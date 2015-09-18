İşte HDP'nin milletvekili adaylarının tam listesi 

HDP, 1 Kasım seçimleri için aday listesini YSK'ya teslim etti. Gezi Parkı protestolarında hayatını kaybeden Ethem Sarısülük'ün ağabeyi, Mustafa Sarısülük Ankara'dan milletvekili adayı gösterildi. 7 Haziran’da milletvekili seçilen EMEP’li Levent Tüzel ise HDP’nin 1 Kasım seçimleri milletvekili aday listesinde yer almadı. Geçici hükümet için bakanlık teklif götürülen ancak diğer HDP'lilerin aksine bu teklifi kabul etmeyen Levent Tüzel HDP adayları arasında yer almadı.

7 Haziran seçimlerine HDP ile birlikte girme kararı alan ancak 1 Kasım seçimlerinde HDP listesinden aday gösterilmeyen Levent Tüzel, "Bakanlığı kabul etmediğim için aday gösterilmemem eleştirilecek bir durum. Ancak tek parti, tek adam diktatörlüğüne karşı 1 Kasım seçimlerinde EMEP olarak HDP için oy isteyeceğiz" dedi.



Ethem Sarısülük'ün ağabeyi listede

HDP listesindeki ilk büyük sürpriz, gezi parkı protestoları sırasında polis kurşunuyla hayatını kaybeden Ethem Sarısülük'ün ağabeyi Mustafa Sarısülük konusunda yaşandı.

Mustafa Sarısülük, HDP listesinde Ankara 2. Bölge, 1. sıra adayı olarak yer aldı.



Sırrı Süreyya Önder yerini korudu

HDP'de Sırrı Süreya Önder'in nereden vekil adayı olacağı merak ediliyordu. Önder'in Konya'dan aday olmak istediği kulislere yansımıştı. Ancak yapılan değerlendirme sonucunda, Önder'in Ankara'da kalması kararlaştırıldı. Sırrı Süreyya Önder, 7 Haziran seçimlerinde olduğu gibi, 1 Kasım seçimlerinde de Ankara 1. Bölge 1. sıradan HDP adayı oldu.

Batman değişti

HDP, Batman 7 Haziran seçimlerinde 4 vekilden 3'ünü kazanmıştı. 1 Kasım seçimlerinde ise Batman listesinde değişikliğe gidildi. İlk sıradan Batman vekili olan Ali Atalan, yeri değişti. Atalan 1 Kasım seçim listesinde HDP'den 4. sıra adayı oldu. 3. sıradan 7 Haziran'da vekil seçilen Ayşe Acar Başaran 1. sıra adayı yapıldı.

1 Kasım seçim listesinde Batman 2. sıraya Raci Bilici, 3. sıraya Saadet Becerikli yerleştirildi. Becerikli 7 Haziran'da Batman 2. sıradan vekil seçilmişti.

