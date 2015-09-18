İşte CHP'nin milletvekili adaylarının tam listesi 

18 Eylül 2015 18:59
CHP'de dün yapılan Parti Meclisi ve MYK toplantıları ile 1 Kasım seçimleri milletvekili aday listeleri belli oldu. Liste dışı kalan Murat Özçelik, istifa etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ise CHP listelerini YSK’ya teslim ettiği sırada yaptığı açıklamada “Sayın Özçelik listelerde yer bulamamış değildir. Kendisi aday olmamıştır” dedi.
Dün akşam saatlerinde yaptığı "Siyasete CHP'de devam edebilirim" açıklamasıyla gündeme gelen AKP'nin kurucularından Abdülatif Şener de CHP aday listesinde yer almadı.
CHP listesinde akıbeti merakla beklenen isimlerden biri de 7 Haziran seçimlerinde listeye dahil olmayan Umut Oran'ın durumu idi. Oran, 1 Kasım için milletvekilliği başvurusu yapmıştı. Ancak bu seçim listesine de giremedi.
Aynı şekilde, ismi üzerinde en çok tartışılan isimlerden biri de Koray Çalışkan oldu. Aday olabilmek için Boğaziçi Üniversitesi'ndeki görevinden ayrılan Çalışkan, Parti Meclisi üyelerinin yoğun itirazı üzerine liste dışı kaldı.
Koray Çalışkan’ın seçilecek bir yerden, İstanbul 3. Bölge 9. Sıradan adaylığına Parti Meclisi karşı çıktı.
Murat Özçelik 7 Haziran seçimlerinde İstanbul 3. Bölge 7. sıradan aday olmuştu. Onun liste dışı kalmasıyla, yerine Bekaroğlu konuldu. Bekaroğlu, 7 Haziran seçimlerinde aynı listede 9. sıradan aday gösterilmişti.
CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in boşalttığı seçim listesine dahil olan Genel Başkan Yardımcısı Akkaya, ancak Özkes'in 7 Haziran seçimlerindeki yerinden daha aşağı sıralarda kendine yer buldu. Özkes'ten boşalan yerden liste kaydırıldı, Akkaya, 11. sıradan İstanbul listesine girdi.
Özçelik'in liste dışı kalması ile CHP listelerinde vekil adayı olarak Dışişleri kökenli kalan tek isim, Ardahan'dan aday gösterilen, Musul eski Başkonkolosu iken IŞİD'in kaçırdığı Türk vatandaşları grubunda yer alan ancak serbest kaldıktan sonra Tacikistan'a büyükelçi olarak olarak atanan Öztürk Yılmaz oldu.
Deniz Baykal ve Muharrem İnce'nin liste dışı kalacaklarına ilişkin haberler ise doğru çıkmadı. Hem Baykal, hem de İnce 7 Haziran listesinde yerlerini korudular.
