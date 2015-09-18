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Gündem

İşte CHP'nin milletvekili adaylarının tam listesi

CHP'de Murat Özçelik, Abdüllatif Şener ve Umut Oran liste dışı kaldı

18 Eylül 2015 18:59

CHP'de dün yapılan Parti Meclisi ve MYK toplantıları ile 1 Kasım seçimleri milletvekili aday listeleri belli oldu. Liste dışı kalan Murat Özçelik, istifa etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ise CHP listelerini YSK’ya teslim ettiği sırada yaptığı açıklamada “Sayın Özçelik listelerde yer bulamamış değildir. Kendisi aday olmamıştır” dedi.

Dün akşam saatlerinde yaptığı "Siyasete CHP'de  devam edebilirim" açıklamasıyla gündeme gelen AKP'nin kurucularından Abdülatif Şener de CHP aday listesinde yer almadı. 

CHP listesinde akıbeti merakla beklenen isimlerden biri de 7 Haziran seçimlerinde listeye dahil olmayan Umut Oran'ın durumu idi. Oran, 1 Kasım için milletvekilliği başvurusu yapmıştı. Ancak bu seçim listesine de giremedi.

Koray Çalışkan aday olamadı

Aynı şekilde, ismi üzerinde en çok tartışılan isimlerden biri de Koray Çalışkan oldu. Aday olabilmek için Boğaziçi Üniversitesi'ndeki görevinden ayrılan Çalışkan, Parti Meclisi üyelerinin yoğun itirazı üzerine liste dışı kaldı.

Koray Çalışkan’ın seçilecek bir yerden, İstanbul 3. Bölge 9. Sıradan adaylığına Parti Meclisi karşı çıktı.

Mehmet Bekaroğlu öne kaydırıldı

Murat Özçelik 7 Haziran seçimlerinde İstanbul 3. Bölge 7. sıradan aday olmuştu. Onun liste dışı kalmasıyla, yerine Bekaroğlu konuldu. Bekaroğlu, 7 Haziran seçimlerinde aynı listede 9. sıradan aday gösterilmişti.  
CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in boşalttığı seçim listesine dahil olan Genel Başkan Yardımcısı Akkaya, ancak Özkes'in 7 Haziran seçimlerindeki yerinden daha aşağı sıralarda kendine yer buldu. Özkes'ten boşalan yerden liste kaydırıldı, Akkaya, 11. sıradan İstanbul listesine girdi.

Özçelik'in liste dışı kalması ile CHP listelerinde vekil adayı olarak Dışişleri kökenli kalan tek isim, Ardahan'dan aday gösterilen, Musul eski Başkonkolosu iken IŞİD'in kaçırdığı Türk vatandaşları grubunda yer alan ancak serbest kaldıktan sonra Tacikistan'a büyükelçi olarak olarak atanan Öztürk Yılmaz oldu.

Baykal ve İnce listede

Deniz Baykal ve Muharrem İnce'nin liste dışı kalacaklarına ilişkin haberler ise doğru çıkmadı. Hem Baykal, hem de İnce 7 Haziran listesinde yerlerini korudular.

Tunceli'de iki isim de değişti

Merakla beklenen, CHP listesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'de de büyük değişim yaşandı; Tunceli listesinde yer alan iki aday da değiştirildi. CHP, 7 Haziran seçimlerinde Tunceli'den milletvekili çıkaramamıştı. 

 

