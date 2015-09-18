İşte HDP'nin milletvekili adaylarının tam listesi 

18 Eylül 2015 19:28
HDP, 1 Kasım seçimleri için aday listesini YSK'ya teslim etti. Gezi Parkı protestolarında hayatını kaybeden Ethem Sarısülük'ün ağabeyi, Mustafa Sarısülük Ankara'dan milletvekili adayı gösterildi. 7 Haziran’da milletvekili seçilen EMEP’li Levent Tüzel ise HDP’nin 1 Kasım seçimleri milletvekili aday listesinde yer almadı. Geçici hükümet için bakanlık teklif götürülen ancak diğer HDP'lilerin aksine bu teklifi kabul etmeyen Levent Tüzel HDP adayları arasında yer almadı.
7 Haziran seçimlerine HDP ile birlikte girme kararı alan ancak 1 Kasım seçimlerinde HDP listesinden aday gösterilmeyen Levent Tüzel, "Bakanlığı kabul etmediğim için aday gösterilmemem eleştirilecek bir durum. Ancak tek parti, tek adam diktatörlüğüne karşı 1 Kasım seçimlerinde EMEP olarak HDP için oy isteyeceğiz" dedi.
HDP listesindeki ilk büyük sürpriz, gezi parkı protestoları sırasında polis kurşunuyla hayatını kaybeden Ethem Sarısülük'ün ağabeyi Mustafa Sarısülük konusunda yaşandı.
Mustafa Sarısülük, HDP listesinde Ankara 2. Bölge, 1. sıra adayı olarak yer aldı.
HDP'de Sırrı Süreya Önder'in nereden vekil adayı olacağı merak ediliyordu. Önder'in Konya'dan aday olmak istediği kulislere yansımıştı. Ancak yapılan değerlendirme sonucunda, Önder'in Ankara'da kalması kararlaştırıldı. Sırrı Süreyya Önder, 7 Haziran seçimlerinde olduğu gibi, 1 Kasım seçimlerinde de Ankara 1. Bölge 1. sıradan HDP adayı oldu.
HDP, Batman 7 Haziran seçimlerinde 4 vekilden 3'ünü kazanmıştı. 1 Kasım seçimlerinde ise Batman listesinde değişikliğe gidildi. İlk sıradan Batman vekili olan Ali Atalan, yeri değişti. Atalan 1 Kasım seçim listesinde HDP'den 4. sıra adayı oldu. 3. sıradan 7 Haziran'da vekil seçilen Ayşe Acar Başaran 1. sıra adayı yapıldı.
1 Kasım seçim listesinde Batman 2. sıraya Raci Bilici, 3. sıraya Saadet Becerikli yerleştirildi. Becerikli 7 Haziran'da Batman 2. sıradan vekil seçilmişti.
Adana
1 Meral Danış Beştaş
2 Rıdvan Turan
3 Şahap Bolkan
4 Günay Mutluhan
5 Derya Çiçek Nar
6 Barış Karabıyık
7 İsmail Başaran
8 Feride Işıl Peynirci
9 Reşit Ertaş
10 Feyruze Gümüş
11 Hıdır Koluman
12 Emrah Bozan
13 Abdulkerim Aslan
14 Mehmet Zakir Karaboğa
Adıyaman
1 Behçet Yıldırım
2 Kemal Bülbül
3 Mahmut Özdemir