Merakla beklenen, CHP listesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'de de büyük değişim yaşandı; Tunceli listesinde yer alan iki aday da değiştirildi. CHP, 7 Haziran seçimlerinde Tunceli'den milletvekili çıkaramamıştı.
ADANA 1 ELİF DOĞAN TÜRKMEN
ADANA 2 ZÜLFİKAR İNÖNÜ TÜMER
ADANA 3 İBRAHİM ÖZDİŞ
ADANA 4 AYDIN USLUPEHLİVAN
ADANA 5 BURHANETTİN BULUT
ADANA 6 MÜZEYYEN ŞEVKİN
ADANA 7 ORHAN TOKLU
ADANA 8 NESRİN GÖÇHAN
ADANA 9 KEMAL DERİN
ADANA 10 RUKİYE ÇİNKILIÇ
ADANA 11 YÜKSEL KARAASLAN
ADANA 12 GÜLCAN ABALI
ADANA 13 İBRAHİM DEMİR
ADANA 14 ETEM TOK
ADIYAMAN 1 SIDDIK ŞAHİN
ADIYAMAN 2 FATMA ULUBEY
ADIYAMAN 3 DENİZ ÇAKMAK
ADIYAMAN 4 MUSTAFA HAKKAN KILINÇ
ADIYAMAN 5 ZEYNEP SAYA
AFYONKARAHİSAR 1 BURCU KÖKSAL
AFYONKARAHİSAR 2 HATİCE GÖK
AFYONKARAHİSAR 3 BEKİR KASAP
AFYONKARAHİSAR 4 İSMAHAN NERGİZ
AFYONKARAHİSAR 5 ADNAN ÇELİK
AĞRI 1 KAZIM GÜZEL
AĞRI 2 ERKAN SAYAN
AĞRI 3 MEHMET SIDDIK YEL
AĞRI 4 KASIM ASLAN
AKSARAY 1 İSMAİL HAKKI AÇIKALIN
AKSARAY 2 MERAL KOÇAR
AKSARAY 3 HASAN ALİ ELİBOL
AMASYA 1 MUSTAFA TUNCER
AMASYA 2 HASAN ACAR
AMASYA 3 ARİFE SERPİL SARAÇOĞLU
ANKARA 1.Bölge 1 AYŞE GÜLSÜN BİLGEHAN
ANKARA 1.Bölge 2 NECATİ YILMAZ
ANKARA 1.Bölge 3 TEKİN BİNGÖL
ANKARA 1.Bölge 4 AYLİN NAZLIAKA
ANKARA 1.Bölge 5 LEVENT GÖK
ANKARA 1.Bölge 6 ALİ HAYDAR HAKVERDİ
ANKARA 1.Bölge 7 BÜLENT KUŞOĞLU
ANKARA 1.Bölge 8 ALİ BALKIZ
ANKARA 1.Bölge 9 GAMZE TAŞCIER
ANKARA 1.Bölge 10 MEHMET HADİMİ YAKUPOĞLU
ANKARA 1.Bölge 11 SELAHATTİN EMRE
ANKARA 1.Bölge 12 SEMA AKSOY
ANKARA 1.Bölge 13 FARUK ÖZDEMİR
ANKARA 1.Bölge 14 ERDOĞAN KILIÇ
ANKARA 1.Bölge 15 TURHAN İÇLİ
ANKARA 1.Bölge 16 SEZGİN KAYA
ANKARA 1.Bölge 17 AHMET ERSEN ÖZSOY
ANKARA 1.Bölge 18 MURATCAN IŞILDAK
ANKARA 2.Bölge 1 ŞENAL SARIHAN
ANKARA 2.Bölge 2 MURAT EMİR
ANKARA 2.Bölge 3 AHMET HALUK KOÇ
ANKARA 2.Bölge 4 NİHAT YEŞİL
ANKARA 2.Bölge 5 ALİ RIZA ERBAY
ANKARA 2.Bölge 6 CELALETTİN KOÇ
ANKARA 2.Bölge 7 SEMRA DİNÇER
ANKARA 2.Bölge 8 BARIŞ OZAN VURAL
ANKARA 2.Bölge 9 ALİ YILMAZ
ANKARA 2.Bölge 10 SELMA ERGEN
ANKARA 2.Bölge 11 ABİDİN ŞAHİN
ANKARA 2.Bölge 12 EMRE AYDIN
ANKARA 2.Bölge 13 CANAN GÜLLÜ
ANKARA 2.Bölge 14 EROL BEKTAŞ
ANTALYA 1 NİYAZİ NEFİ KARA