İşte CHP'nin milletvekili adaylarının tam listesi 

ADANA 1 ELİF DOĞAN TÜRKMEN

ADANA 2 ZÜLFİKAR İNÖNÜ TÜMER

ADANA 3 İBRAHİM ÖZDİŞ

ADANA 4 AYDIN USLUPEHLİVAN

ADANA 5 BURHANETTİN BULUT

ADANA 6 MÜZEYYEN ŞEVKİN

ADANA 7 ORHAN TOKLU

ADANA 8 NESRİN GÖÇHAN

ADANA 9 KEMAL DERİN

ADANA 10 RUKİYE ÇİNKILIÇ

ADANA 11 YÜKSEL KARAASLAN

ADANA 12 GÜLCAN ABALI

ADANA 13 İBRAHİM DEMİR

ADANA 14 ETEM TOK

ADIYAMAN 1 SIDDIK ŞAHİN

ADIYAMAN 2 FATMA ULUBEY

ADIYAMAN 3 DENİZ ÇAKMAK

ADIYAMAN 4 MUSTAFA HAKKAN KILINÇ

ADIYAMAN 5 ZEYNEP SAYA

AFYONKARAHİSAR 1 BURCU KÖKSAL

AFYONKARAHİSAR 2 HATİCE GÖK

AFYONKARAHİSAR 3 BEKİR KASAP

AFYONKARAHİSAR 4 İSMAHAN NERGİZ

AFYONKARAHİSAR 5 ADNAN ÇELİK

AĞRI 1 KAZIM GÜZEL

AĞRI 2 ERKAN SAYAN

AĞRI 3 MEHMET SIDDIK YEL

AĞRI 4 KASIM ASLAN

AKSARAY 1 İSMAİL HAKKI AÇIKALIN

AKSARAY 2 MERAL KOÇAR

AKSARAY 3 HASAN ALİ ELİBOL

AMASYA 1 MUSTAFA TUNCER

AMASYA 2 HASAN ACAR

AMASYA 3 ARİFE SERPİL SARAÇOĞLU

ANKARA 1.Bölge 1 AYŞE GÜLSÜN BİLGEHAN

ANKARA 1.Bölge 2 NECATİ YILMAZ

ANKARA 1.Bölge 3 TEKİN BİNGÖL

ANKARA 1.Bölge 4 AYLİN NAZLIAKA

ANKARA 1.Bölge 5 LEVENT GÖK

ANKARA 1.Bölge 6 ALİ HAYDAR HAKVERDİ

ANKARA 1.Bölge 7 BÜLENT KUŞOĞLU

ANKARA 1.Bölge 8 ALİ BALKIZ

ANKARA 1.Bölge 9 GAMZE TAŞCIER

ANKARA 1.Bölge 10 MEHMET HADİMİ YAKUPOĞLU

ANKARA 1.Bölge 11 SELAHATTİN EMRE

ANKARA 1.Bölge 12 SEMA AKSOY

ANKARA 1.Bölge 13 FARUK ÖZDEMİR

ANKARA 1.Bölge 14 ERDOĞAN KILIÇ

ANKARA 1.Bölge 15 TURHAN İÇLİ

ANKARA 1.Bölge 16 SEZGİN KAYA

ANKARA 1.Bölge 17 AHMET ERSEN ÖZSOY

ANKARA 1.Bölge 18 MURATCAN IŞILDAK

ANKARA 2.Bölge 1 ŞENAL SARIHAN

ANKARA 2.Bölge 2 MURAT EMİR

ANKARA 2.Bölge 3 AHMET HALUK KOÇ

ANKARA 2.Bölge 4 NİHAT YEŞİL

ANKARA 2.Bölge 5 ALİ RIZA ERBAY

ANKARA 2.Bölge 6 CELALETTİN KOÇ

ANKARA 2.Bölge 7 SEMRA DİNÇER

ANKARA 2.Bölge 8 BARIŞ OZAN VURAL

ANKARA 2.Bölge 9 ALİ YILMAZ

ANKARA 2.Bölge 10 SELMA ERGEN

ANKARA 2.Bölge 11 ABİDİN ŞAHİN

ANKARA 2.Bölge 12 EMRE AYDIN

ANKARA 2.Bölge 13 CANAN GÜLLÜ

ANKARA 2.Bölge 14 EROL BEKTAŞ

ANTALYA 1 NİYAZİ NEFİ KARA

ANTALYA 2 DENİZ BAYKAL

ANTALYA 3 ÇETİN OSMAN BUDAK

ANTALYA 4 MUSTAFA AKAYDIN

ANTALYA 5 DEVRİM KÖK

ANTALYA 6 FİGEN ALBUGA ÇALIKUŞU

ANTALYA 7 RAFET ZEYBEK

ANTALYA 8 NUSRET BAYAR

ANTALYA 9 DENİZ FİLİZ

ANTALYA 10 SULTAN YEGEN

ANTALYA 11 SEVİNDİK GİZLİ