4 Ayten Yılmaz
5 Birsen Tunç
Afyon
1 Mehmet Bayraktar
2 Veda Çelik
3 İsmail Kaçmaz
4 Cavidan Nizamoğlu
5 Remzi Yaşar Dikmenyıldız
Ağrı
1 Leyla Zana
2 Bedran Öztürk
3 Dirayet Taşdemir
4 Mehmet Emin İlhan
Aksaray
1 İsmail Doygun
2 Kıymet Temel
3 Mehmet Baltaş
Amasya
1 Naciye Çiğdem Atalay
2 Mustafa Irmak
3 Nurettin Alkan
Ankara-1
1 Sırrı Süreyya Önder
2 Gülsen Ülker
3 Şerif Oti
4 Celal Demir
5 Nursel Öztürk
6 Bereket Kar
7 Şilan Aydın Üzgeç
8 Nazik Kılıç
9 Erol Tunç
10 Nursel Güvendir
11 Turgut Çetin
12 Dilek Ertürk
13 Mehmet Mercan
14 Ebru Demir
15 Aziz Yavuz
16 Gülnaz Kart
17 Erdal Okay
18 Turan Dara
Ankara-2
1 Mustafa Sarısülük
2 Songül Erol Abdil
3 Tayland Altünay
4 Ayfer Balıkçı
5 Abdullah Koç
6 İsmet Yalçınkaya
7 Firdevs Kantarcı
8 Kamber Ateş
9 Hatice Çevik
10 Tacire Baktaş
11 Abdulkani Tatlısu
12 Nursel Aras
13 Kubilay Akman
14 Müşerref Geçer
Antalya
1 Hakkı Saruhan Oluç
2 Cevdet Çağlar
3 Deniz Yıldırım
4 Nuray Erçağan
5 İshak Kahraman
6 Songül Şarklı
7 Bayram Ardık
8 Firdevs Sema Tatlı
9 Emrah Tok
10 İlkin Manya
11 Kamile Yılmaz
12 Hülya Demir
13 Şeyhmus Demir
14 Yüksel Gönül
Ardahan
1 Taşkın Aktaş
2 Pervin Tumbul
Artvin
1 Recep Demirci
2 Mehmet Emin İnce
Aydın
1 Doğan Erbaş
2 Birsen Temir
3 Mahmut Nacar
4 Sevay Akkan Açıcı
5 Abdulnasır Subaşı
6 Ayfer Demirel
7 Mehmet Göcekli
Balıkesir
1 Cafer Çelik
2 Bedri Arık
3 Esengül Beşli
4 Faruz Nafiz Sayın
5 Ahmet Zeki Açıkgöz
6 Ayşe Işık
7 Hayrettin Şen
8 Gülistan Adsan
Bartın
1 Diren Cevahir Şen
2 Nursait Tekgül
Batman
1 Ayşe Acar Başaran
2 Raci Bilici
3 Saadet Becerikli
4 Ali Atalan
Bayburt
1 Abdulkadir Canalır
2 Sevim Devrim
Bilecik
1 Perihan Karakoç
2 Ömer Öge
Bingöl
1 Hişyar Özsoy
2 Mahmut Demirel
3 Hatice Kavran
Bitlis
1 Mizgin Irgat
2 Mahmut Celadet Gaydalı
3 İbrahim Aslan
Bolu
1 Güner Yavuz
2 Nevzat Sancak
3 İbrahim Yolcu
Burdur
1 Celal Çiçek
2 Betül Taylan
3 Halil Çay
Bursa
1 Asiye Kolçak
2 Metin Kılıç
3 Şahin Akın
4 Fatma Özen Çerençe
5 Hüseyin Armağan
6 Mülkiye Eriş
7 Rahim Dede
8 Bertal Camkıran
9 Çiçek Çelebi
10 Mehmet Deniz Büyük
11 Hatice Ateş
12 Yılmaz Adıyaman
13 Hamza Karaköse
14 Münesra Geçimli
15 Mehmet Ferit Çelik
16 Aygül Sarı
17 Muzaffer Yazıcı
18 Figen Ovat
Çanakkale
1 Özlem Ergun Açenal
2 Ömer Faruk Kınıç
3 Adile Yalçın
4 Sinan Ekinci
Çankırı
1 Selvinaz Göçmez
2 Hüseyin Karakaş
Çorum
1 Şeref Karakaş
2 Meliha Üşüdür
3 Ümit Küçükbayatlı
4 Hasibe Beyaz
