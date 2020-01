İşte AKP'nin milletvekili adaylarının tam listesi

AKP milletvekili aday listesi Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edildi. 7 Haziran seçimlerinde üç dönem kuralına takılan Ali Babacan ve Cemil Çiçek Ankara'dan aday gösterildi. Seçim hükümetinde yer aldığı için MHP'den ihraç edilen Tuğrul Türkeş de Ankara'dan aday gösterildi. Eski İçişeleri Bakanı Efkan Ala, Bursa'dan, Faruk Çelik ise Şanlıurfa'dan aday gösterildi. Başbakan Ahmet Davutoğlu ise memleketi Konya'dan aday oldu. Çözüm sürecinin mimarlarından Beşir Atalay Van'dan 1. bölge 1. sıra adayı olarak gösterildi. Ömer Çelik Adana'dan aday oldu.

Diyarbakır'da 11 adayın 9'u değişti

AKP'nin 7 Haziran seçimlerinde yalnızca bir milletvekili çıkardığı Diyarbakır'da aday listelerinde büyük değişikli meydana geldi. 11 milletvekili çıkaran Diyarbakır'da AKP listesinde yer alan isimlerin 9'u değişti. 7 Haziran'da Diyarbakır'dan 1. sıra adayı olan eski Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Bingöl'den aday gösterildi. 7 Haziran'da 2. sıradan aday olarak seçilemeyen Mehmet Selim Ensarioğlu yerine Mehmet Galip Ensarioğlu, AKP'nin Diyarbakır 1. sıra adayı oldu. Alaattin Parlak ve Netice Arslan ise adaylıklarını korudu.

Boynukalın liste dışı kaldı

Hürriyet'e yönelik saldırının ön saflarında yer alan ve Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin ve yazar Ahmet Hakan için "bizim hatamız bunlara dayak atmamak olmuş" açıklamasıyla gündeme gelen İstanbul Milletvekili Abdurrahim Boynukalın aday gösterilmedi. 7 Haziran seçimlerinde İstanbul 2. bölgeden milletvekili olan Hüseyin Yayman aday gösterilmedi. Yine 7 Haziran'da İstanbul 2. bölgeden 12 sıra adayı olarak sınırdan seçilen gazeteci Markar Esayan 14. sıraya düşürüldü.

'Meclis'e uyumaya gitmiyorum' diyen ancak Meclis'in terör gündemiyle gerçekleştirdiği olağanüstü toplantısında uyuyakalmasıyla adından söz ettiren Uğur Işılak da liste dışı kaldı.

Efkan Ala, Bursa'dan aday oldu

AKP listesindeki en büyük sürprizlerden biri Efkan Ala konusunda yaşandı. Eski İçişleri Bakanı 7 Haziran seçimlerinde parlamentoya Erzurum'dan girmişti. Ala, 1 Kasım seçimlerinde ise Bursa'dan aday oldu.

Erzurum'a ise, eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ 1. sıradan aday oldu.

Çözüm sürecinin mimarlarından Beşir Atalay Van'dan aday

TBMM'ye daha önceki seçimlerde Kırıkkale ve Ankara'dan giren Beşir Atalay, 1 Kasım seçimlerinde Van'a kaydırıldı. HDP, son seçimlerde Van'dan 7 vekil çıkarmış, AKP'nin ise sadece 1 vekili çıkarılmıştı. Atalay, Van'dan 1. sıra adayı oldu.

Üç dönemlik adaylar

AKP Genel Başkan Yardımcısı Bekir Bozdağ yaptığı açıklamada partilerinin 550 milletvekili adayının 481'inin erkek, 69'unun kadın aday olduğunu belirterek, "AK Parti'de üç dönemlikler vardı, bu seçimde üç dönemliklerden 24 arkadaşımız aday gösterildi. 7 Haziran'da milletvekili seçilen, aday gösterilen arkadaşlarımızdan 312'si yeniden bu seçimde aday gösterilmiştir" dedi.

