO
:
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI
:
3
SIRA NO
ADI VE SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
ŞÜKRÜ GÜLEZ
2
MİHRİBAN YERLİKAYA
3
METİN APAYDIN
ÜNİVERSİTE
KUYUMCU
İLİ
:
BURDUR
SEÇİM ÇEVRESİ NO
:
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI
:
3
SIRA NO
ADI VE SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
ALPARSLAN AHMET DURSUN
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
2
YILMAZ TUNÇ
ÜNİVERSİTE
ÖĞRETMEN
3
HASAN UÇAR
ORTAOKUL
YÖNETİCİ/İDARECİ
İLİ
:
BURSA
SEÇİM ÇEVRESİ NO
:
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI
:
18
SIRA NO
ADI VE SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
İSMET BÜYÜKATAMAN
ÜNİVERSİTE
EĞİTİMCİ
2
KADİR KOÇDEMİR
ÜNİVERSİTE
VALİ
3
TEVFİK TOPÇU
LİSE
İŞADAMI
4
FEVZİ ZIRHLIOĞLU
ÜNİVERSİTE
MATBAACI
5
HASAN TOKTAŞ
ÜNİVERSİTE
HARİTA MÜHENDİSİ
6
ALİ HAYRİ OZAN
ÜNİVERSİTE
ÖĞRETMEN
7
MEHMET ALİ ADAK
ÜNİVERSİTE
EĞİTİM YÖNETİCİSİ
8
GÜLTEN KAVUT SÜRÜCÜ
ÜNİVERSİTE
İŞLETMECİ
9
HATİCE DENİZ
ÜNİVERSİTE
EMEKLİ İŞLETMECİ
10
TİMUR ÖZDEMİR
ÜNİVERSİTE
HAKEM-ANTRENÖR
11
SİBEL ÖZBUDAK
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
12
SİNAN BOZKURT
ÜNİVERSİTE
SİGORTA EKSPERİ
13
ENGİN ER
ÜNİVERSİTE
JEOLOJİ YÜK. MÜH.
14
YUSUF GÜNEY
LİSE
MÜTEAHHİT
15
İNANÇ BİLGİ ÇAKIN
ÜNİVERSİTE
ZİRAAT MÜH.
16
MEHMET YILMAZ
ÜNİVERSİTE
TEKSTİLCİ
17
MUHAMMED CİHANGİR KALKANCI
ÜNİVERSİTE
ZİRAAT YÜK. MÜH.
18
ALTAN ÖZAKIN
ÜNİVERSİTE
İŞADAMI
İLİ
:
ÇANAKKALE
SEÇİM ÇEVRESİ NO
:
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI
:
4
SIRA NO
ADI VE SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
İBRAHİM KÜRŞAT TUNA
ÜNİVERSİTE
AKADEMİSYEN / İŞADAMI
2
HATİCE KORKMAZ
LİSE
İŞLETMECİ
3
MUSTAFA DOĞAN
ÜNİVERSİTE
ÖĞRETMEN
4
MEHMET VEHBİ TAYYAR
LİSE
BAYİ SAHİBİ
İLİ
:
ÇANKIRI
SEÇİM ÇEVRESİ NO
:
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI
:
2
SIRA NO
ADI VE SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
KADİR ŞEKERCİ
LİSE
İŞADAMI
2
HÜSEYİN YAKAR
LİSE
MALİ MÜŞAVİR
İLİ
:
ÇORUM
SEÇİM ÇEVRESİ NO
:
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI
:
4
SIRA NO
ADI VE SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
VAHİT DOĞAN
ÜNİVERSİTE
ÖĞRETİM ÜYESİ
2
AYBÜKE TOPÇUBAŞI EKİCİ
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
3
-
-
-
4
-
-
-
İLİ
:
DENİZLİ
SEÇİM ÇEVRESİ NO
:
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI
:
7
SIRA NO
ADI VE SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
EMİN HALUK AYHAN
ÜNİVERSİTE
İKTİSATÇI
2
CAFER BİRTÜRK
ÜNİVERSİTE
SİGORTACI
3
MEHMET UZ
LİSE
DİSTRİBÜTÖR
4
MUSTAFA ÇIRAK
ÜNİVERSİTE
EMEKLİ BÜROKRAT
5
HALİL ÖZTÜRK
LİSE
YÖN. KUR. BŞK.
6
YURDAHAN ÖZHAN
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
7
EFE ŞAHİN
LİSE
İŞADAMI
İLİ
:
DİYARBAKIR
SEÇİM ÇEVRESİ NO
:
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI
:
11
SIRA NO
ADI VE SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
MEHMET TEYAR KARAKOÇ
LİSE
SERBEST
2
AYŞE ÖNEN
ÜNİVERSİTE
ÖĞRETMEN
3
FEVZİ YİĞİTKAN
LİSE
İŞADAMI
4
AHMET KAYA
ORTAOKUL
ŞÖFÖR
5
RECEP DONAT
İLKOKUL
EMEKLİ
6
ÖMER BOZKAYA
LİSE
SERBEST
7
ŞEYHMUS BİLİCİ
İLKOKUL
EMEKLİ
8
MEHMET İÇLİ
LİSE
EMEKLİ
9
CELALETTİN YAYLAK
LİSE
SERBEST
10
KADİR YORULMAZ
ÜNİVERSİTE
ÖĞRETMEN
11
SAİM KAYAALP
ÜNİVERSİTE
HARİTA TEKNİKERİ
İLİ
:
EDİRNE
SEÇİM ÇEVRESİ NO
:
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI
:
3
SIRA NO
ADI VE SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
GÜRSEL ŞİMŞEK
ÜNİVERSİTE
TIP DOKTORU
2
HÜSEYİN ÜLKER
LİSE
İŞLETMECİ
3
NEHİR ÇAKIR
LİSE
SİGORTACI
İLİ
:
ELAZIĞ
SEÇİM ÇEVRESİ NO
:
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI
:
4
SIRA NO
ADI VE SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
YAVUZ TEMİZER
ÜNİVERSİTE
MÜTEAHHİT
2
MESUT AKSAN
ÜNİVERSİTE
EĞİTİMCİ
3
MEHMET KARACA
ÜNİVERSİTE
ZİRAAT YÜK. MÜH.