İşte HDP'nin milletvekili adaylarının tam listesi

Adana

1 Meral Danış Beştaş

2 Rıdvan Turan

3 Şahap Bolkan

4 Günay Mutluhan

5 Derya Çiçek Nar

6 Barış Karabıyık

7 İsmail Başaran

8 Feride Işıl Peynirci

9 Reşit Ertaş

10 Feyruze Gümüş

11 Hıdır Koluman

12 Emrah Bozan

13 Abdulkerim Aslan

14 Mehmet Zakir Karaboğa

Adıyaman

1 Behçet Yıldırım

2 Kemal Bülbül

3 Mahmut Özdemir

4 Ayten Yılmaz

5 Birsen Tunç

Afyon

1 Mehmet Bayraktar

2 Veda Çelik

3 İsmail Kaçmaz

4 Cavidan Nizamoğlu

5 Remzi Yaşar Dikmenyıldız

Ağrı

1 Leyla Zana

2 Bedran Öztürk

3 Dirayet Taşdemir

4 Mehmet Emin İlhan

Aksaray

1 İsmail Doygun

2 Kıymet Temel

3 Mehmet Baltaş

Amasya

1 Naciye Çiğdem Atalay

2 Mustafa Irmak

3 Nurettin Alkan

Ankara-1

1 Sırrı Süreyya Önder

2 Gülsen Ülker

3 Şerif Oti

4 Celal Demir

5 Nursel Öztürk

6 Bereket Kar

7 Şilan Aydın Üzgeç

8 Nazik Kılıç

9 Erol Tunç

10 Nursel Güvendir

11 Turgut Çetin

12 Dilek Ertürk

13 Mehmet Mercan

14 Ebru Demir

15 Aziz Yavuz

16 Gülnaz Kart

17 Erdal Okay

18 Turan Dara

Ankara-2

1 Mustafa Sarısülük

2 Songül Erol Abdil

3 Tayland Altünay

4 Ayfer Balıkçı

5 Abdullah Koç

6 İsmet Yalçınkaya

7 Firdevs Kantarcı

8 Kamber Ateş

9 Hatice Çevik

10 Tacire Baktaş

11 Abdulkani Tatlısu

12 Nursel Aras

13 Kubilay Akman

14 Müşerref Geçer

Antalya

1 Hakkı Saruhan Oluç

2 Cevdet Çağlar

3 Deniz Yıldırım

4 Nuray Erçağan

5 İshak Kahraman

6 Songül Şarklı

7 Bayram Ardık

8 Firdevs Sema Tatlı

9 Emrah Tok

10 İlkin Manya

11 Kamile Yılmaz

12 Hülya Demir

13 Şeyhmus Demir

14 Yüksel Gönül

Ardahan

1 Taşkın Aktaş

2 Pervin Tumbul

Artvin

1 Recep Demirci

2 Mehmet Emin İnce

Aydın

1 Doğan Erbaş

2 Birsen Temir

3 Mahmut Nacar

4 Sevay Akkan Açıcı

5 Abdulnasır Subaşı

6 Ayfer Demirel

7 Mehmet Göcekli

Balıkesir

1 Cafer Çelik

2 Bedri Arık

3 Esengül Beşli

4 Faruz Nafiz Sayın

5 Ahmet Zeki Açıkgöz

6 Ayşe Işık

7 Hayrettin Şen

8 Gülistan Adsan

Bartın

1 Diren Cevahir Şen

2 Nursait Tekgül

Batman

1 Ayşe Acar Başaran

2 Raci Bilici

3 Saadet Becerikli

4 Ali Atalan

Bayburt

1 Abdulkadir Canalır

2 Sevim Devrim

Bilecik

1 Perihan Karakoç

2 Ömer Öge

Bingöl

1 Hişyar Özsoy

2 Mahmut Demirel

3 Hatice Kavran

Bitlis

1 Mizgin Irgat

2 Mahmut Celadet Gaydalı

3 İbrahim Aslan

Bolu

1 Güner Yavuz

2 Nevzat Sancak

3 İbrahim Yolcu

Burdur

1 Celal Çiçek

2 Betül Taylan

3 Halil Çay

Bursa

1 Asiye Kolçak

2 Metin Kılıç

3 Şahin Akın

4 Fatma Özen Çerençe

5 Hüseyin Armağan

6 Mülkiye Eriş

7 Rahim Dede

8 Bertal Camkıran

9 Çiçek Çelebi

10 Mehmet Deniz Büyük

11 Hatice Ateş

12 Yılmaz Adıyaman

13 Hamza Karaköse

14 Münesra Geçimli

15 Mehmet Ferit Çelik

16 Aygül Sarı

17 Muzaffer Yazıcı

18 Figen Ovat

Çanakkale

1 Özlem Ergun Açenal

2 Ömer Faruk Kınıç

3 Adile Yalçın

4 Sinan Ekinci

Çankırı

1 Selvinaz Göçmez

2 Hüseyin Karakaş

Çorum

1 Şeref Karakaş

2 Meliha Üşüdür

3 Ümit Küçükbayatlı

4 Hasibe Beyaz

Denizli

1 Perihan Üge

2 Ahmet Turan

3 Emine Yalçın

4 Ayfer İnan

5 Özgür Çavuşoğlu

6 Ahmet Sarı

7 Cengiz Elbenzer

Dersim (Tunceli)