Denizli
1 Perihan Üge
2 Ahmet Turan
3 Emine Yalçın
4 Ayfer İnan
5 Özgür Çavuşoğlu
6 Ahmet Sarı
7 Cengiz Elbenzer
Dersim (Tunceli)
1 Alican Önlü
2 Edibe Şahin
Diyarbakır
1 İdris Baluken
2 Nursel Aydoğan
3 Nimetullah Erdoğmuş
4 Feleknas Uca
5 Altan Tan
6 Çağlar Demirel
7 Ziya Pir
8 İmam Taşcıer
9 Sibel Yiğitalp
10 Edib Berk
11 Nesrin Hilal Şanlı
Düzce
1 Neriman Birgül Hakan
2 Ali Şeker
3 Abdurrahman Oğuz
Edirne
1 Sedat Zımba
2 Halide Demirkapı
3 Mehmet Şerif Öner
Elazığ
1 Orhan Demirbağ
2 Seyid Ali Yörükoğlu
3 Türkan Bingöl
4 İbrahim Bingöl
Erzincan
1 Hasan Ulucan
2 Gülsüm Kaya
Erzurum
1 Seher Akçınar Bayar
2 Kamil Aydın
3 Şiyar Arslan
4 Zeliha Dündar
5 Zahir Uzun
6 Zeyni Mete
Eskişehir
1 Işık Polat
2 Nurettin Aldemir
3 Fatma Curka
4 Abdulkadir Kabul
5 Mehmet Latif Çelebi
6 Nermin Kaya
Gaziantep
1 Mahmut Toğrul
2 Yurdusev Özsökmenler
3 Osman Demirci
4 Emine Akkuş Çiçek
5 Hasan Sarı
6 Berivan Özpolat
7 Sultan Bayındır
8 Dilek Büyükkaya
9 Salman Tulumlu
10 Yurdanur Mutlu
11 Cezayir Bozan
12 Umut Baran
Giresun
1 Filiz Çakır
2 Nalan Coşkun
3 Hüseyin Küçükaydın
4 Abdullah Erol
Gümüşhane
1 Hayati Günal
2 Derya Uysal
Hakkari
1 Selma Irmak
2 Nihat Akdoğan
3 Abdullah Zeydan
Hatay
1 Servet Kavukoğlu
2 Şükran Dağ
3 Kerem Nalbant
4 Bedi Duman
5 Ercüment Kimyon
6 Muhsine Taşan
7 Mehmet Oğur
8 Semire Buz
9 Özgür Aydın
10 Çetin Sakallı
Iğdır
1 Mehmet Emin Adıyaman
2 Kıznaz Türkeli
Isparta
1 Bahadır Çopur
2 Hakan Ekin
3 Ömer Kartal
4 Fatma Sibel Melike
İstanbul-1
1 Selahattin Demirtaş
2 Hüda Kaya
3 Turgut Öker
4 Serpil Kemalbay
5 Abdullah Alagöz
6 Arife Çınar
7 Orhan Atilla
8 Ferhat Öner
9 Hülya Avşar
10 Musa Piroğlu
11 Halime Yavuz
12 Murat Mıhçı
13 Sevgi Örünç
14 Sezin Uçar
15 Mustafa Taşdelen
16 Kübra Meltem Mollaoğlu
17 Bayram Yaşlı
18 Burcu Demirbaş
19 Muhittin Aslanboğa
20 Selda Karafazlı Kurşun
21 Dılşad Canbaz
22 Rıza Karaman
23 Hürriyet Özçelik
24 Mehmet Salih Taşdemir
25 Ayşegül Taşçı
26 Nurhan Yıldırım
27 Rumet Serhat
28 Metin Eroğlu
29 Birgün Asena Hizal
30 Aytekin Demir
31 Şadiye Kaçkar
İstanbul-2
1 Celal Doğan
2 Filiz Kerestecioğlu
3 Sezai Temelli
4 Şerife Erbay
5 Zahit Mutlu
6 Nurten Ertuğrul
7 Saime Oğuzhan
8 Fırat Epözdemir
9 Gülsüm Ağaoğlu
10 Abdullah Baranuğurlu
11 Hülya Osmanağaolu
12 Eyüp Güneysen
13 Beste Kaplan
14 Mehmet Saltoğlu
15 Selda Çelik
16 Semra Türk
17 Salih Şahin
18 Musa Değirmenci
19 Feride Elçin
20 Hadi Boral