4
BEDRİ BORA ERTEM
ÜNİVERSİTE
ZİRAAT MÜH.
İLİ
:
ERZİNCAN
SEÇİM ÇEVRESİ NO
:
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI
:
2
SIRA NO
ADI VE SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
HÜSEYİN SEÇER
ÜNİVERSİTE
ÖĞRETİM ÜYESİ
2
AHMET KAYA
ÜNİVERSİTE
DİŞ HEKİMİ
İLİ
:
ERZURUM
SEÇİM ÇEVRESİ NO
:
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI
:
6
SIRA NO
ADI VE SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
KAMİL AYDIN
ÜNİVERSİTE
ÖĞRETİM ÜYESİ
2
ERTÜRK ÇİMEN
ÜNİVERSİTE
İŞADAMI
3
ZEKAİ KAYA
ÜNİVERSİTE
MİLLİ SPORCU
4
CEZMİ POLAT
ÜNİVERSİTE
MÜTEAHHİT
5
GÖKHAN ARSLAN
ÜNİVERSİTE
İŞADAMI
6
SEYFULLAH HIZARCI
ÜNİVERSİTE
TIP DOKTORU
İLİ
:
ESKİŞEHİR
SEÇİM ÇEVRESİ NO
:
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI
:
6
SIRA NO
ADI VE SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
RUHSAR DEMİREL
ÜNİVERSİTE
TIP DOKTORU
2
METİN NURULLAH SAZAK
ÜNİVERSİTE
BİYOLOG
3
ŞENEL ALTUN
ÜNİVERSİTE
JEOLOJİ YÜKSEK MÜHENDİSİ
4
AHMET MUHAMMED HIZLAN
LİSE
İŞADAMI / SANAYİCİ
5
KEZBAN AKKAYA
ÜNİVERSİTE
EĞİTİMCİ
6
TİMUR FARUK YATMAZ
ÜNİVERSİTE
EMEKLİ EĞİTİMCİ
İLİ
:
GAZİANTEP
SEÇİM ÇEVRESİ NO
:
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI
:
12
SIRA NO
ADI VE SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
ÜMİT ÖZDAĞ
ÜNİVERSİTE
ÖĞRETİM ÜYESİ
2
ERTUĞRUL TOLGA ORHAN
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
3
FEVZİ KOÇOĞLU
YÜKSEK OKUL
EĞİTİMCİ - İŞLETMECİ
4
MEHMET EJDER DEMİR
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
5
SEYİT ÇAPAN
ÜNİVERSİTE
EMEKLİ EĞİTİMCİ
6
MEZİNE SIRAKAYA
ÜNİVERSİTE
GAZETECİ
7
OĞUZHAN ŞAHİN
ÜNİVERSİTE
BANKA MÜDÜRÜ
8
SERDAR ÖNEL
LİSE
İŞADAMI
9
MENDERES ŞAHİN
ÜNİVERSİTE
POLİS
10
HALİL BEYAZAY
LİSE
İŞADAMI
11
ONUR ÖNSEL
ÜNİVERSİTE
İŞADAMI / ÇEVRE MÜH.
12
ADEM KOLSUZ
ÜNİVERSİTE
FİNANS UZMANI
İLİ
:
GİRESUN
SEÇİM ÇEVRESİ NO
:
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI
:
4
SIRA NO
ADI VE SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
ORHAN ERZURUM
ÜNİVERSİTE
TIP DOKTORU
2
YUSUF VEZİROĞLU
ÜNİVERSİTE
MALİ MÜŞAVİR
3
BORA KILIÇ
LİSE
MAKİNA TEKNİSYENİ
4
YAŞAR İLBAŞ
LİSE
ESNAF
İLİ
:
GÜMÜŞHANE
SEÇİM ÇEVRESİ NO
:
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI
:
2
SIRA NO
ADI VE SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
MUSTAFA CANLI
ÜNİVERSİTE
ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
2
KAMİL KILIÇ
LİSE
SERBEST
İLİ
:
HAKKARİ
SEÇİM ÇEVRESİ NO
:
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI
:
3
SIRA NO
ADI VE SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
MIKTAT KIRMIT
ÜNİVERSİTE
EMEKLİ ASTSUBAY
2
BARIŞ CENGİZBAY
LİSE
İŞLETMECİ
3
FATİH SÖKMEN
ÜNİVERSİTE
MADEN MÜHENDİSİ
İLİ
:
HATAY
SEÇİM ÇEVRESİ NO
:
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI
:
10
SIRA NO
ADI VE SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
MEHMET NECMETTİN AHRAZOĞLU
ÜNİVERSİTE
MAKİNA YÜKSEK MÜH.
2
İBRAHİM GÜL
ÜNİVERSİTE
İŞADAMI
3
MEHMET AKİF TERZİ
ÜNİVERSİTE
ARAŞTIRMACI
4
ADNAN AKDAŞ
LİSE
YÖNETİCİ
5
ADNAN AÇIKEL
ÜNİVERSİTE
EMEKLİ ÖĞRETMEN
6
MUSTAFA ÖZÇELİK
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
7
FERHAT KÜÇÜKLER
ÜNİVERSİTE
TIP DOKTORU
8
İLKNUR TUNA
ÜNİVERSİTE
GIDA TEKNİKERİ / UZMAN
9
KAMİL AKDOĞAN
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
10
SERHAT TABANCA
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
İLİ
:
ISPARTA
SEÇİM ÇEVRESİ NO
:
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI
:
4
SIRA NO
ADI VE SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
NURİ OKUTAN
ÜNİVERSİTE
VALİ
2
AHMET ZİYA NUHOĞLU
ÜNİVERSİTE
ÇEVRE MÜH.
3
İBRAHİM YILDIRIM
ÜNİVERSİTE
KAMU GÖREVLİSİ
4
HAKAN DEMİRTAŞ
ÜNİVERSİTE
İŞADAMI
İLİ
:
MERSİN
SEÇİM ÇEVRESİ NO
:
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI
:
11
SIRA NO
ADI VE SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
OKTAY ÖZTÜRK
ÜNİVERSİTE
EĞİTİMCİ - HUKUKÇU
2
BAKİ ŞİMŞEK
ÜNİVERSİTE
HARİTA MÜHENDİSİ
3
ALİ ÖZ
ÜNİVERSİTE
TIP DOKTORU
4
ALİ YÜCELEN
ÜNİVERSİTE
İCRA KUR BŞK.