1 Alican Önlü

2 Edibe Şahin

Diyarbakır

1 İdris Baluken

2 Nursel Aydoğan

3 Nimetullah Erdoğmuş

4 Feleknas Uca

5 Altan Tan

6 Çağlar Demirel

7 Ziya Pir

8 İmam Taşcıer

9 Sibel Yiğitalp

10 Edib Berk

11 Nesrin Hilal Şanlı

Düzce

1 Neriman Birgül Hakan

2 Ali Şeker

3 Abdurrahman Oğuz

Edirne

1 Sedat Zımba

2 Halide Demirkapı

3 Mehmet Şerif Öner

Elazığ

1 Orhan Demirbağ

2 Seyid Ali Yörükoğlu

3 Türkan Bingöl

4 İbrahim Bingöl

Erzincan

1 Hasan Ulucan

2 Gülsüm Kaya

Erzurum

1 Seher Akçınar Bayar

2 Kamil Aydın

3 Şiyar Arslan

4 Zeliha Dündar

5 Zahir Uzun

6 Zeyni Mete

Eskişehir

1 Işık Polat

2 Nurettin Aldemir

3 Fatma Curka

4 Abdulkadir Kabul

5 Mehmet Latif Çelebi

6 Nermin Kaya

Gaziantep

1 Mahmut Toğrul

2 Yurdusev Özsökmenler

3 Osman Demirci

4 Emine Akkuş Çiçek

5 Hasan Sarı

6 Berivan Özpolat

7 Sultan Bayındır

8 Dilek Büyükkaya

9 Salman Tulumlu

10 Yurdanur Mutlu

11 Cezayir Bozan

12 Umut Baran

Giresun

1 Filiz Çakır

2 Nalan Coşkun

3 Hüseyin Küçükaydın

4 Abdullah Erol

Gümüşhane

1 Hayati Günal

2 Derya Uysal

Hakkari

1 Selma Irmak

2 Nihat Akdoğan

3 Abdullah Zeydan

Hatay

1 Servet Kavukoğlu

2 Şükran Dağ

3 Kerem Nalbant

4 Bedi Duman

5 Ercüment Kimyon

6 Muhsine Taşan

7 Mehmet Oğur

8 Semire Buz

9 Özgür Aydın

10 Çetin Sakallı

Iğdır

1 Mehmet Emin Adıyaman

2 Kıznaz Türkeli

Isparta

1 Bahadır Çopur

2 Hakan Ekin

3 Ömer Kartal

4 Fatma Sibel Melike

İstanbul-1

1 Selahattin Demirtaş

2 Hüda Kaya

3 Turgut Öker

4 Serpil Kemalbay

5 Abdullah Alagöz

6 Arife Çınar

7 Orhan Atilla

8 Ferhat Öner

9 Hülya Avşar

10 Musa Piroğlu

11 Halime Yavuz

12 Murat Mıhçı

13 Sevgi Örünç

14 Sezin Uçar

15 Mustafa Taşdelen

16 Kübra Meltem Mollaoğlu

17 Bayram Yaşlı

18 Burcu Demirbaş

19 Muhittin Aslanboğa

20 Selda Karafazlı Kurşun

21 Dılşad Canbaz

22 Rıza Karaman

23 Hürriyet Özçelik

24 Mehmet Salih Taşdemir

25 Ayşegül Taşçı

26 Nurhan Yıldırım

27 Rumet Serhat

28 Metin Eroğlu

29 Birgün Asena Hizal

30 Aytekin Demir

31 Şadiye Kaçkar

İstanbul-2

1 Celal Doğan

2 Filiz Kerestecioğlu

3 Sezai Temelli

4 Şerife Erbay

5 Zahit Mutlu

6 Nurten Ertuğrul

7 Saime Oğuzhan

8 Fırat Epözdemir

9 Gülsüm Ağaoğlu

10 Abdullah Baranuğurlu

11 Hülya Osmanağaolu

12 Eyüp Güneysen

13 Beste Kaplan

14 Mehmet Saltoğlu

15 Selda Çelik

16 Semra Türk

17 Salih Şahin

18 Musa Değirmenci

19 Feride Elçin

20 Hadi Boral

21 Turhan Arslan

22 Mehmet Erdoğan

23 Ebru Özdemir

24 Kurtuluş Sunal