ANTALYA 2 DENİZ BAYKAL
ANTALYA 3 ÇETİN OSMAN BUDAK
ANTALYA 4 MUSTAFA AKAYDIN
ANTALYA 5 DEVRİM KÖK
ANTALYA 6 FİGEN ALBUGA ÇALIKUŞU
ANTALYA 7 RAFET ZEYBEK
ANTALYA 8 NUSRET BAYAR
ANTALYA 9 DENİZ FİLİZ
ANTALYA 10 SULTAN YEGEN
ANTALYA 11 SEVİNDİK GİZLİ
ANTALYA 12 CAVİT ARI
ANTALYA 13 BARIŞ İŞBİLEN
ANTALYA 14 MERAL MENGİ
ARDAHAN 1 ÖZTÜRK YILMAZ
ARDAHAN 2 ERDEM UYĞUR
ARTVİN 1 UĞUR BAYRAKTUTAN
ARTVİN 2 MUSA ULUTAŞ
AYDIN 1 BÜLENT TEZCAN
AYDIN 2 METİN LÜTFİ BAYDAR
AYDIN 3 HÜSEYİN YILDIZ
AYDIN 4 MEHMET FATİH ATAY
AYDIN 5 TAYFUN TALİPOĞLU
AYDIN 6 FERDA ÇAĞLAR ERKUT
AYDIN 7 FULYA ÜSTÜNDAĞ
BALIKESİR 1 MEHMET TÜM
BALIKESİR 2 AHMET AKIN
BALIKESİR 3 NAMIK HAVUTÇA
BALIKESİR 4 ENSAR AYTEKİN
BALIKESİR 5 FİKRET ŞAHİN
BALIKESİR 6 ALİ KEMAL DEVECİLER
BALIKESİR 7 ALİ ER
BALIKESİR 8 NEŞE ZENGİN İĞDIR
BARTIN
1 MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA
BARTIN
2 AYSU BANKOĞLU
BATMAN
1 MANSUR OBUT
BATMAN
2 ORHAN CİHAN
BATMAN
3 HAMİT KESKİN
BATMAN
4 KEMAL DEMİR
BAYBURT
1 MURAT BÜLBÜL
BAYBURT
2 TAHSİN DEMİR
BİLECİK
1 YAŞAR TÜZÜN
BİLECİK
2 HÜSEYİN ELMAS
BİNGÖL
1 KAZIM ALINAK
BİNGÖL
2 KEMAL SATICI
BİNGÖL
3 HÜSEYİN NEGÜZEL
BİTLİS
1 VEYSİ UYANIK
BİTLİS
2 FERHAT ŞAHİN
BİTLİS
3 İSMAİL NACAR
BOLU
1 TANJU ÖZCAN
BOLU
2 MEHMET BURAK COP
BOLU
3 ELFAZ TEMİZ
BURDUR
1 MEHMET GÖKER
BURDUR
2 KADİR KOÇ
BURDUR
3 OKAN KURD
BURSA
1 LALE KARABIYIK
BURSA
2 CEYHUN İRGİL
BURSA
3 ORHAN SARIBAL
BURSA
4 ERKAN AYDIN
BURSA
5 NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU
BURSA
6 MUSTAFA ŞENYURT
BURSA
7 ASÜDE ŞENOL
BURSA
8 NURAY ÇOHAN
BURSA
9 İSMET KARACA
BURSA 10 DENİZ BAYKAL
BURSA 11 ŞADİ ÖZDEMİR
BURSA 12 İNAN KESER
BURSA 13 FATMA BELGİN GÖKÇE
BURSA 14 FEVZİ SAYAN
BURSA 15 SUNA SOYDAŞ
BURSA 16 SEMİH ÖZDEMİR
BURSA 17 ÖZKAN KAYAOĞLU
BURSA 18 ALPAY AYDIN
ÇANAKKALE
1 MUHARREM ERKEK
ÇANAKKALE
2 BÜLENT ÖZ
ÇANAKKALE
3 METİN ÜMİT URAL
ÇANAKKALE
4 ADİL CAN
ÇANKIRI
1 MURAT BERAT ATALAY
ÇANKIRI
2 NERMİN AYDINLI
ÇORUM
1 TUFAN KÖSE
ÇORUM
2 MUHARREM BOZDOĞAN
ÇORUM
3 DİNÇER SOLMAZ
ÇORUM
4 SAİM TOPGÜL
DENİZLİ
1 MELİKE BASMACI
DENİZLİ
2 KAZIM ARSLAN
DENİZLİ
3 GÜLİZAR BİÇER KARACA
DENİZLİ
4 ADİL DEMİR
DENİZLİ
5 AHMET DİVARCI
DENİZLİ
6 HALİS ÖDEL
DENİZLİ
7 AZMİ ERMİŞ
DİYARBAKIR
1 NACİ SAPAN