5
DURAN KARA
LİSE
İŞADAMI
6
MEHMET ALİ GÖKMEN
ÜNİVERSİTE
VETERİNER HEKİM
7
ALİ RIZA BOZKURT
ÜNİVERSİTE
VETERİNER HEKİM
8
HÜSEYİN ATEŞ
ÜNİVERSİTE
ORMAN ENDÜSTRİ MÜH.
9
ÖZGÜR ÖZCAN
ÜNİVERSİTE
EKONOMİST
10
MUSTAFA KUNT
ÜNİVERSİTE
DİŞ HEKİMİ
11
HAYAL FUNDA ÖNDER
ÜNİVERSİTE
EMEKLİ EMNİYET AMİRİ
İLİ
:
İSTANBUL
SEÇİM ÇEVRESİ NO
:
1
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI
:
31
SIRA NO
ADI VE SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
EDİP SEMİH YALÇIN
ÜNİVERSİTE
ÖĞRETİM ÜYESİ
2
İZZET ULVİ YÖNTER
ÜNİVERSİTE
KAMU GÖREVLİSİ
3
UYGAR SUPHİ AKTAN
ÜNİVERSİTE
AKADEMİSYEN
4
AHMET TURGUT
ÜNİVERSİTE
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMACISI
5
SABRİ ŞENEL
ÜNİVERSİTE
MALİ MÜŞAVİR
6
EKREM DÜZGÜN
LİSE
TURİZM VE DENİZCİLİK
7
UMUR ARIKAN
ÜNİVERSİTE
DİŞ HEKİMİ
8
ELİF GONCA AKDENİZ
ÜNİVERSİTE
ECZACI
9
DURSUN ÇOLAK
LİSE
İŞADAMI
10
ÖMER FARUK EKŞİ
LİSE
MÜTEAHHİT
11
ALPER KAAN BORAN
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
12
ŞEVKET TALHA APUHAN
ÜNİVERSİTE
KÖŞE YAZARI
13
CİHAN TUFAN
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
14
BAŞAR ÜNAL
ÜNİVERSİTE
İŞADAMI
15
ARİF TEVETOĞLU
ÜNİVERSİTE
EĞİTİMCİ / EKONOMİST
16
LEMAN SÜHEYLA SOYLU
ÜNİVERSİTE
EMEKLİ EMNİYET MÜDÜRÜ
17
AYDIN İŞKUR
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
18
DİLEK KİRAZ BENİZ
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
19
KORKUT KUTLUATA
ÜNİVERSİTE
TIP DOKTORU
20
SALİH BALAK
ÜNİVERSİTE
BANKACI
21
ASLI ERGÜN
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
22
CEMAL ACAR
ÜNİVERSİTE
UÇAK VE NÜKLEER YÜK. MÜH
23
KAMER KEMAL ÖZŞIK
ÜNİVERSİTE
SMMM
24
MUSTAFA YALNIZ
ÜNİVERSİTE
YAZILIM VE SİSTEM MÜH
25
YAŞAR KAPUCU
İLKÖĞRETİM
HİZMETLİ
26
HÜLYA AZİMLİ
LİSE
BAŞKOMİSER
27
ÜNAL KAYA
YÜKSEK OKUL
TEKNİKER
28
KENAN CEM TOKAY
ÜNİVERSİTE
KİMYA YÜKSEK MÜH.
29
EMİNE SAADET KARLIBEL
ÜNİVERSİTE
HALKLA İLİŞKİLER
30
BANU DAĞDEVİREN
ÜNİVERSİTE
ÖĞRETMEN
31
BİLAL SARIYAR
LİSE
TİCARET / BÜROKRAT
İLİ
:
İSTANBUL
SEÇİM ÇEVRESİ NO
:
2
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI
:
26
SIRA NO
ADI VE SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU
ÜNİVERSİTE
AKADEMİSYEN / DİPLOMAT
2
CELAL ADAN
ÜNİVERSİTE
ORMAN MÜHENDİSİ
3
MEHMET KILIÇ
ÜNİVERSİTE
İŞADAMI
4
MEHMET ASLAN
ÜNİVERSİTE
SANATÇI
5
ÖZCAN PEHLİVANLIOĞLU
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
6
FETİ YILDIZ
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
7
ALİ DERİNDAĞ
LİSE
İŞADAMI
8
BAŞBUĞ PINARBAŞI
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
9
HAKAN ÖZBAY
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
10
FÜSUN KAYAN ARDAMAR
ÜNİVERSİTE
BÜROKRAT
11
MUHAMMED EMİN ÖZKURT
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
12
GÜLRU VARDAR
ÜNİVERSİTE
MAKİNA MÜHENDİSİ
13
TUĞBA TURGAN
ÜNİVERSİTE
MİMAR
14
GÜRKAN TEOMAN
ÜNİVERSİTE
STRATEJİK İLETİŞİM UZMANI
15
ZEHRA AYLİN ALEMDAR
LİSE
İŞ KADINI
16
ÖMER ÖKTEN
LİSE
TURİZMCİ
17
ENDER ÖZTÜRK
ÜNİVERSİTE
ULUSLARARASI TİCARET
18
METİN KILIÇ
ÜNİVERSİTE
SERBEST
19
RIZA EROL
ÜNİVERSİTE
ZİRAAT YÜK. MÜH.