ANTALYA 12 CAVİT ARI

ANTALYA 13 BARIŞ İŞBİLEN

ANTALYA 14 MERAL MENGİ

ARDAHAN 1 ÖZTÜRK YILMAZ

ARDAHAN 2 ERDEM UYĞUR

ARTVİN 1 UĞUR BAYRAKTUTAN

ARTVİN 2 MUSA ULUTAŞ

AYDIN 1 BÜLENT TEZCAN

AYDIN 2 METİN LÜTFİ BAYDAR

AYDIN 3 HÜSEYİN YILDIZ

AYDIN 4 MEHMET FATİH ATAY

AYDIN 5 TAYFUN TALİPOĞLU

AYDIN 6 FERDA ÇAĞLAR ERKUT

AYDIN 7 FULYA ÜSTÜNDAĞ

BALIKESİR 1 MEHMET TÜM

BALIKESİR 2 AHMET AKIN

BALIKESİR 3 NAMIK HAVUTÇA

BALIKESİR 4 ENSAR AYTEKİN

BALIKESİR 5 FİKRET ŞAHİN

BALIKESİR 6 ALİ KEMAL DEVECİLER

BALIKESİR 7 ALİ ER

BALIKESİR 8 NEŞE ZENGİN İĞDIR

BARTIN

1 MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA

BARTIN

2 AYSU BANKOĞLU

BATMAN

1 MANSUR OBUT

BATMAN

2 ORHAN CİHAN

BATMAN

3 HAMİT KESKİN

BATMAN

4 KEMAL DEMİR

BAYBURT

1 MURAT BÜLBÜL

BAYBURT

2 TAHSİN DEMİR

BİLECİK

1 YAŞAR TÜZÜN

BİLECİK

2 HÜSEYİN ELMAS

BİNGÖL

1 KAZIM ALINAK

BİNGÖL

2 KEMAL SATICI

BİNGÖL

3 HÜSEYİN NEGÜZEL

BİTLİS

1 VEYSİ UYANIK

BİTLİS

2 FERHAT ŞAHİN

BİTLİS

3 İSMAİL NACAR

BOLU

1 TANJU ÖZCAN

BOLU

2 MEHMET BURAK COP

BOLU

3 ELFAZ TEMİZ

BURDUR

1 MEHMET GÖKER

BURDUR

2 KADİR KOÇ

BURDUR

3 OKAN KURD

BURSA

1 LALE KARABIYIK

BURSA

2 CEYHUN İRGİL

BURSA

3 ORHAN SARIBAL

BURSA

4 ERKAN AYDIN

BURSA

5 NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU

BURSA

6 MUSTAFA ŞENYURT

BURSA

7 ASÜDE ŞENOL

BURSA

8 NURAY ÇOHAN

BURSA

9 İSMET KARACA

BURSA 10 DENİZ BAYKAL

BURSA 11 ŞADİ ÖZDEMİR

BURSA 12 İNAN KESER

BURSA 13 FATMA BELGİN GÖKÇE

BURSA 14 FEVZİ SAYAN

BURSA 15 SUNA SOYDAŞ

BURSA 16 SEMİH ÖZDEMİR

BURSA 17 ÖZKAN KAYAOĞLU

BURSA 18 ALPAY AYDIN

ÇANAKKALE

1 MUHARREM ERKEK

ÇANAKKALE

2 BÜLENT ÖZ

ÇANAKKALE

3 METİN ÜMİT URAL

ÇANAKKALE

4 ADİL CAN

ÇANKIRI

1 MURAT BERAT ATALAY

ÇANKIRI

2 NERMİN AYDINLI

ÇORUM

1 TUFAN KÖSE

ÇORUM

2 MUHARREM BOZDOĞAN

ÇORUM

3 DİNÇER SOLMAZ

ÇORUM

4 SAİM TOPGÜL

DENİZLİ

1 MELİKE BASMACI

DENİZLİ

2 KAZIM ARSLAN

DENİZLİ

3 GÜLİZAR BİÇER KARACA

DENİZLİ

4 ADİL DEMİR

DENİZLİ

5 AHMET DİVARCI

DENİZLİ

6 HALİS ÖDEL

DENİZLİ

7 AZMİ ERMİŞ

DİYARBAKIR

1 NACİ SAPAN

DİYARBAKIR

2 HÜSEYİN CİHAN TAŞKIRAN

DİYARBAKIR

3 İLHAN BARAN

DİYARBAKIR

4 HAMİT FİDAN

DİYARBAKIR

5 NURDAN ERDİŞ

DİYARBAKIR

6 SERDAR KILIÇOĞLU

DİYARBAKIR

7 RECEP LEYGARA

DİYARBAKIR