DİYARBAKIR
2 HÜSEYİN CİHAN TAŞKIRAN
DİYARBAKIR
3 İLHAN BARAN
DİYARBAKIR
4 HAMİT FİDAN
DİYARBAKIR
5 NURDAN ERDİŞ
DİYARBAKIR
6 SERDAR KILIÇOĞLU
DİYARBAKIR
7 RECEP LEYGARA
DİYARBAKIR
8 EMRAH ANLI
DİYARBAKIR
9 ASLI AÇIKGÖZ
DİYARBAKIR 10 MEHTAP ULUBA
DİYARBAKIR 11 ENGİN DAYANIK
DÜZCE
1 ZAFER TEBER
DÜZCE
2 ZEKERİYA YANMAZ
DÜZCE
3 ABDULLAH ŞAHİN
EDİRNE
1 OKAN GAYTANCIOĞLU
EDİRNE
2 ERDİN BİRCAN
EDİRNE
3 GÜRKAN GÜNESER
ELAZIĞ
1 FATİH GÜRSUL
ELAZIĞ
2 FEVZİ ŞENGEZER
ELAZIĞ
3 YILBAY ÇELİK
ELAZIĞ
4 LALE AYDIN
ERZİNCAN
1 ERDOĞAN ÖZYALÇIN
ERZİNCAN
2 YALÇIN TANRIVERDİ
ERZURUM
1 TUNCER AKTAŞ
ERZURUM
2 YAVUZ POLAT
ERZURUM
3 ORHAN BOZKURT
ERZURUM
4 HAYDAR BULUT
ERZURUM
5 HAKAN CEBECİ
ERZURUM
6 NECİP AKTAŞ
ESKİŞEHİR
1 GAYE USLUER
ESKİŞEHİR
2 UTKU ÇAKIRÖZER
ESKİŞEHİR
3 CEMAL OKAN YÜKSEL
ESKİŞEHİR
4 METİN TOMSUK
ESKİŞEHİR
5 ERDAL ÇAKICIER
ESKİŞEHİR
6 ERDAL CAFEROĞLU
GAZİANTEP
1 AKİF EKİCİ
GAZİANTEP
2 MEHMET GÖKDAĞ
GAZİANTEP
3 ALİ PERİ
GAZİANTEP
4 COŞKUN ÖZKAYA
GAZİANTEP
5 NACİ KILIÇ
GAZİANTEP
6 HASAN ŞAHİN
GAZİANTEP
7 ADİLE MERVE ALTINBAŞ
GAZİANTEP
8 FATMA KILIÇ
GAZİANTEP 9 MEHMET TURAN GÜNDOĞDU
GAZİANTEP 10 CEMAL ÇANKAYA
GAZİANTEP 11 HAKAN KORKMAZ
GAZİANTEP 12 HASAN AKTAŞ
GİRESUN 1 BÜLENT YENER BEKTAŞOĞLU
GİRESUN 2 BASRİ GÜRSOY
GİRESUN 3 İBRAHİM AKGÜN
GİRESUN 4 SEVGİ UTLU GÜNGÖR
GÜMÜŞHANE 1 EVREN MURAT ÖZTEKİN
GÜMÜŞHANE 2 RÜSTEM AKDEMİR
HAKKARİ 1 ŞÜKRÜ ÇİVİ
HAKKARİ 2 MELEK ÇALLI
HAKKARİ 3 GİYASETTİN KOÇ
HATAY 1 HİLMİ YARAYICI
HATAY 2 MEVLÜT DUDU
HATAY 3 SERKAN TOPAL
HATAY 4 BİROL ERTEM
HATAY 5 MEHMET RİYAT KIRMIZIOĞLU
HATAY 6 SERVET MULLAOĞLU
HATAY 7 DÖNDÜ DİLAN BEDİR
HATAY 8 MEHMET GÖZEL
HATAY 9 BİLGEN DUMAN
HATAY 10 SONAY AYKUT
IĞDIR 1 HALİL DUMAN
IĞDIR 2 FATMA ZOR
ISPARTA 1 İRFAN BAKIR
ISPARTA 2 İSA ÖNDER DİNÇTÜRK
ISPARTA 3 MUSTAFA CEYHAN
ISPARTA 4 İZZET BEYDOĞAN
İSTANBUL 1.Bölge 1 ŞAFAK PAVEY
İSTANBUL 1.Bölge 2 GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ
İSTANBUL 1.Bölge 3 GÜRSEL TEKİN
İSTANBUL 1.Bölge 4 BARIŞ YARKADAŞ
İSTANBUL 1.Bölge 5 MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ
İSTANBUL 1.Bölge 6 MAHMUT TANAL
İSTANBUL 1.Bölge 7 İLHAN KESİCİ
İSTANBUL 1.Bölge 8 OĞUZ KAAN SALICI
İSTANBUL 1.Bölge 9 ONURSAL ADIGÜZEL
İSTANBUL 1.Bölge 10 ALİ ÖZCAN