20
SEVGİ VARDARLI İNAL
ÜNİVERSİTE
ÇİNİ SANATÇISI
21
ALAADDİN ULUDAĞ
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
22
HARUN YILMAZ
LİSE
İŞADAMI
23
RAĞIP ARİ
ÜNİVERSİTE
İŞADAMI
24
MUSTAFA YILMAZ
ÜNİVERSİTE
İŞADAMI
25
UĞUR ARAS
LİSE
PASTAHANE İŞLETMECİSİ
26
SELÇUK ŞİŞMAN
ÜNİVERSİTE
İNŞAAT VE YAPI DENETMENİ
İLİ
:
İSTANBUL
SEÇİM ÇEVRESİ NO
:
3
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI
:
31
SIRA NO
ADI VE SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
ATİLA KAYA
ÜNİVERSİTE
SİYASETÇİ
2
İSMAİL FARUK AKSU
ÜNİVERSİTE
MÜŞAVİR
3
ARZU ERDEM
ÜNİVERSİTE
İŞ KADINI
4
FUAT ÇAKIROĞLU
ÜNİVERSİTE
İŞADAMI
5
MEHMET MÜFTÜOĞLU
ÜNİVERSİTE
GAZETECİ
6
ERDEM KARAKOÇ
ÜNİVERSİTE
EĞİTİMCİ
7
HAYATİ ARKAZ
ÜNİVERSİTE
TIP DOKTORU
8
CELAL KARAPINAR
ÜNİVERSİTE
SENDİKACI
9
AYŞE BIÇAK
ÜNİVERSİTE
TEKSTİLCİ
10
AHMET SAVAŞ ÇOLAK
ÜNİVERSİTE
İŞADAMI
11
DİDEM KARATAŞ
ÜNİVERSİTE
KURUMSAL İLETİŞİM UZMANI
12
BAHATTİN ŞENGÜL
ÜNİVERSİTE
SİYASET BİLİMCİSİ
13
SERDAR ÖKTEM
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
14
HALİT TUNA
ÜNİVERSİTE
TEKSTİLCİ
15
MERRİN HASİPOĞLU
ÜNİVERSİTE
İŞKADINI
16
EKREM SARISOY
ÜNİVERSİTE
MALİ MÜŞAVİR
17
ALİ KARADENİZ
ÜNİVERSİTE
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
18
ÇETİN ŞAMİLOĞLU
ÜNİVERSİTE
TIP DOKTORU
19
MUAMMER RECEP ÇELİKTAŞ
LİSE
TURİZMCİ
20
MESUT YILDIRIM
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
21
FAZLI YURDABAK
ÜNİVERSİTE
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
22
AKIN AYDIN
ÜNİVERSİTE
EKONOMİST
23
METİN KARAYAZI
LİSE
SERBEST
24
BÜNYAMİN ÇİFTÇİ
LİSE
MUHTAR
25
OSMAN NURİ TORAMAN
ÜNİVERSİTE
MALİ MÜŞAVİR
26
SERAP FUNDA AKYILDIZ
LİSE
EV HANIMI
27
UYGAR ORAL ÖZTÜRK
ÜNİVERSİTE
İŞADAMI
28
YAKUP GÖRENÇ
ÜNİVERSİTE
ZİRAAT MÜH.
29
ORHAN CAN
ÜNİVERSİTE
İŞLETMECİ
30
AHMET MURAT ARPACI
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
31
BEKİR SITKI KARAUSTA
ÜNİVERSİTE
TİCARET
İLİ
:
İZMİR
SEÇİM ÇEVRESİ NO
:
1
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI
:
13
SIRA NO
ADI VE SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
OKTAY VURAL
ÜNİVERSİTE
HUKUKÇU / İKTİSATÇI
2
SENEM KILIÇ
ÜNİVERSİTE
YÖNETİCİ DANIŞMAN
3
ASLAN SAVAŞAN
ÜNİVERSİTE
TIP DOKTORU
4
SELAHATTİN ŞAHİN
LİSE
İŞADAMI
5
HALİT DALGIÇ
ÜNİVERSİTE
İNŞAAT MÜH.
6
NACİ DÜZ
İLKOKUL
TİCARET
7
FİKRİ ATILBAZ
ÜNİVERSİTE
EĞİTİM UZMANI
8
HÜSNÜ GÜRHAN SEÇKİNER
LİSE
TEKSTİLCİ
9
KUTLAY ÖNDER
ÜNİVERSİTE
EMEKLİ SUBAY
10
İSMAİL KURT
LİSE
SERBEST
11
NİMET UYGAR
İLKOKUL
GAZETE SAHİBİ
12
SUAT OĞUZ
ÜNİVERSİTE
İNŞAAT MÜH.
13
İSHAK GÜNDÜZ
ÜNİVERSİTE
ZİRAAT MÜH.
İLİ
:
İZMİR
SEÇİM ÇEVRESİ NO
:
2
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI
:
13
SIRA NO
ADI VE SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
AHMET KENAN TANRIKULU
ÜNİVERSİTE
İKTİSATÇI
2
SUEDA NESLİHAN ÇELİK
ÜNİVERSİTE
KAMUOYU ARAŞTIRMACISI
3
MURAT KOÇ
LİSE
BÜROKRAT
4
YALÇIN KOÇYİĞİT
ÜNİVERSİTE
TIP DOKTORU
5
HATİCE BÖLÜK
ÜNİVERSİTE
EĞİTİMCİ
6
AHMET FATİH OKUROĞLU
ÜNİVERSİTE
EMEKLİ ÖĞRETMEN
7
RECEP AKAN
ÜNİVERSİTE
İŞADAMI
8
TAŞKIN IŞIK
LİSE
TURİZMCİ
9
İSMAİL BALKAN
ÜNİVERSİTE
İNŞAAT MÜH.
10
RAHİME DÖNMEZ
ÜNİVERSİTE
YÜKSEK ŞEHİR PLANCISI
11
SERDAR MERSİN
ÜNİVERSİTE
TURİZMCİ
12
SUAVİ TUNCAY
ÜNİVERSİTE
ÖĞRETİM ÜYESİ
13
MUSTAFA ÇİNTAŞ
ÜNİVERSİTE
EMEKLİ ASTSUBAY
İLİ
:
KARS
SEÇİM ÇEVRESİ NO
:
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI
:
3
SIRA NO
ADI VE SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
ERKAN KOÇALİ
LİSE
TURİZMCİ
2
TUNCAY AYDIN
YÜKSEK OKUL
İŞADAMI
3
MURAT SAĞLAM
ÜNİVERSİTE
EĞİTİMCİ / İŞADAMI
İLİ
:
KASTAMONU
SEÇİM ÇEVRESİ NO
:
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI
:
3
SIRA NO
ADI VE SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
EMİN ÇINAR
LİSE
ESNAF
2
CİHAN ÇETİN
ÜNİVERSİTE
İŞ ADAMI
3
SEVDA SAYDAM İRGİN
ÜNİVERSİTE
İŞLETME
İLİ
:
KAYSERİ
SEÇİM ÇEVRESİ NO
:
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI
:
9
SIRA NO
ADI VE SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
YUSUF HALAÇOĞLU
ÜNİVERSİTE
ÖĞRETİM ÜYESİ
2
ALİ KİLCİ
ÜNİVERSİTE
İŞADAMI / SANAYİCİ
3
SÜLEYMAN KORKMAZ
İLKOKUL
MÜTEAHHİT
4
KAMİL KARAMETE
ÜNİVERSİTE
BÜROKRAT
5
MEHMET ÖZMEN
ÜNİVERSİTE
TURİZMCİ
6
MEHMET GÖÇMEN
LİSE
MALİ MÜŞAVİR
7
ERCAN AVCI
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
8
SALİH GÜDELEK
ÜNİVERSİTE
JİNEKOLOG
9
EZGİ TİPİ
ÜNİVERSİTE
JEOFİZİK MÜH.