8 EMRAH ANLI

DİYARBAKIR

9 ASLI AÇIKGÖZ

DİYARBAKIR 10 MEHTAP ULUBA

DİYARBAKIR 11 ENGİN DAYANIK

DÜZCE

1 ZAFER TEBER

DÜZCE

2 ZEKERİYA YANMAZ

DÜZCE

3 ABDULLAH ŞAHİN

EDİRNE

1 OKAN GAYTANCIOĞLU

EDİRNE

2 ERDİN BİRCAN

EDİRNE

3 GÜRKAN GÜNESER

ELAZIĞ

1 FATİH GÜRSUL

ELAZIĞ

2 FEVZİ ŞENGEZER

ELAZIĞ

3 YILBAY ÇELİK

ELAZIĞ

4 LALE AYDIN

ERZİNCAN

1 ERDOĞAN ÖZYALÇIN

ERZİNCAN

2 YALÇIN TANRIVERDİ

ERZURUM

1 TUNCER AKTAŞ

ERZURUM

2 YAVUZ POLAT

ERZURUM

3 ORHAN BOZKURT

ERZURUM

4 HAYDAR BULUT

ERZURUM

5 HAKAN CEBECİ

ERZURUM

6 NECİP AKTAŞ

ESKİŞEHİR

1 GAYE USLUER

ESKİŞEHİR

2 UTKU ÇAKIRÖZER

ESKİŞEHİR

3 CEMAL OKAN YÜKSEL

ESKİŞEHİR

4 METİN TOMSUK

ESKİŞEHİR

5 ERDAL ÇAKICIER

ESKİŞEHİR

6 ERDAL CAFEROĞLU

GAZİANTEP

1 AKİF EKİCİ

GAZİANTEP

2 MEHMET GÖKDAĞ

GAZİANTEP

3 ALİ PERİ

GAZİANTEP

4 COŞKUN ÖZKAYA

GAZİANTEP

5 NACİ KILIÇ

GAZİANTEP

6 HASAN ŞAHİN

GAZİANTEP

7 ADİLE MERVE ALTINBAŞ

GAZİANTEP

8 FATMA KILIÇ

GAZİANTEP 9 MEHMET TURAN GÜNDOĞDU

GAZİANTEP 10 CEMAL ÇANKAYA

GAZİANTEP 11 HAKAN KORKMAZ

GAZİANTEP 12 HASAN AKTAŞ

GİRESUN 1 BÜLENT YENER BEKTAŞOĞLU

GİRESUN 2 BASRİ GÜRSOY

GİRESUN 3 İBRAHİM AKGÜN

GİRESUN 4 SEVGİ UTLU GÜNGÖR

GÜMÜŞHANE 1 EVREN MURAT ÖZTEKİN

GÜMÜŞHANE 2 RÜSTEM AKDEMİR

HAKKARİ 1 ŞÜKRÜ ÇİVİ

HAKKARİ 2 MELEK ÇALLI

HAKKARİ 3 GİYASETTİN KOÇ

HATAY 1 HİLMİ YARAYICI

HATAY 2 MEVLÜT DUDU

HATAY 3 SERKAN TOPAL

HATAY 4 BİROL ERTEM

HATAY 5 MEHMET RİYAT KIRMIZIOĞLU

HATAY 6 SERVET MULLAOĞLU

HATAY 7 DÖNDÜ DİLAN BEDİR

HATAY 8 MEHMET GÖZEL

HATAY 9 BİLGEN DUMAN

HATAY 10 SONAY AYKUT

IĞDIR 1 HALİL DUMAN

IĞDIR 2 FATMA ZOR

ISPARTA 1 İRFAN BAKIR

ISPARTA 2 İSA ÖNDER DİNÇTÜRK

ISPARTA 3 MUSTAFA CEYHAN

ISPARTA 4 İZZET BEYDOĞAN

İSTANBUL 1.Bölge 1 ŞAFAK PAVEY

İSTANBUL 1.Bölge 2 GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ

İSTANBUL 1.Bölge 3 GÜRSEL TEKİN

İSTANBUL 1.Bölge 4 BARIŞ YARKADAŞ

İSTANBUL 1.Bölge 5 MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ

İSTANBUL 1.Bölge 6 MAHMUT TANAL

İSTANBUL 1.Bölge 7 İLHAN KESİCİ

İSTANBUL 1.Bölge 8 OĞUZ KAAN SALICI

İSTANBUL 1.Bölge 9 ONURSAL ADIGÜZEL

İSTANBUL 1.Bölge 10 ALİ ÖZCAN

İSTANBUL 1.Bölge 11 YAKUP AKKAYA

İSTANBUL 1.Bölge 12 METİN AĞIRMAN

İSTANBUL 1.Bölge 13 KADİR GÖKMEN ÖĞÜT

İSTANBUL 1.Bölge 14 CEM HAYDAR BEKTAŞ