25 Abdullah Tayboğan

26 Servet Güzel

İstanbul-3

1 Pervin Buldan

2 Garo Paylan

3 Erdal Ataş

4 Ali Kenanoğlu

5 Emine Beyza Üstün

6 Ayşe Berktay

7 Abdulhakim Daş

8 Şefika Gürbüz

9 Cüneyt Caniş

10 Kadir Tunç

11 Safiye Akdağ

12 Erkan Metin

13 Elif Bulut

14 Yakup Mavzer

15 Süleyman Turgut

16 Zeki Korkmaz

17 Muazzez Töre

18 Abdulcelil Öztekin

19 Ceylan Yılmaz

20 Çetin Yılmaz

21 Sidar Duman

22 Mustafa Kızılkaya

23 Zehra Şahin Yeşil

24 Leyla Yıldız

25 Nuray Çakar

26 Kadri Görgü

27 Dilek Sultan Nayman

28 Gülsever Çetin

29 Ramazan İlhan

30 Servet Erçıktı

31 Dicle Aytuğ

İzmir-1

1 Ertuğrul Kürkçü

2 Mülkiye Birtane

3 Musa Altan

4 Semra Uzunok

5 Bayram Ercan

6 Derya Öz

7 Ömer Balkaş

8 Latife Canan Kaplan

9 Ahmet Önerge

10 Ayşe Erkek

11 Hanife Budak

12 Nevzat Alkan

13 Nihat Yıldırım

İzmir-2

1 Müslüm Doğan

2 Gülistan Kılıç Koçyiğit

3 Süleyman Gündüz

4 Eylem Yıldız

5 İbrahim Akın

6 Nazlı Masatçı

7 Cemal Bıçak

8 Hüseyin Az

9 Hediye Tekin

10 İmdat Ataş

11 Ülkü Yalçınkaya

12 Ayşe Özen

13 Hamdi Öztürk

Kahramanmaraş

1 Aziz Tunç

2 Ayşenur Vaizoğlu

3 Ali Gencer

4 Nuran İmir

5 Emre Genç

6 Meryem Yıldız

7 Kifayet Ceylan

8 Mehmet Serkan Öztürk

Karabük

1 Sadık Uçak

2 Zekiriya Yıldırım

Karaman

1 Sami Acar

2 Şadiye Yurtsever

Kars

1 Ayhan Bilgen

2 Şafak Özanli

3 Önder Fidanboy

Kastamonu

1 Seçkin Kır

2 Yeter Polat

3 Zeynel Şentürk

Kayseri

1 Sultan Özcan

2 Galip Güler

3 Nuran Ergen

4 Mehmet Bayrak

5 Funda Temel

6 Güzel Özden

7 Tülay Kılınçdeniz

8 Fırat Altunoğlu

9 Faruk Okuyucu

Kilis

1 Şahin İşpara

2 Bengidar Cengiz

3 Gülhan Akıncı

Kırıkkale

1 Emine Nilüfer Ataman

2 Mehmet Boztemir

3 Maşallah Köysü

Kırklareli

1 Onur Şahin

2 Ferdane Şevval Kızıl

Kırşehir

1 Kasım Kısa

2 Hatice Sezgin

Kocaeli

1 Ali Haydar Konca

2 Zakire Dündar Aydin

3 İbrahim Ergin

4 Sevda Özer

5 Hasan Sancar

6 Bedia Salhan

7 Ahmet Okuyucular

8 Ayten Yılmaz

9 Turan Yalçınkaya

10 Halide Ağma Encü

11 Sevgil Olan

Konya

1 Hüseyin Özkan

2 Şaziye Şener

3 Kamuran Tekin

4 Serap Kaya

5 Adnan Seyhan

6 Hamide Kaya

7 Hüseyin Mertoğlu

8 Eylem Almaz

9 Mehmet Ulusoy

10 Nuriye Pervin Başer

11 Ahmet Erdoğan

12 Mustafa Yavaşoğlu

13 Adnan Karabulut

14 Tuna Kayalar

Kütahya

1 Özcan Kılıç

2 İbrahim Uzen

3 Aysun Cerek

4 Beyhan Eroğlu Er

Malatya

1 Kemal Bülbül

2 Perihan Yücekaya

3 Şemsettin Polat

4 Ebru Ergen Korkmaz

5 Abuzer Yavaş

6 İbrahim Tutaş

Manisa

1 Mustafa Avcı