İLİ
:
KIRKLARELİ
SEÇİM ÇEVRESİ NO
:
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI
:
3
SIRA NO
ADI VE SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
SELÇUK YILMAZ
ÜNİVERSİTE
İNŞAAT
2
HÜSNÜ CUMALI
ÜNİVERSİTE
EMEKLİ MALİ MÜŞAVİR
3
OKTAY KAHVE
YÜKSEK OKUL
EMEKLİ MEMUR
İLİ
:
KIRŞEHİR
SEÇİM ÇEVRESİ NO
:
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI
:
2
SIRA NO
ADI VE SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
CEMİL YILDIRIM TÜRK
ÜNİVERSİTE
TIP DOKTORU
2
EFTAL AVŞAR
ÜNİVERSİTE
BELEDİYE BŞK. YRD.
İLİ
:
KOCAELİ
SEÇİM ÇEVRESİ NO
:
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI
:
11
SIRA NO
ADI VE SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
SAFFET SANCAKLI
LİSE
TİCARET
2
LÜTFÜ TÜRKKAN
ÜNİVERSİTE
SANAYİCİ
3
AHMET YEŞİL
ÜNİVERSİTE
BÜROKRAT
4
ARİF GÜLEN
ÜNİVERSİTE
İŞADAMI
5
SERDAR KAMAN
ÜNİVERSİTE
TIP DOKTORU
6
MUSA COŞKUN
ÜNİVERSİTE
ÖĞRETMEN
7
DİJLE AKIN
ÜNİVERSİTE
EĞİTİMCİ
8
OSMAN BENİZ
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
9
KÜRŞAT SÖNMEZ
ÜNİVERSİTE
ESNAF
10
DERYA ÇAVDAR
ORTAOKUL
İŞKADINI
11
İSMAİL OKUMUŞ
ÜNİVERSİTE
ELEKTİRİK MÜHENDİSİ
İLİ
:
KONYA
SEÇİM ÇEVRESİ NO
:
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI
:
14
SIRA NO
ADI VE SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
MUSTAFA KALAYCI
ÜNİVERSİTE
DENETİM ELEMANI
2
MUSTAFA SAİT GÖNEN
ÜNİVERSİTE
TIP DOKTORU / ÖĞRETİM ÜYESİ
3
HÜSEYİN OPRUKÇU
ÜNİVERSİTE
DENETİM ELEMANI
4
SEVİL SARGIN
ÜNİVERSİTE
ÖĞRETİM ÜYESİ
5
BULDUK ÖZDEMİR
ÜNİVERSİTE
İŞADAMI
6
FARUK SONKAYA
ÜNİVERSİTE
ECZACI
7
HALİL AYHAN
ÜNİVERSİTE
İNŞAAT MÜHENDİSİ
8
PINAR GÜNSEVEN GÜLSOY
ÜNİVERSİTE
MİMAR
9
OSMAN NURİ ATÇEKEN
ÜNİVERSİTE
VETERİNER HEKİM
10
TEMMUZ ŞEMİN
ÜNİVERSİTE
ENDÜSTRİ YÜK. MÜH.
11
ŞÜKRÜ PORTAKAL
LİSE
MALİ MÜŞAVİR
12
AHMET YÜCEL
LİSE
İŞADAMI
13
ALTAN ALTIOK
ÜNİVERSİTE
SMMM
14
ABDULLAH YILDIRIM
ÜNİVERSİTE
ŞİRKET YÖNETİCİSİ
İLİ
:
KÜTAHYA
SEÇİM ÇEVRESİ NO
:
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI
:
4
SIRA NO
ADI VE SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
ALİM IŞIK
ÜNİVERSİTE
ÖĞRETİM ÜYESİ
2
AGAH LÜTFÜ BİLEN
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
3
OSMAN ERTÜRK
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
4
BUKET GÜNGÖR
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
İLİ
:
MALATYA
SEÇİM ÇEVRESİ NO
:
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI
:
6
SIRA NO
ADI VE SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
FİKRET ŞİNASİ KAZANCIOĞLU
ÜNİVERSİTE
MAKİNE YÜK. MÜH.
2
HAKAN YILMAZ
ÜNİVERSİTE
ZİRAAT MÜH.
3
GÜZİN KOÇAK
ÜNİVERSİTE
ECZACI
4
HAKAN KALKAN
ÜNİVERSİTE
KAMU GÖREVLİSİ
5
SERDAR YILDIZ
LİSE
TİCARET
6
MEHMET ALİ ÖZPOLAT
YÜKSEK OKUL
YAPIMCI
İLİ
:
MANİSA
SEÇİM ÇEVRESİ NO
:
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI
:
9
SIRA NO
ADI VE SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
ERKAN AKÇAY
ÜNİVERSİTE
MALİYECİ
2
OSMAN OKTAY
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
3
MEHMET MEMİŞ
ÜNİVERSİTE
TIP DOKTORU
4
ENGİN KABADAĞ
ÜNİVERSİTE
İNŞAAT MÜH.