İSTANBUL 1.Bölge 11 YAKUP AKKAYA
İSTANBUL 1.Bölge 12 METİN AĞIRMAN
İSTANBUL 1.Bölge 13 KADİR GÖKMEN ÖĞÜT
İSTANBUL 1.Bölge 14 CEM HAYDAR BEKTAŞ
İSTANBUL 1.Bölge 15 BİRSEN TURSUN DEMİREL
İSTANBUL 1.Bölge 16 İRFAN KARACAN
İSTANBUL 1.Bölge 17 BERHAN ŞİMŞEK
İSTANBUL 1.Bölge 18 DERYA ŞENTÜRK
İSTANBUL 1.Bölge 19 NECDET SARAÇ
İSTANBUL 1.Bölge 20 HASAN UZUNYAYLA
İSTANBUL 1.Bölge 21 İLKAY ORHAN
İSTANBUL 1.Bölge 22 ERKAN BAŞBOĞA
İSTANBUL 1.Bölge 23 NURETTİN SARIBAL
İSTANBUL 1.Bölge 24 HÜSNİYE KAYA
İSTANBUL 1.Bölge 25 ÖZGEN NAMA
İSTANBUL 1.Bölge 26 SÜLEYMAN GÜZEL
İSTANBUL 1.Bölge 27 İSMAİL ALTAY
İSTANBUL 1.Bölge 28 SÜLEYMAN BAYRAKTUTAN
İSTANBUL 1.Bölge 29 HAVANA BAŞARAN
İSTANBUL 1.Bölge 30 UMUT ÇAKIR
İSTANBUL 1.Bölge 31 YELDA GARGUN
İSTANBUL 2.Bölge
1 SELİNA DOĞAN
İSTANBUL 2.Bölge
2 AYKUT ERDOĞDU
İSTANBUL 2.Bölge
3 MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU
İSTANBUL 2.Bölge
4 DURSUN ÇİÇEK
İSTANBUL 2.Bölge
5 SÜLEYMAN SENCER AYATA
İSTANBUL 2.Bölge
6 GÜLAY YEDEKCİ
İSTANBUL 2.Bölge
7 KADRİ ENİS BERBEROĞLU
İSTANBUL 2.Bölge
8 DİDEM ENGİN
İSTANBUL 2.Bölge
9 MUSTAFA SARIGÜL
İSTANBUL 2.Bölge 10 ÇETİN SOYSAL
İSTANBUL 2.Bölge 11 MELDA ONUR
İSTANBUL 2.Bölge 12 YÜKSEL MANSUR KILINÇ
İSTANBUL 2.Bölge 13 CENGİZ ALP
İSTANBUL 2.Bölge 14 HÜLYA ÇİĞDEM ANAD İBRAHİMHAKKIOĞLU
İSTANBUL 2.Bölge 15 GÜL YÜKSEL
İSTANBUL 2.Bölge 16 ZEYNEL ÖZTÜRK
İSTANBUL 2.Bölge 17 İNAN GÜNEY
İSTANBUL 2.Bölge 18 ÖZGÜR KOÇAK
İSTANBUL 2.Bölge 19 GÜVEN KARATAŞ
İSTANBUL 2.Bölge 20 MUSTAFA OZAN ŞER
İSTANBUL 2.Bölge 21 YUSUF ERGÜVEN
İSTANBUL 2.Bölge 22 KEMAL BÜYÜKBAYRAK
İSTANBUL 2.Bölge 23 FATMA GENÇ
İSTANBUL 2.Bölge 24 FİDAN ASLAN EROĞLU
İSTANBUL 2.Bölge 25 KADİR DEMİRGÖZ
İSTANBUL 2.Bölge 26 HALİT ÖZYURT
İSTANBUL 3.Bölge
1 BİHLUN TAMAYLIGİL
İSTANBUL 3.Bölge
2 İLHAN CİHANER
İSTANBUL 3.Bölge
3 ENGİN ALTAY
İSTANBUL 3.Bölge
4 ALİ ŞEKER
İSTANBUL 3.Bölge
5 ERDOĞAN TOPRAK
İSTANBUL 3.Bölge
6 EREN ERDEM
İSTANBUL 3.Bölge
7 MEHMET BEKAROĞLU
İSTANBUL 3.Bölge
8 ZEYNEL EMRE
İSTANBUL 3.Bölge
9 SİBEL ÖZDEMİR
İSTANBUL 3.Bölge 10 SEYHAN ERDOĞDU
İSTANBUL 3.Bölge 11 FEVZİ GÜMÜŞ
İSTANBUL 3.Bölge 12 EMİNE GÜLİZAR EMECAN
İSTANBUL 3.Bölge 13 ALİ ÖZGÜNDÜZ
İSTANBUL 3.Bölge 14 GÖKHAN GÜMÜŞDAĞ