İSTANBUL 1.Bölge 15 BİRSEN TURSUN DEMİREL

İSTANBUL 1.Bölge 16 İRFAN KARACAN

İSTANBUL 1.Bölge 17 BERHAN ŞİMŞEK

İSTANBUL 1.Bölge 18 DERYA ŞENTÜRK

İSTANBUL 1.Bölge 19 NECDET SARAÇ

İSTANBUL 1.Bölge 20 HASAN UZUNYAYLA

İSTANBUL 1.Bölge 21 İLKAY ORHAN

İSTANBUL 1.Bölge 22 ERKAN BAŞBOĞA

İSTANBUL 1.Bölge 23 NURETTİN SARIBAL

İSTANBUL 1.Bölge 24 HÜSNİYE KAYA

İSTANBUL 1.Bölge 25 ÖZGEN NAMA

İSTANBUL 1.Bölge 26 SÜLEYMAN GÜZEL

İSTANBUL 1.Bölge 27 İSMAİL ALTAY

İSTANBUL 1.Bölge 28 SÜLEYMAN BAYRAKTUTAN

İSTANBUL 1.Bölge 29 HAVANA BAŞARAN

İSTANBUL 1.Bölge 30 UMUT ÇAKIR

İSTANBUL 1.Bölge 31 YELDA GARGUN

İSTANBUL 2.Bölge

1 SELİNA DOĞAN

İSTANBUL 2.Bölge

2 AYKUT ERDOĞDU

İSTANBUL 2.Bölge

3 MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU

İSTANBUL 2.Bölge

4 DURSUN ÇİÇEK

İSTANBUL 2.Bölge

5 SÜLEYMAN SENCER AYATA

İSTANBUL 2.Bölge

6 GÜLAY YEDEKCİ

İSTANBUL 2.Bölge

7 KADRİ ENİS BERBEROĞLU

İSTANBUL 2.Bölge

8 DİDEM ENGİN

İSTANBUL 2.Bölge

9 MUSTAFA SARIGÜL

İSTANBUL 2.Bölge 10 ÇETİN SOYSAL

İSTANBUL 2.Bölge 11 MELDA ONUR

İSTANBUL 2.Bölge 12 YÜKSEL MANSUR KILINÇ

İSTANBUL 2.Bölge 13 CENGİZ ALP

İSTANBUL 2.Bölge 14 HÜLYA ÇİĞDEM ANAD İBRAHİMHAKKIOĞLU

İSTANBUL 2.Bölge 15 GÜL YÜKSEL

İSTANBUL 2.Bölge 16 ZEYNEL ÖZTÜRK

İSTANBUL 2.Bölge 17 İNAN GÜNEY

İSTANBUL 2.Bölge 18 ÖZGÜR KOÇAK

İSTANBUL 2.Bölge 19 GÜVEN KARATAŞ

İSTANBUL 2.Bölge 20 MUSTAFA OZAN ŞER

İSTANBUL 2.Bölge 21 YUSUF ERGÜVEN

İSTANBUL 2.Bölge 22 KEMAL BÜYÜKBAYRAK

İSTANBUL 2.Bölge 23 FATMA GENÇ

İSTANBUL 2.Bölge 24 FİDAN ASLAN EROĞLU

İSTANBUL 2.Bölge 25 KADİR DEMİRGÖZ

İSTANBUL 2.Bölge 26 HALİT ÖZYURT

İSTANBUL 3.Bölge

1 BİHLUN TAMAYLIGİL

İSTANBUL 3.Bölge

2 İLHAN CİHANER

İSTANBUL 3.Bölge

3 ENGİN ALTAY

İSTANBUL 3.Bölge

4 ALİ ŞEKER

İSTANBUL 3.Bölge

5 ERDOĞAN TOPRAK

İSTANBUL 3.Bölge

6 EREN ERDEM

İSTANBUL 3.Bölge

7 MEHMET BEKAROĞLU

İSTANBUL 3.Bölge

8 ZEYNEL EMRE

İSTANBUL 3.Bölge

9 SİBEL ÖZDEMİR

İSTANBUL 3.Bölge 10 SEYHAN ERDOĞDU

İSTANBUL 3.Bölge 11 FEVZİ GÜMÜŞ

İSTANBUL 3.Bölge 12 EMİNE GÜLİZAR EMECAN

İSTANBUL 3.Bölge 13 ALİ ÖZGÜNDÜZ

İSTANBUL 3.Bölge 14 GÖKHAN GÜMÜŞDAĞ

İSTANBUL 3.Bölge 15 SÜLEYMAN ÇELEBİ

İSTANBUL 3.Bölge 16 ÇETİN ÇAPAN

İSTANBUL 3.Bölge 17 EFKAN BOLAÇ

İSTANBUL 3.Bölge 18 ÖZGÜR KARABAT

İSTANBUL 3.Bölge 19 HÜSEYİN ÖZKAHRAMAN