5
İHSAN TEMEL
ÜNİVERSİTE
EĞİTİMCİ
6
CEMAL MURAT ERİM
ÜNİVERSİTE
BÜROKRAT
7
MUSTAFA UNCU
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
8
SEVAL BAŞKESEN
ÜNİVERSİTE
EĞİTİMCİ
9
ERKAN ÖZTÜRK
LİSE
İŞADAMI
İLİ
:
KAHRAMANMARAŞ
SEÇİM ÇEVRESİ NO
:
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI
:
8
SIRA NO
ADI VE SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
FAHRETTİN OĞUZ TOR
ÜNİVERSİTE
SSK BAŞMÜFETTİŞİ
2
SEFER AYCAN
ÜNİVERSİTE
TIP DOKTORU
3
ZEKERİYA ÖZTÜRK
ÜNİVERSİTE
İŞADAMI
4
ŞULE ARIKAN
ÜNİVERSİTE
SERBEST
5
MUSTAFA BASTIRMACI
LİSE
İŞADAMI
6
NESLİHAN KOCA NERGİZ
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
7
MUSTAFA BÖLÜKBAŞI
ÜNİVERSİTE
ÖĞRETMEN
8
AYŞE ARAS
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
İLİ
:
MARDİN
SEÇİM ÇEVRESİ NO
:
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI
:
6
SIRA NO
ADI VE SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
BEHLÜL MURAT MARAL
İLKOKUL
İŞADAMI
2
FEHMİ YILMAZ
ÜNİVERSİTE
EMEKLİ CUMHURİYET BAŞSAVCISI
3
MUHAMMED YÜZER
LİSE
İŞLETMECİ
4
CENGİZ ÇETİNÖZ
ÜNİVERSİTE
İNŞAAT MÜHENDİSİ
5
FAYSAL BEDİR
LİSE
İŞADAMI
6
MEHMET SALİH KARAASLAN
ORTAOKUL
ÇİFTÇİ
İLİ
:
MUĞLA
SEÇİM ÇEVRESİ NO
:
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI
:
6
SIRA NO
ADI VE SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
MEHMET ERDOĞAN
ÜNİVERSİTE
MÜLKİ İDARE AMİRİ
2
ASIM BAŞARAN
LİSE
TURİZMCİ
3
HACI ÇELİK
ÜNİVERSİTE
TIP DOKTORU
4
NURİ ÖZTÜRK
ÜNİVERSİTE
ECZACI
5
NAZMİ EYİBİLİR
ÜNİVERSİTE
İŞLETMECİ
6
UĞUR SALİH EROĞLU
ÜNİVERSİTE
VETERİNER HEKİM
İLİ
:
MUŞ
SEÇİM ÇEVRESİ NO
:
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI
:
3
SIRA NO
ADI VE SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
TARKAN DEDE
LİSE
İŞADAMI
2
ADNAN SUBAŞI
LİSE
TURİZM VE OTELCİLİK
3
ÖDER ÖZDEMİR
ÜNİVERSİTE
EMEKLİ BAŞPOLİS
İLİ
:
NEVŞEHİR
SEÇİM ÇEVRESİ NO
:
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI
:
3
SIRA NO
ADI VE SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
MEHMET VAROL
ÜNİVERSİTE
EĞİTİMCİ
2
SAİT YÜKSEL
ÜNİVERSİTE
İŞ ADAMI
3
HÜSEYİN ÖDEMİŞ
YÜKSEK LİSANS
İŞ ADAMI
İLİ
:
NİĞDE
SEÇİM ÇEVRESİ NO
:
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI
:
3
SIRA NO
ADI VE SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
VEDAT BAYRAM
ÜNİVERSİTE
EMEKLİ İL SPOR MÜDÜRÜ
2
AHMET ÖZBEK
ÜNİVERSİTE
EĞİTİM MÜFETTİŞİ
3
GÖKHAN BUDAK
YÜKSEK LİSANS
TIP DOKTORU
İLİ
:
ORDU
SEÇİM ÇEVRESİ NO
:
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI
:
5
SIRA NO
ADI VE SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
ONUR ŞAHİN
ÜNİVERSİTE
İŞADAMI
2
AHMET FİDAN
ÜNİVERSİTE
İNŞAAT MÜHENDİSİ
3
TANER ARSLAN
ÜNİVERSİTE
VETERİNER HEKİM
4
DAVUT ŞAHİN
LİSE
İŞADAMI
5
ÖMER BAŞ
ÜNİVERSİTE
EMEKLİ EĞİTİMCİ
İLİ
:
RİZE
SEÇİM ÇEVRESİ NO
:
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI
:
3
SIRA NO
ADI VE SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
OSMAN CEM KAZMAZ
ÜNİVERSİTE
GAZETECİ / İNŞAAT YÜK. MÜH.