İSTANBUL 3.Bölge 15 SÜLEYMAN ÇELEBİ
İSTANBUL 3.Bölge 16 ÇETİN ÇAPAN
İSTANBUL 3.Bölge 17 EFKAN BOLAÇ
İSTANBUL 3.Bölge 18 ÖZGÜR KARABAT
İSTANBUL 3.Bölge 19 HÜSEYİN ÖZKAHRAMAN
İSTANBUL 3.Bölge 20 ERHAN BOZAN
İSTANBUL 3.Bölge 21 TÜLAY ATEŞ
İSTANBUL 3.Bölge 22 MEHTAP ALBAYRAK
İSTANBUL 3.Bölge 23 RIZA AKPOLAT
İSTANBUL 3.Bölge 24 KEMAL ÇEBİ
İSTANBUL 3.Bölge 25 ŞAHANIM METER
İSTANBUL 3.Bölge 26 TAŞKAN UYSAL
İSTANBUL 3.Bölge 27 SELÇUK MÜSNAT HAZİNEDAR
İSTANBUL 3.Bölge 28 ÖZLEM DURDAĞI DOKUYUCU
İSTANBUL 3.Bölge 29 TÜRKAN KEBECİ
İSTANBUL 3.Bölge 30 BAŞAK MERİH ERİÇOK
İSTANBUL 3.Bölge 31 SEDA ÖNDER
İZMİR 1.Bölge 1 SELİN SAYEK BÖKE
İZMİR 1.Bölge 2 MUSA ÇAM
İZMİR 1.Bölge 3 AHMET TUNCAY ÖZKAN
İZMİR 1.Bölge 4 TACETTİN BAYIR
İZMİR 1.Bölge 5 ÖZCAN PURÇU
İZMİR 1.Bölge 6 ALİ YİĞİT
İZMİR 1.Bölge 7 MURAT BAKAN
İZMİR 1.Bölge 8 MUHSİN KURT
İZMİR 1.Bölge 9 ALİ HIDIR ULUDAĞ
İZMİR 1.Bölge 10 EDNAN ARSLAN
İZMİR 1.Bölge 11 SEVDA ERDAN KILIÇ
İZMİR 1.Bölge 12 NİLAY KÖKKILINÇ
İZMİR 1.Bölge 13 MUZAFFER EMİR CÖMERT
İZMİR 2.Bölge 1 ZEYNEP ALTIOK
İZMİR 2.Bölge 2 KEMAL KILIÇDAROĞLU
İZMİR 2.Bölge 3 ZEKERİYA TEMİZEL
İZMİR 2.Bölge 4 MUSTAFA ALİ BALBAY
İZMİR 2.Bölge 5 AYTUN ÇIRAY
İZMİR 2.Bölge 6 ATİLA SERTEL
İZMİR 2.Bölge 7 KAMİL OKYAY SINDIR
İZMİR 2.Bölge 8 ALİ ENGİN
İZMİR 2.Bölge 9 HÜSEYİN SEZER
İZMİR 2.Bölge 10 ÜLKÜMEN RODOPLU
İZMİR 2.Bölge 11 ALİ KEMAL ELİTAŞ
İZMİR 2.Bölge 12 SİBEL PARMAKSIZ
İZMİR 2.Bölge 13 NURGÜL UÇAR AKTUĞ
KAHRAMANMARAŞ 1 ALİ ÖZTUNÇ
KAHRAMANMARAŞ 2 ALPER KETEN
KAHRAMANMARAŞ 3 EYLEM ÇAĞRAŞ
KAHRAMANMARAŞ 4 İNAN KESEN
KAHRAMANMARAŞ 5 MEHTAP KOÇAK
KAHRAMANMARAŞ 6 MUSTAFA GEDİK
KAHRAMANMARAŞ 7 YUNUS PINAR
KAHRAMANMARAŞ 8 BİLGE KAĞAN TAŞKESEN
KARABÜK 1 ERDOĞAN DİNCEL
KARABÜK 2 GÜLSÜN BENİÇ
KARAMAN 1 SAİM SEZEN
KARAMAN 2 YAKUP SELVİ
KARS 1 SELAMİ YİĞİT
KARS 2 CENGİZ DAŞDEMİR
KARS 3 SAFFET ÖZDEMİR
KASTAMONU 1 HÜSEYİN SELAMİ ÇELEBİOĞLU
KASTAMONU 2 YILMAZ KARAKOÇ
KASTAMONU 3 ORHAN DANA
KAYSERİ 1 ÇETİN ARIK
KAYSERİ 2 İBRAHİM BAHÇECİOĞLU
KAYSERİ 3 AŞKIN GENÇ
KAYSERİ 4 TÜRKER TOK
KAYSERİ 5 TÜLİN TEMEL
KAYSERİ 6 ŞEFİKA ASLI ESKİCİ
KAYSERİ 7 MUSTAFA UTKU SARI
KAYSERİ 8 KIVILCIM AKDAĞ
KAYSERİ 9 NAZLI ERDOĞAN
KIRIKKALE 1 HASAN BİÇER
KIRIKKALE 2 MUSTAFA DEMİRAL
KIRIKKALE 3 ADEM ŞAHİN