21 Turhan Arslan
22 Mehmet Erdoğan
23 Ebru Özdemir
24 Kurtuluş Sunal
25 Abdullah Tayboğan
26 Servet Güzel
İstanbul-3
1 Pervin Buldan
2 Garo Paylan
3 Erdal Ataş
4 Ali Kenanoğlu
5 Emine Beyza Üstün
6 Ayşe Berktay
7 Abdulhakim Daş
8 Şefika Gürbüz
9 Cüneyt Caniş
10 Kadir Tunç
11 Safiye Akdağ
12 Erkan Metin
13 Elif Bulut
14 Yakup Mavzer
15 Süleyman Turgut
16 Zeki Korkmaz
17 Muazzez Töre
18 Abdulcelil Öztekin
19 Ceylan Yılmaz
20 Çetin Yılmaz
21 Sidar Duman
22 Mustafa Kızılkaya
23 Zehra Şahin Yeşil
24 Leyla Yıldız
25 Nuray Çakar
26 Kadri Görgü
27 Dilek Sultan Nayman
28 Gülsever Çetin
29 Ramazan İlhan
30 Servet Erçıktı
31 Dicle Aytuğ
İzmir-1
1 Ertuğrul Kürkçü
2 Mülkiye Birtane
3 Musa Altan
4 Semra Uzunok
5 Bayram Ercan
6 Derya Öz
7 Ömer Balkaş
8 Latife Canan Kaplan
9 Ahmet Önerge
10 Ayşe Erkek
11 Hanife Budak
12 Nevzat Alkan
13 Nihat Yıldırım
İzmir-2
1 Müslüm Doğan
2 Gülistan Kılıç Koçyiğit
3 Süleyman Gündüz
4 Eylem Yıldız
5 İbrahim Akın
6 Nazlı Masatçı
7 Cemal Bıçak
8 Hüseyin Az
9 Hediye Tekin
10 İmdat Ataş
11 Ülkü Yalçınkaya
12 Ayşe Özen
13 Hamdi Öztürk
Kahramanmaraş
1 Aziz Tunç
2 Ayşenur Vaizoğlu
3 Ali Gencer
4 Nuran İmir
5 Emre Genç
6 Meryem Yıldız
7 Kifayet Ceylan
8 Mehmet Serkan Öztürk
Karabük
1 Sadık Uçak
2 Zekiriya Yıldırım
Karaman
1 Sami Acar
2 Şadiye Yurtsever
Kars
1 Ayhan Bilgen
2 Şafak Özanli
3 Önder Fidanboy
Kastamonu
1 Seçkin Kır
2 Yeter Polat
3 Zeynel Şentürk
Kayseri
1 Sultan Özcan
2 Galip Güler
3 Nuran Ergen
4 Mehmet Bayrak
5 Funda Temel
6 Güzel Özden
7 Tülay Kılınçdeniz
8 Fırat Altunoğlu
9 Faruk Okuyucu
Kilis
1 Şahin İşpara
2 Bengidar Cengiz
3 Gülhan Akıncı
Kırıkkale
1 Emine Nilüfer Ataman
2 Mehmet Boztemir
3 Maşallah Köysü
Kırklareli
1 Onur Şahin
2 Ferdane Şevval Kızıl
Kırşehir
1 Kasım Kısa
2 Hatice Sezgin
Kocaeli
1 Ali Haydar Konca
2 Zakire Dündar Aydin
3 İbrahim Ergin
4 Sevda Özer
5 Hasan Sancar
6 Bedia Salhan
7 Ahmet Okuyucular
8 Ayten Yılmaz
9 Turan Yalçınkaya
10 Halide Ağma Encü
11 Sevgil Olan
Konya
1 Hüseyin Özkan
2 Şaziye Şener
3 Kamuran Tekin
4 Serap Kaya
5 Adnan Seyhan
6 Hamide Kaya
7 Hüseyin Mertoğlu
8 Eylem Almaz
9 Mehmet Ulusoy
10 Nuriye Pervin Başer
11 Ahmet Erdoğan
12 Mustafa Yavaşoğlu
13 Adnan Karabulut
14 Tuna Kayalar
Kütahya
1 Özcan Kılıç
2 İbrahim Uzen
3 Aysun Cerek
4 Beyhan Eroğlu Er
Malatya
1 Kemal Bülbül
2 Perihan Yücekaya
3 Şemsettin Polat
4 Ebru Ergen Korkmaz
5 Abuzer Yavaş
6 İbrahim Tutaş