2
GÜLDANE PINAR
YÜKSEK OKUL
BAŞHEMŞİRE
3
SÜHEYLA SELİMOĞLU
YÜKSEK OKUL
EMEKLİ ÖĞRETMEN
İLİ
:
SAKARYA
SEÇİM ÇEVRESİ NO
:
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI
:
7
SIRA NO
ADI VE SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
ZİHNİ AÇBA
LİSE
ESNAF
2
ALİ RIZA ACARTÜRK
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
3
İSMAİL KAMİL DOĞANCI
ÜNİVERSİTE
İNŞAAT MÜHENDİSİ
4
AHMET PEHLİVAN
YÜKSEK OKUL
ÖĞRETMEN
5
MELİKŞAH BUDAK
ÜNİVERSİTE
İŞADAMI
6
METİN GÜNEŞ
YÜKSEK OKUL
KALİTE MÜDÜRÜ
7
TÜRKER ERGÜL
LİSE
ŞİRKET YÖNETİCİSİ
İLİ
:
SAMSUN
SEÇİM ÇEVRESİ NO
:
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI
:
9
SIRA NO
ADI VE SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
ERHAN USTA
ÜNİVERSİTE
EKONOMİST
2
HÜSEYİN EDİS
ÜNİVERSİTE
YMM. BAĞIMSIZ DENETÇİ
3
YÜCEL ŞAHİN
YÜKSEK OKUL
İŞADAMI
4
İBRAHİM YILMAZ
İLKOKUL
SERBEST
5
AYHAN CENGİZ
YÜKSEK OKUL
MUHASEBECİ
6
SUAT ORTAHİSAR
YÜKSEK OKUL
ÖĞRETMEN
7
DİLEK KİRAZ DENİZ
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
8
YAKUP AKIN
ÜNİVERSİTE
İŞADAMI
9
MİNE KAYA
LİSE
EMEKLİ
İLİ
:
SİİRT
SEÇİM ÇEVRESİ NO
:
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI
:
3
SIRA NO
ADI VE SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
ABDULLAH BAYRAM
LİSE
EMEKLİ EĞİTİMCİ
2
ERHAN ÖZGEN
LİSE
ÖZEL GÜVENLİK
3
HAKAN YAKIŞAN
ÜNİVERSİTE
KAMU GÖREVLİSİ
İLİ
:
SİNOP
SEÇİM ÇEVRESİ NO
:
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI
:
2
SIRA NO
ADI VE SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
ADEM ÇİLEK
ÜNİVERSİTE
STK BAŞKANI / ÖĞRETMEN
2
LEYLA BİLGİLİ
ÜNİVERSİTE
KAMU GÖREVLİSİ
İLİ
:
SİVAS
SEÇİM ÇEVRESİ NO
:
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI
:
5
SIRA NO
ADI VE SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
CELAL DAĞGEZ
ÜNİVERSİTE
EMEKLİ
2
OĞUZ ÖZDEMİR
ÜNİVERSİTE
MALİ MÜŞAVİR
3
AHMET ÜSTÜNDAĞ
YÜKSEK OKUL
ÖĞRETMEN
4
UĞUR KURUGÖLLÜ
LİSE
MÜTEAHHİT
5
OZAN ERCAN
ÜNİVERSİTE
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSİ
İLİ
:
TEKİRDAĞ
SEÇİM ÇEVRESİ NO
:
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI
:
6
SIRA NO
ADI VE SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
BÜLENT BELEN
LİSE
MALİ MÜŞAVİR
2
HAKAN ÖZGÜL
ÜNİVERSİTE
EKONOMİST
3
MUHAMMER VAROL
ORTAOKUL
MÜTEAHHİT
4
İSMET FIÇICI
ÜNİVERSİTE
MÜTEAHHİT
5
ERGÜN VARDAR
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
6
TUNUS TUĞU
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
İLİ
:
TOKAT
SEÇİM ÇEVRESİ NO
:
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI
:
5
SIRA NO
ADI VE SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
ABDURRAHMAN BAŞKAN
ÜNİVERSİTE
ZİRAAT MÜHENDİSİ
2
MURAT POLAT
ÜNİVERSİTE
TURİZM İŞLETMECİSİ
3
MUSTAFA AFŞİN ÜNVERDİ
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
4
AYHAN ÖZÇELİK
ÜNİVERSİTE
EMEKLİ BÜROKRAT
5
ÖMER SEMİH SARAÇOĞLU
LİSE
ÖZEL OKUL SAHİBİ
İLİ
:
TRABZON
SEÇİM ÇEVRESİ NO
:
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI
:
6
SIRA NO
ADI VE SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
KORAY AYDIN
ÜNİVERSİTE
MAKİNA MÜHENDİSİ
2
YAVUZ AYDIN
LİSE
İŞADAMI
3
HÜSEYİN ÖRS
ÜNİVERSİTE
ÖĞRETİM ÜYESİ
4
HASAN SUİÇMEZ
ÜNİVERSİTE
EĞİTİMCİ
5
İLYAS EROĞLU
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
6
GÜLEN DEMİR
LİSE
İŞ KADINI
İLİ
:
TUNCELİ
SEÇİM ÇEVRESİ NO
:
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI
:
2
SIRA NO
ADI VE SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
HIDIR BUDAK
ÜNİVERSİTE
EMEKLİ İLAHİYATÇI
2
EMRE DENİZBİLGİNİ
LİSE
SERBEST
İLİ
:
ŞANLIURFA
SEÇİM ÇEVRESİ NO
:
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI
:
12
SIRA NO
ADI VE SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
İBRAHİM ÖZYAVUZ
LİSE
EMEKLİ BELEDİYE BAŞKANI
2
MAHMUT İREN
LİSE
İŞÇİ
3
MEHMET EMİN DİNDAROĞLU
ORTAOKUL
KAMU EMEKLİSİ
4
MUHAMMET EMİN MISIR
ÜNİVERSİTE
BİLGİ İŞLEM UZMANI
5
İBRAHİM MEL
İLKOKUL
ESNAF
6
YALÇIN YALÇINKAYA
ÜNİVERSİTE
İŞADAMI
7
MERYEM BAĞMANCI
ORTAOKUL
EV HANIMI
8
FADIL ÇOBAN
9
CAN HALİL ÇİZMECİOĞLU
ÜNİVERSİTE
SİGORTACI
10
MEHMET CAN YILMAZ
11
GÜNGÖR ÖDEMİŞ ÇARKICI
LİSE
MUHASEBE MÜDÜRÜ
12
AYDIN AKALIN
LİSE
SERBEST
İLİ
:
UŞAK
SEÇİM ÇEVRESİ NO
:
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI
:
3
SIRA NO
ADI VE SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
DURMUŞ YILMAZ
ÜNİVERSİTE
EKONOMİST
2
GÖKHAN ÖZOĞUL
ÜNİVERSİTE
İŞADAMI
3
OĞUZ ÇAKMAK
ÜNİVERSİTE
EMEKLİ ALBAY
İLİ
:
VAN
SEÇİM ÇEVRESİ NO
:
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI
:
8
SIRA NO
ADI VE SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
GÜLTEKİN ÇAVUŞOĞLU
ÜNİVERSİTE
İNŞAAT MÜHENDİSİ
2
YAVUZ SELİM CAMUŞCU
ÜNİVERSİTE
İNŞAAT MÜHENDİSİ
3
HURŞİT CANLI
ÜNİVERSİTE
JEOFİZİK MÜHENDİSİ
4
LEYLA GÖÇGEN
LİSE
TURİZMCİ
5
NARİN ARIÖZ