KIRKLARELİ 1 TÜRABİ KAYAN
KIRKLARELİ 2 VECDİ GÜNDOĞDU
KIRKLARELİ 3 MEHMET TUNA SOYKAN
KIRŞEHİR 1 OSMAN KÖK
KIRŞEHİR 2 MEHMET ALİ EKİCİ
KİLİS 1 ALİ TUNA
KİLİS 2 REŞİT TAYFUN ALAN
KOCAELİ 1 FATMA KAPLAN HÜRRİYET
KOCAELİ 2 HAYDAR AKAR
KOCAELİ 3 TAHSİN TARHAN
KOCAELİ 4 TURAN DUMLU
KOCAELİ 5 CUMA KARAVAR
KOCAELİ 6 MEHMET TAMER SOLAKOĞLU
KOCAELİ 7 KEMAL NİŞANCI
KOCAELİ 8 UTKAN GÜNEŞ
KOCAELİ 9 ASUDE FIRAT ÖZKAN
KOCAELİ 10 YAKUP TÖRK
KOCAELİ 11 MÜZEYYEN TOPÇU TAN
KONYA 1 MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT
KONYA 2 ALİ CEMAL CÖMERT
KONYA 3 GÜLSÜM FİLORİNALI
KONYA 4 MEHMET TURGAY BİLGE
KONYA 5 DENİZ İNDİBİ ÇELİK
KONYA 6 HÜSEYİN YAĞCI
KONYA 7 MUSA GÖKÇE
KONYA 8 EMİNE BALIK
KONYA 9 MEHMET GAYRETLİ
KONYA 10 NECATİ SARIHAN
KONYA 11 SEFER İPEK
KONYA 12 HAKKI DİNDAR
KONYA 13 DURSUN KAPLAN
KONYA 14 ORHAN KAYA
KÜTAHYA
1 ALİ FAZIL KASAP
KÜTAHYA
2 FİSUN YILDIZ
KÜTAHYA
3 HÜSEYİN DALKILINÇ
KÜTAHYA
4 HÜSNÜ İNANÇ
MALATYA
1 VELİ AĞBABA
MALATYA
2 ERDEM HÜSNÜ ASLANOĞLU
MALATYA
3 BERNA KARADAŞ
MALATYA
4 MEMBA KUŞCU
MALATYA
5 YUSUF SÜRÜCÜ
MALATYA
6 ETEM KÖRÜKMEZ
MANİSA
1 ÖZGÜR ÖZEL
MANİSA
2 MAZLUM NURLU
MANİSA
3 TUR YILDIZ BİÇER
MANİSA
4 MUSTAFA BAŞGÜLŞEN
MANİSA
5 SABRİ TEMEL
MANİSA
6 ABDULLAH SAKA
MANİSA
7 ZERRİN MASTAN
MANİSA
8 HAYRİYE HACET
MANİSA
9 HAKAN TATAR
MARDİN
1 MEHMET MUHİTTİN ARAÇ
MARDİN
2 ABDÜLVAHAP AY
MARDİN
3 BAYRAM ADNAN KAYA
MARDİN
4 ABDÜLAZİZ SAYĞIN
MARDİN
5 ABDULHALİM TAŞ
MARDİN
6 ŞÜKRÜ AKMAN
MERSİN
1 HÜSEYİN ÇAMAK
MERSİN
2 DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR
MERSİN
3 AYTUĞ ATICI
MERSİN
4 SERDAL KUYUCUOĞLU
MERSİN
5 SİBEL GAZİ TABEL
MERSİN
6 EBRU ÇALIŞKAN
MERSİN
7 SEYİT ÖZANANAR
MERSİN
8 SEMRA KABASAKAL
MERSİN
9 NEVİN ZAİMOĞLU
MERSİN 10 CELAL ÇELİK
MERSİN 11 ŞERİFE ARICI YILDIZ
MUĞLA
1 AKIN ÜSTÜNDAĞ
MUĞLA
2 ÖMER SÜHA ALDAN
MUĞLA
3 NURETTİN DEMİR
MUĞLA
4 BURAK ERBAY
MUĞLA
5 EMRAH DOĞU
MUĞLA
6 SÜLEYMAN GİRGİN
MUŞ
1 MUSTAFA FIRAT
MUŞ
2 YILDIRIM PAÇAL
MUŞ
3 EKREM DİZDAROĞLU
NEVŞEHİR
1 OSMAN FAHRİ ERTİK
NEVŞEHİR
2 MEHMET SEYHAN DURU
NEVŞEHİR
3 FULYA GÜLŞEN ALTINSOY
NİĞDE
1 ÖMER FETHİ GÜRER
NİĞDE
2 SEVGİ ÖZBEK
NİĞDE
3 RAMAZAN ERTAN
ORDU
1 SEYİT TORUN
ORDU
2 MUSTAFA ADIGÜZEL
ORDU
3 İSA MARAL
ORDU
4 NURAY ATAOĞLU
ORDU
5 ZEKAİ SANA