İSTANBUL 3.Bölge 20 ERHAN BOZAN

İSTANBUL 3.Bölge 21 TÜLAY ATEŞ

İSTANBUL 3.Bölge 22 MEHTAP ALBAYRAK

İSTANBUL 3.Bölge 23 RIZA AKPOLAT

İSTANBUL 3.Bölge 24 KEMAL ÇEBİ

İSTANBUL 3.Bölge 25 ŞAHANIM METER

İSTANBUL 3.Bölge 26 TAŞKAN UYSAL

İSTANBUL 3.Bölge 27 SELÇUK MÜSNAT HAZİNEDAR

İSTANBUL 3.Bölge 28 ÖZLEM DURDAĞI DOKUYUCU

İSTANBUL 3.Bölge 29 TÜRKAN KEBECİ

İSTANBUL 3.Bölge 30 BAŞAK MERİH ERİÇOK

İSTANBUL 3.Bölge 31 SEDA ÖNDER

İZMİR 1.Bölge 1 SELİN SAYEK BÖKE

İZMİR 1.Bölge 2 MUSA ÇAM

İZMİR 1.Bölge 3 AHMET TUNCAY ÖZKAN

İZMİR 1.Bölge 4 TACETTİN BAYIR

İZMİR 1.Bölge 5 ÖZCAN PURÇU

İZMİR 1.Bölge 6 ALİ YİĞİT

İZMİR 1.Bölge 7 MURAT BAKAN

İZMİR 1.Bölge 8 MUHSİN KURT

İZMİR 1.Bölge 9 ALİ HIDIR ULUDAĞ

İZMİR 1.Bölge 10 EDNAN ARSLAN

İZMİR 1.Bölge 11 SEVDA ERDAN KILIÇ

İZMİR 1.Bölge 12 NİLAY KÖKKILINÇ

İZMİR 1.Bölge 13 MUZAFFER EMİR CÖMERT

İZMİR 2.Bölge 1 ZEYNEP ALTIOK

İZMİR 2.Bölge 2 KEMAL KILIÇDAROĞLU

İZMİR 2.Bölge 3 ZEKERİYA TEMİZEL

İZMİR 2.Bölge 4 MUSTAFA ALİ BALBAY

İZMİR 2.Bölge 5 AYTUN ÇIRAY

İZMİR 2.Bölge 6 ATİLA SERTEL

İZMİR 2.Bölge 7 KAMİL OKYAY SINDIR

İZMİR 2.Bölge 8 ALİ ENGİN

İZMİR 2.Bölge 9 HÜSEYİN SEZER

İZMİR 2.Bölge 10 ÜLKÜMEN RODOPLU

İZMİR 2.Bölge 11 ALİ KEMAL ELİTAŞ

İZMİR 2.Bölge 12 SİBEL PARMAKSIZ

İZMİR 2.Bölge 13 NURGÜL UÇAR AKTUĞ

KAHRAMANMARAŞ 1 ALİ ÖZTUNÇ

KAHRAMANMARAŞ 2 ALPER KETEN

KAHRAMANMARAŞ 3 EYLEM ÇAĞRAŞ

KAHRAMANMARAŞ 4 İNAN KESEN

KAHRAMANMARAŞ 5 MEHTAP KOÇAK

KAHRAMANMARAŞ 6 MUSTAFA GEDİK

KAHRAMANMARAŞ 7 YUNUS PINAR

KAHRAMANMARAŞ 8 BİLGE KAĞAN TAŞKESEN

KARABÜK 1 ERDOĞAN DİNCEL

KARABÜK 2 GÜLSÜN BENİÇ

KARAMAN 1 SAİM SEZEN

KARAMAN 2 YAKUP SELVİ

KARS 1 SELAMİ YİĞİT

KARS 2 CENGİZ DAŞDEMİR

KARS 3 SAFFET ÖZDEMİR

KASTAMONU 1 HÜSEYİN SELAMİ ÇELEBİOĞLU

KASTAMONU 2 YILMAZ KARAKOÇ

KASTAMONU 3 ORHAN DANA

KAYSERİ 1 ÇETİN ARIK

KAYSERİ 2 İBRAHİM BAHÇECİOĞLU

KAYSERİ 3 AŞKIN GENÇ

KAYSERİ 4 TÜRKER TOK

KAYSERİ 5 TÜLİN TEMEL

KAYSERİ 6 ŞEFİKA ASLI ESKİCİ

KAYSERİ 7 MUSTAFA UTKU SARI

KAYSERİ 8 KIVILCIM AKDAĞ

KAYSERİ 9 NAZLI ERDOĞAN

KIRIKKALE 1 HASAN BİÇER

KIRIKKALE 2 MUSTAFA DEMİRAL

KIRIKKALE 3 ADEM ŞAHİN

KIRKLARELİ 1 TÜRABİ KAYAN

KIRKLARELİ 2 VECDİ GÜNDOĞDU

KIRKLARELİ 3 MEHMET TUNA SOYKAN

KIRŞEHİR 1 OSMAN KÖK

KIRŞEHİR 2 MEHMET ALİ EKİCİ

KİLİS 1 ALİ TUNA