YÜKSEK OKUL
HALKLA İLİŞKİLER DANIŞMANI
6
ŞUAYİP ATA
LİSE
ESNAF
7
GÜLTEKİN GÜL
LİSE
ESNAF
8
TEVFİK SAÇMACI
LİSE
SANAYİCİ
İLİ
:
YOZGAT
SEÇİM ÇEVRESİ NO
:
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI
:
4
SIRA NO
ADI VE SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
SADİR DURMAZ
ÜNİVERSİTE
EKONOMİST / KOOPERATİFÇİ
2
MEHMET ALİ ÇAKIR
ÜNİVERSİTE
ECZACI
3
YUNUS YILMAZ
LİSE
ESNAF
4
ORHAN YÜKSEL
ÜNİVERSİTE
ZİRAAT MÜHENDİSİ
İLİ
:
ZONGULDAK
SEÇİM ÇEVRESİ NO
:
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI
:
5
SIRA NO
ADI VE SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
ZEKİ ÇAKAN
ÜNİVERSİTE
ELEKTİRİK MÜHENDİSİ
2
YAVUZ ERKMEN
ÜNİVERSİTE
MÜLKİ İDARE HAKİMİ
3
AHMET EMRE BAYRAMOĞLU
ÜNİVERSİTE
TIP DOKTORU
4
İLYAS ALTUN
ÜNİVERSİTE
MADEN MÜHENDİSİ
5
BURHAN TEMEL ÇINAR
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
İLİ
:
AKSARAY
SEÇİM ÇEVRESİ NO
:
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI
:
3
SIRA NO
ADI VE SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
TURAN YALDIR
YÜKSEK OKUL
MÜTEAHHİT
2
NİLGÜN TOSUN
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
3
AYŞE DENİZ AY
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
İLİ
:
BAYBURT
SEÇİM ÇEVRESİ NO
:
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI
:
2
SIRA NO
ADI VE SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
KARABEY KADRİ KARAOĞLU
ÜNİVERSİTE
TIP DOKTORU
2
HİDAYET YILMAZTÜRK
ÜNİVERSİTE
VETERİNER HEKİM
İLİ
:
KARAMAN
SEÇİM ÇEVRESİ NO
:
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI
:
2
SIRA NO
ADI VE SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
ALİ GÜLER
ÜNİVERSİTE
ÖĞRETİM ÜYESİ
2
MEHMET URAL
ÜNİVERSİTE
SAĞLIK DENETÇİSİ
İLİ
:
KIRIKKALE
SEÇİM ÇEVRESİ NO
:
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI
:
3
SIRA NO
ADI VE SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
SEYİT AHMET GÖÇER
LİSE
İŞADAMI
2
TACETTİN SİLSÜPÜR
ÜNİVERSİTE
DİŞ HEKİMİ
3
ABDULLAH PEKÖZ
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
İLİ
:
BATMAN
SEÇİM ÇEVRESİ NO
:
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI
:
4
SIRA NO
ADI VE SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
CEMİL GÜZEL
LİSE
TEKNİKER
2
İRFAN GÜNDÜZ
LİSE
TEKNİKER
3
TURAN AYTEK ÖNALP
ÜNİVERSİTE
KAMU GÖREVLİSİ
4
ÖMER KERVAN
ÜNİVERSİTE
İKTİSATÇI
İLİ
:
ŞIRNAK
SEÇİM ÇEVRESİ NO
:
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI
:
4
SIRA NO
ADI VE SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
HAKİM ZEYREK
İLKOKUL
İŞADAMI
2
YASİN BENEK
İLKOKUL
KORUCU BAŞI
3
ŞAHİN SAZAK
LİSE
İŞADAMI
4
BÜLENT BORA BALTACI
LİSE
ESNAF
İLİ
:
BARTIN
SEÇİM ÇEVRESİ NO
:
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI
:
2
SIRA NO
ADI VE SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
AYNUR YILDIRIM
ÜNİVERSİTE
GENEL MÜDÜR
2
TUNCAY MADEN
ÜNİVERSİTE
SMMM
İLİ
:
ARDAHAN
SEÇİM ÇEVRESİ NO
:
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI
:
2
SIRA NO
ADI VE SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
OSMAN NURİ YILDIZ
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
2
GÖKHAN AĞDEMİR
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
İLİ
:
IĞDIR
SEÇİM ÇEVRESİ NO
:
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI
:
2
SIRA NO
ADI VE SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
YAKUP KUMTEPE
ÜNİVERSİTE
ÖĞRETİM ÜYESİ
2
MUHARREM ÇEÇEN
LİSE
İŞADAMI
İLİ
:
YALOVA
SEÇİM ÇEVRESİ NO
:
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI
:
2
SIRA NO
ADI VE SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
HATİCE BEŞTAŞ
LİSE
EV HANIMI
2
ALİ OĞUZ BERBEROĞLU
ÜNİVERSİTE
İNŞAAT MÜHENDİSİ
İLİ
:
KARABÜK
SEÇİM ÇEVRESİ NO
:
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI
:
2
SIRA NO
ADI VE SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
ADEM KAR
ÜNİVERSİTE
TIP DOKTORU
2
OSMAN AYDIN
ÜNİVERSİTE
EĞİTİMCİ
İLİ
:
KİLİS
SEÇİM ÇEVRESİ NO
:
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI
:
2
SIRA NO
ADI VE SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
MUSTAFA YÜN
ÜNİVERSİTE
TIP DOKTORU
2
MEHMET ÖZAYTÜRK
ÜNİVERSİTE
TIP DOKTORU
İLİ
:
OSMANİYE
SEÇİM ÇEVRESİ NO
:
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI
:
4
SIRA NO
ADI VE SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
DEVLET BAHÇELİ
ÜNİVERSİTE
İKTİSATÇI
2
RUHİ ERSOY
ÜNİVERSİTE
ÖĞRETİM ÜYESİ
3
ADNAN SARIDOĞAN
ÜNİVERSİTE
İŞLETMECİ
4
AHMET CANLI
ÜNİVERSİTE
EMEKLİ BAŞKONTROLÖR
İLİ
:
DÜZCE
SEÇİM ÇEVRESİ NO
:
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI
:
3
SIRA NO
ADI VE SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
OSMAN ÇAKMAK
YÜKSEK LİSANS
ÖĞRETMEN
2
BAHRİ TEMELTAŞ
ÜNİVERSİTE
TEKNİK DANIŞMAN
3
CELAL KASAPOĞLU
ÜNİVERSİTE
ŞEHİR PLANCISI
© Tüm hakları saklıdır.