OSMANİYE
1 NİHAT ÇERÇİ
OSMANİYE
2 GALİP KUTLU HAKTAN
OSMANİYE
3 SERPİL DÜZGÜN
OSMANİYE
4 ZEYNEL DEMİRBÜKER
RİZE
1 KEMAL KÖYMEN
RİZE
2 ÇETİN KEÇELİ
RİZE
3 ALİ ŞAHİNLER
SAKARYA
1 ENGİN ÖZKOÇ
SAKARYA
2 HÜSEYİN AVNİ ŞAHİN
SAKARYA
3 ERDOĞAN ISIR
SAKARYA
4 AYHAN BAL
SAKARYA
5 ELİF ASİYE BAŞER
SAKARYA
6 AYŞE KILIÇ
SAKARYA
7 İLKER YILMAZ
SAMSUN
1 KEMAL ZEYBEK
SAMSUN
2 HAYATİ TEKİN
SAMSUN
3 ŞABAN SEVİNÇ
SAMSUN
4 NESLİHAN HANCIOĞLU
SAMSUN
5 MÜŞFİK VEYSEL ERDOĞAN
SAMSUN
6 FATMA NECİLE ÇOKAY
SAMSUN
7 ŞEVKİ YILMAZ
SAMSUN
8 CEM YILMAZ
SAMSUN
9 NURCİHAN TOMRUKÇU
SİİRT
1 CEMAL SİLAH
SİİRT
2 ÖZLEM GEDİZ
SİİRT
3 MEHMET ALİ ENGİN KOYUNCU
SİNOP
1 BARIŞ KARADENİZ
SİNOP
2 TUGAY DİNCEL
SİVAS
1 ALİ AKYILDIZ
SİVAS
2 HAYDAR GÖLBAŞI
SİVAS
3 ULAŞ KARASU
SİVAS
4 FİLİZ GÜR
SİVAS
5 MEHMET KAVAS
ŞANLIURFA
1 MEHMET VEDAT MELİK
ŞANLIURFA
2 ALİ ERSÖZ
ŞANLIURFA
3 SEDAT SAĞIR
ŞANLIURFA
4 HALE SORAN
ŞANLIURFA
5 AKİLE YEKTAŞ
ŞANLIURFA
6 MEHMET RECAİ ÜSTÜNDAĞ
ŞANLIURFA
7 MURAT YAZAR
ŞANLIURFA
8 FERİT ÖNCEL
ŞANLIURFA
9 MEHMET FARUK GÖKKAN
ŞANLIURFA 10 MAHMUT HAN ŞAHİN
ŞANLIURFA 11 HASAN KONGÜL
ŞANLIURFA 12 KEMAL EŞSİZ
ŞIRNAK
1 MEHMET BİLİR
ŞIRNAK
2 SELAHATTİN UĞUR
ŞIRNAK
3 MUZAFFER CİNGÜ
ŞIRNAK
4 SALİH UĞUR
TEKİRDAĞ
1 FAİK ÖZTRAK
TEKİRDAĞ
2 CANDAN YÜCEER
TEKİRDAĞ
3 EMRE KÖPRÜLÜ
TEKİRDAĞ
4 İLHAMİ ÖZCAN AYGUN
TEKİRDAĞ
5 ARZU MANDALI SUCU
TEKİRDAĞ
6 ŞERAFETDİN TERZİ
TOKAT
1 KADİM DURMAZ
TOKAT
2 MELİH YARDIMCI
TOKAT
3 HÜSEYİN TUNÇ
TOKAT
4 ŞAFAK BAYINDIR
TOKAT
5 TAHİR YILDIRIM
TRABZON
1 HALUK PEKŞEN
TRABZON
2 YAVUZ KARAN
TRABZON
3 AHMET KAYA
TRABZON
4 MURAT ÖZÇİLİNGİR
TRABZON
5 ALİ TÜREN ÖZTÜRK
TRABZON
6 CEMİL BOZBAŞ
TUNCELİ
1 GÜRSEL EROL
TUNCELİ
2 POLAT ŞAROĞLU
UŞAK
1 ÖZKAN YALIM
UŞAK
2 ALİ ERDOĞAN
UŞAK
3 İSMET AKIN
VAN
1 CEMAL ŞEN
VAN
2 MEHMET KURUKCU
VAN
3 SERAP ALKAN
VAN
4 KASIM BEYAZ
VAN
5 ŞANEL GÜLOĞLU
VAN
6 FIRAT KUVETLİ
VAN
7 SIRACEDDİN İLDEŞ
VAN
8 NEVZAT KOÇ
YALOVA
1 MUHARREM İNCE
YALOVA
2 MURAT OCAK
YOZGAT
1 ONUR KAYTAN
YOZGAT
2 AHMET PEKER
YOZGAT
3 AHMET KARAHAN
YOZGAT
4 KEMAL BAYRAMOĞLU
ZONGULDAK
1 ŞERAFETTİN TURPCU
ZONGULDAK
2 ÜNAL DEMİRTAŞ
ZONGULDAK
3 HARUN AKIN
ZONGULDAK
4 DENİZ YAVUZYILMAZ
ZONGULDAK 5 BUKET MÜFTÜOĞLU
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