Manisa
1 Mustafa Avcı
2 Yüksel Budak
3 Abidin Başboğa
4 Sema Sünbül
5 Ali Rıza Özmen
6 Ömer Taşkın
7 Hamit Barutçu
8 Aytekin Karapaça
9 Dilan Onuk
Mardin
1 Mithat Sancar
2 Gülser Yıldırım
3 Erol Dora
4 Mehmet Ali Aslan
5 Enise Güneyli
6 Erol Gürel
Mersin
1 Dengir Mir Fırat
2 Çilem Öz Küçükkeleş
3 Mehmet Alıç
4 İkram Vural
5 Ali Tanrıverdi
6 Pelin Kahiloğulları
7 Özlem Şen
8 Haluk Çeliktaş
9 Gülhan Özlü
10 Süleyman Eroğlu
11 Hülya Doğan
Muğla
1 Hürriyet Karadeniz
2 Mehmet Polat
3 Perihan Resuloğulları
4 Ayla Ableyla
5 Diba Yıldız
6 Mehmet Emin Gers
Muş
1 Burcu Çelik
2 Ahmet Yıldırım
3 Nimet Sezgin
Nevşehir
1 Kevser Yalçın
2 İrfan Turan
3 Gülfer Keskin
Niğde
1 Hamza Özkan
2 İpek Ekrem
3 Selahattin Aras
Ordu
1 Nurettin İnce
2 Tülay Koçak
3 Fatime Akalın
4 Fatma Yalçınkaya
5 Osman Güngör
Osmaniye
1 Hatice Betül Çelebi
2 Mehmet Atış
3 Abdulselam Kılıç
4 Latif Kaplan
Rize
1 Turgay Köse
2 Mustafa Yıldız
3 Mevlüde Çelebi
Sakarya
1 Neslin Gümüş
2 Dursun Yıldız
3 Ayşegül Altıntaş
4 Cumhur Atay
5 Müşerref Serap Yolcu
6 Figen Karataş
7 Ali Çoprak
Samsun
1 İlhan Cüre
2 Ümide Aysu
3 Sait Kocaman
4 Nuray Bedirkurum
5 Ahmet Çağın
6 Emre Sarı
7 Birsen Aydın
8 Abdurraman Karadeniz
9 Ramazan Çavdar
Siirt
1 Kadri Yıldırım
2 Besime Konca
3 Fatih Dalgalı
Sinop
1 Ayşegül Kafkas
2 Ayla Tokmak
Şanlıurfa
1 Osman Baydemir
2 Dilek Öcalan
3 İbrahim Ayhan
4 Leyla Güven
5 Ziya Çalışkan
6 Feridun Yazar
7 Yusuf Geçgel
8 İbrahim Ovabeyli
9 Sevinç İzol
10 Hacire Aksoy
11 Yusuf Yetim
12 Gülcan Avcı
Şırnak
1 Faysal Sarıyıldız
2 Leyla Birlik
3 Ferhat Encü
4 Aycan İrmez
Sivas
1 Semra Temel
2 Aydın Murat Kelkit
3 Veli Yangın
4 Cevat Aktaş
5 Çiğdem Orhan
Tekirdağ
1 Umut Işık
2 Şehnaz Kaya
3 Sadi Özdemir
4 Muhsin Koçak
5 Helin Kınay
6 Tufan Çavaş
Tokat
1 Murat Toprak
2 İhsan Bayri
3 Satılmış Var
4 Gülcan Gümüş
5 Kadir Akkaya
Trabzon
1 Hüseyin Taka
2 Turan Çavuşoğlu
3 Tursun Baydar
4 Mehmet Mustafa Olcaytu
5 Müge Yamanyılmaz
6 Bülent Güngör
Uşak
1 Cengiz Güven
2 Mehmet Acebek
3 Elif Şahsın Sırlıoğlu
Van
1 Figen Yüksekdağ Şenoğlu
2 Lezgin Botan
3 Nadir Yıldırım
4 Tuğba Hezer
5 Adem Özcaner
6 Bedia Özgökçe
7 Lokman Ergun
8 Sevda Alkan
Yalova
1 Cemil Elden
2 Songül Hacıoğlu Dağ
Yozgat
1 Kerem İşler
2 Hatice Ücar
3 Şükrü Almaz
4 Halil Kesmez
Zonguldak
1 Filiz Stephenson
2 Metin Kılıç
3 Şaheste Salmanoğlu
4 Fahri Bozbaş
5 Bedirhan Güneş
© Tüm hakları saklıdır.