2 Yüksel Budak

3 Abidin Başboğa

4 Sema Sünbül

5 Ali Rıza Özmen

6 Ömer Taşkın

7 Hamit Barutçu

8 Aytekin Karapaça

9 Dilan Onuk

Mardin

1 Mithat Sancar

2 Gülser Yıldırım

3 Erol Dora

4 Mehmet Ali Aslan

5 Enise Güneyli

6 Erol Gürel

Mersin

1 Dengir Mir Fırat

2 Çilem Öz Küçükkeleş

3 Mehmet Alıç

4 İkram Vural

5 Ali Tanrıverdi

6 Pelin Kahiloğulları

7 Özlem Şen

8 Haluk Çeliktaş

9 Gülhan Özlü

10 Süleyman Eroğlu

11 Hülya Doğan

Muğla

1 Hürriyet Karadeniz

2 Mehmet Polat

3 Perihan Resuloğulları

4 Ayla Ableyla

5 Diba Yıldız

6 Mehmet Emin Gers

Muş

1 Burcu Çelik

2 Ahmet Yıldırım

3 Nimet Sezgin

Nevşehir

1 Kevser Yalçın

2 İrfan Turan

3 Gülfer Keskin

Niğde

1 Hamza Özkan

2 İpek Ekrem

3 Selahattin Aras

Ordu

1 Nurettin İnce

2 Tülay Koçak

3 Fatime Akalın

4 Fatma Yalçınkaya

5 Osman Güngör

Osmaniye

1 Hatice Betül Çelebi

2 Mehmet Atış

3 Abdulselam Kılıç

4 Latif Kaplan

Rize

1 Turgay Köse

2 Mustafa Yıldız

3 Mevlüde Çelebi

Sakarya

1 Neslin Gümüş

2 Dursun Yıldız

3 Ayşegül Altıntaş

4 Cumhur Atay

5 Müşerref Serap Yolcu

6 Figen Karataş

7 Ali Çoprak

Samsun

1 İlhan Cüre

2 Ümide Aysu

3 Sait Kocaman

4 Nuray Bedirkurum

5 Ahmet Çağın

6 Emre Sarı

7 Birsen Aydın

8 Abdurraman Karadeniz

9 Ramazan Çavdar

Siirt

1 Kadri Yıldırım

2 Besime Konca

3 Fatih Dalgalı

Sinop

1 Ayşegül Kafkas

2 Ayla Tokmak

Şanlıurfa

1 Osman Baydemir

2 Dilek Öcalan

3 İbrahim Ayhan

4 Leyla Güven

5 Ziya Çalışkan

6 Feridun Yazar

7 Yusuf Geçgel

8 İbrahim Ovabeyli

9 Sevinç İzol

10 Hacire Aksoy

11 Yusuf Yetim

12 Gülcan Avcı

Şırnak

1 Faysal Sarıyıldız

2 Leyla Birlik

3 Ferhat Encü

4 Aycan İrmez

Sivas

1 Semra Temel

2 Aydın Murat Kelkit

3 Veli Yangın

4 Cevat Aktaş

5 Çiğdem Orhan

Tekirdağ

1 Umut Işık

2 Şehnaz Kaya

3 Sadi Özdemir

4 Muhsin Koçak

5 Helin Kınay

6 Tufan Çavaş

Tokat

1 Murat Toprak

2 İhsan Bayri

3 Satılmış Var

4 Gülcan Gümüş

5 Kadir Akkaya

Trabzon

1 Hüseyin Taka

2 Turan Çavuşoğlu

3 Tursun Baydar

4 Mehmet Mustafa Olcaytu

5 Müge Yamanyılmaz

6 Bülent Güngör

Uşak

1 Cengiz Güven

2 Mehmet Acebek

3 Elif Şahsın Sırlıoğlu

Van

1 Figen Yüksekdağ Şenoğlu

2 Lezgin Botan

3 Nadir Yıldırım

4 Tuğba Hezer

5 Adem Özcaner

6 Bedia Özgökçe

7 Lokman Ergun

8 Sevda Alkan

Yalova

1 Cemil Elden

2 Songül Hacıoğlu Dağ

Yozgat

1 Kerem İşler

2 Hatice Ücar

3 Şükrü Almaz

4 Halil Kesmez

Zonguldak

1 Filiz Stephenson

2 Metin Kılıç

3 Şaheste Salmanoğlu

4 Fahri Bozbaş

5 Bedirhan Güneş