KİLİS 2 REŞİT TAYFUN ALAN

KOCAELİ 1 FATMA KAPLAN HÜRRİYET

KOCAELİ 2 HAYDAR AKAR

KOCAELİ 3 TAHSİN TARHAN

KOCAELİ 4 TURAN DUMLU

KOCAELİ 5 CUMA KARAVAR

KOCAELİ 6 MEHMET TAMER SOLAKOĞLU

KOCAELİ 7 KEMAL NİŞANCI

KOCAELİ 8 UTKAN GÜNEŞ

KOCAELİ 9 ASUDE FIRAT ÖZKAN

KOCAELİ 10 YAKUP TÖRK

KOCAELİ 11 MÜZEYYEN TOPÇU TAN

KONYA 1 MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT

KONYA 2 ALİ CEMAL CÖMERT

KONYA 3 GÜLSÜM FİLORİNALI

KONYA 4 MEHMET TURGAY BİLGE

KONYA 5 DENİZ İNDİBİ ÇELİK

KONYA 6 HÜSEYİN YAĞCI

KONYA 7 MUSA GÖKÇE

KONYA 8 EMİNE BALIK

KONYA 9 MEHMET GAYRETLİ

KONYA 10 NECATİ SARIHAN

KONYA 11 SEFER İPEK

KONYA 12 HAKKI DİNDAR

KONYA 13 DURSUN KAPLAN

KONYA 14 ORHAN KAYA

KÜTAHYA

1 ALİ FAZIL KASAP

KÜTAHYA

2 FİSUN YILDIZ

KÜTAHYA

3 HÜSEYİN DALKILINÇ

KÜTAHYA

4 HÜSNÜ İNANÇ

MALATYA

1 VELİ AĞBABA

MALATYA

2 ERDEM HÜSNÜ ASLANOĞLU

MALATYA

3 BERNA KARADAŞ

MALATYA

4 MEMBA KUŞCU

MALATYA

5 YUSUF SÜRÜCÜ

MALATYA

6 ETEM KÖRÜKMEZ

MANİSA

1 ÖZGÜR ÖZEL

MANİSA

2 MAZLUM NURLU

MANİSA

3 TUR YILDIZ BİÇER

MANİSA

4 MUSTAFA BAŞGÜLŞEN

MANİSA

5 SABRİ TEMEL

MANİSA

6 ABDULLAH SAKA

MANİSA

7 ZERRİN MASTAN

MANİSA

8 HAYRİYE HACET

MANİSA

9 HAKAN TATAR

MARDİN

1 MEHMET MUHİTTİN ARAÇ

MARDİN

2 ABDÜLVAHAP AY

MARDİN

3 BAYRAM ADNAN KAYA

MARDİN

4 ABDÜLAZİZ SAYĞIN

MARDİN

5 ABDULHALİM TAŞ

MARDİN

6 ŞÜKRÜ AKMAN

MERSİN

1 HÜSEYİN ÇAMAK

MERSİN

2 DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR

MERSİN

3 AYTUĞ ATICI

MERSİN

4 SERDAL KUYUCUOĞLU

MERSİN

5 SİBEL GAZİ TABEL

MERSİN

6 EBRU ÇALIŞKAN

MERSİN

7 SEYİT ÖZANANAR

MERSİN

8 SEMRA KABASAKAL

MERSİN

9 NEVİN ZAİMOĞLU

MERSİN 10 CELAL ÇELİK

MERSİN 11 ŞERİFE ARICI YILDIZ

MUĞLA

1 AKIN ÜSTÜNDAĞ

MUĞLA

2 ÖMER SÜHA ALDAN

MUĞLA

3 NURETTİN DEMİR

MUĞLA

4 BURAK ERBAY

MUĞLA

5 EMRAH DOĞU

MUĞLA

6 SÜLEYMAN GİRGİN

MUŞ

1 MUSTAFA FIRAT

MUŞ

2 YILDIRIM PAÇAL

MUŞ

3 EKREM DİZDAROĞLU

NEVŞEHİR

1 OSMAN FAHRİ ERTİK

NEVŞEHİR

2 MEHMET SEYHAN DURU

NEVŞEHİR

3 FULYA GÜLŞEN ALTINSOY

NİĞDE

1 ÖMER FETHİ GÜRER

NİĞDE

2 SEVGİ ÖZBEK

NİĞDE

3 RAMAZAN ERTAN

ORDU

1 SEYİT TORUN

ORDU

2 MUSTAFA ADIGÜZEL

ORDU

3 İSA MARAL

ORDU

4 NURAY ATAOĞLU

ORDU

5 ZEKAİ SANA

OSMANİYE

1 NİHAT ÇERÇİ

OSMANİYE

2 GALİP KUTLU HAKTAN

OSMANİYE

3 SERPİL DÜZGÜN

OSMANİYE

4 ZEYNEL DEMİRBÜKER

RİZE

1 KEMAL KÖYMEN

RİZE

2 ÇETİN KEÇELİ

RİZE

3 ALİ ŞAHİNLER

SAKARYA

1 ENGİN ÖZKOÇ

SAKARYA

2 HÜSEYİN AVNİ ŞAHİN

SAKARYA

3 ERDOĞAN ISIR

SAKARYA

4 AYHAN BAL

SAKARYA

5 ELİF ASİYE BAŞER

SAKARYA

6 AYŞE KILIÇ

SAKARYA

7 İLKER YILMAZ

SAMSUN

1 KEMAL ZEYBEK

SAMSUN

2 HAYATİ TEKİN

SAMSUN

3 ŞABAN SEVİNÇ

SAMSUN

4 NESLİHAN HANCIOĞLU

SAMSUN

5 MÜŞFİK VEYSEL ERDOĞAN

SAMSUN

6 FATMA NECİLE ÇOKAY

SAMSUN

7 ŞEVKİ YILMAZ

SAMSUN

8 CEM YILMAZ

SAMSUN

9 NURCİHAN TOMRUKÇU

SİİRT

1 CEMAL SİLAH

SİİRT

2 ÖZLEM GEDİZ

SİİRT

3 MEHMET ALİ ENGİN KOYUNCU

SİNOP

1 BARIŞ KARADENİZ

SİNOP

2 TUGAY DİNCEL

SİVAS

1 ALİ AKYILDIZ

SİVAS

2 HAYDAR GÖLBAŞI

SİVAS

3 ULAŞ KARASU

SİVAS

4 FİLİZ GÜR

SİVAS

5 MEHMET KAVAS

ŞANLIURFA

1 MEHMET VEDAT MELİK

ŞANLIURFA

2 ALİ ERSÖZ

ŞANLIURFA

3 SEDAT SAĞIR

ŞANLIURFA

4 HALE SORAN

ŞANLIURFA

5 AKİLE YEKTAŞ

ŞANLIURFA

6 MEHMET RECAİ ÜSTÜNDAĞ

ŞANLIURFA

7 MURAT YAZAR

ŞANLIURFA

8 FERİT ÖNCEL

ŞANLIURFA

9 MEHMET FARUK GÖKKAN

ŞANLIURFA 10 MAHMUT HAN ŞAHİN

ŞANLIURFA 11 HASAN KONGÜL

ŞANLIURFA 12 KEMAL EŞSİZ

ŞIRNAK

1 MEHMET BİLİR

ŞIRNAK

2 SELAHATTİN UĞUR

ŞIRNAK

3 MUZAFFER CİNGÜ

ŞIRNAK

4 SALİH UĞUR

TEKİRDAĞ

1 FAİK ÖZTRAK

TEKİRDAĞ

2 CANDAN YÜCEER

TEKİRDAĞ

3 EMRE KÖPRÜLÜ

TEKİRDAĞ

4 İLHAMİ ÖZCAN AYGUN

TEKİRDAĞ

5 ARZU MANDALI SUCU

TEKİRDAĞ

6 ŞERAFETDİN TERZİ

TOKAT

1 KADİM DURMAZ

TOKAT

2 MELİH YARDIMCI

TOKAT

3 HÜSEYİN TUNÇ

TOKAT

4 ŞAFAK BAYINDIR

TOKAT

5 TAHİR YILDIRIM

TRABZON

1 HALUK PEKŞEN

TRABZON

2 YAVUZ KARAN

TRABZON

3 AHMET KAYA

TRABZON

4 MURAT ÖZÇİLİNGİR

TRABZON

5 ALİ TÜREN ÖZTÜRK

TRABZON

6 CEMİL BOZBAŞ

TUNCELİ

1 GÜRSEL EROL

TUNCELİ

2 POLAT ŞAROĞLU

UŞAK

1 ÖZKAN YALIM

UŞAK

2 ALİ ERDOĞAN

UŞAK

3 İSMET AKIN

VAN

1 CEMAL ŞEN

VAN

2 MEHMET KURUKCU

VAN

3 SERAP ALKAN

VAN

4 KASIM BEYAZ

VAN

5 ŞANEL GÜLOĞLU

VAN

6 FIRAT KUVETLİ

VAN

7 SIRACEDDİN İLDEŞ

VAN

8 NEVZAT KOÇ

YALOVA

1 MUHARREM İNCE

YALOVA

2 MURAT OCAK

YOZGAT

1 ONUR KAYTAN

YOZGAT

2 AHMET PEKER

YOZGAT

3 AHMET KARAHAN

YOZGAT

4 KEMAL BAYRAMOĞLU

ZONGULDAK

1 ŞERAFETTİN TURPCU

ZONGULDAK

2 ÜNAL DEMİRTAŞ

ZONGULDAK

3 HARUN AKIN

ZONGULDAK

4 DENİZ YAVUZYILMAZ

ZONGULDAK 5 BUKET MÜFTÜOĞLU

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