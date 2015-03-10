T24 LogoT24 Logo
Politika

Hakan Fidan MİT Müsteşarlığı görevine resmen başladı

AKP'den aday adaylığı başvurusunu çektikten sonra Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından MİT Müsteşarlığı yeniden atanan Hakan Fidan görevine başladı

10 Mart 2015 20:01

AKP’den aday adaylığı başvurusunu dün geri çeken Hakan Fidan MİT Müsteşarlığı görevine başladı.

Başbakanlığın görevlendirme yazısının MİT’e ulaştığı öğrenildi. Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından yeniden MİT Müsteşarlığı'na atanan Hakan Fidan'ın görevinin başladığı belirtildi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, bugün yaptığı açıklamada,  "Milletvekilliği aday adaylığı söz konusu olduğunda, kendisine bu izni vermiş olduğumuz gibi, bu adaylığı çekmek istediğinde de kendisinin kararına saygı duyarak, dün itibarıyla bu talebini kabul ettim. Nasıl ayrılırken benim imzamla ve tek imzayla bu işlem gerçekleşmişse, dün de aynı şekilde görevine iade etmiş olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızla benim aramda bu konuda herhangi bir görüş ayrılığı veya farklı kanaatlere dayalı yaklaşım yoktur" demişti.

 

Hakan Fidan'ın özgeçmişi

 

Fidan, 1968'de Ankara'da doğdu, Kara Kuvvetleri Muhabere Okulu ve Kara Kuvvetleri Dil Okulu mezunudur.

Akademik tahsilinin büyük kısmını TSK'daki görevi esnasında yapan Fidan, Almanya'da bulunan NATO Süratli Reaksiyon Kolordusu İstihbarat ve Harekat Başkanlığında yurtdışı görevinde bulundu.

Bu dönemde University of Maryland University of College'dan Siyaset ve Yönetim Bilimi alanında lisans dereceleri, yurda döndükten sonra Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden yüksek lisans ve doktora dereceleri aldı.

TSK'daki astsubaylık görevinden mecburi hizmetini müteakip istifa eden Fidan, daha sonra Büyükelçilik Siyasi ve Ekonomik Danışmanlığı, Başbakanlık Türk İşbiriği ve Kalkınma İdaresi (TİKA) Başkanlığı, Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığında dış politika ve uluslararası güvenlikten sorumlu görevlerinin yanısıra Başbakanlık Özel Temsilciliği de yaptı.

Fidan, bu görevlere paralel olarak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği, Birleşmiş Milletler Kakınma İşbirliği Platformu Danışma Kurulu Üyeliği, Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliği, Yunus Emre Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği ve OYAK Genel Kurul Üyeliği yaptı. 

Uluslararası güvenlik, uluslararası kalkınma ve Türk Dış Politikası konularında akademik çalışmalarda bulunan Fidan, Hacettepe ile Bilkent Üniversitelerinde yarı zamanlı olarak uluslararası ilişkiler alanında dersler verdi.

Fidan, kısa bir süre MİT Müsteşar Yardımcılığı görevinin ardından 27 Mayıs 2010'da MİT Müsteşarı olarak atandı.  

7 Haziran 2015'te yapılacak genel seçim öncesi, milletvekili aday adayı olmak üzere 10 Şubat 2015 tarihinden geçerli olmak üzere MİT Müsteşarlığı görevinden istifa etti.

AK Parti'ye yaptığı milletvekili aday adaylığı başvurusunu geri çekme talebi dün itibarıyla kabul edilen Fidan, yeniden MİT Müsteşarı olarak atandı ve bugün itibarıyla görevine başladı.

 

ETİKETLER

hakan fidanmit müsteşarıbaşbakanahmet davutoğlu

İlgili Haberler

Erdoğan'ın 'sır küpüm' diyerek siyasete girmesine karşı çıktığı Hakan Fidan AKP'den milletvekilliği adaylığını geri çekti

MİT eski Müsteşarı Hakan Fidan, 25. Dönem Milletvekili adaylığı için AK Parti'ye yaptığı başvuruyu geri çekti.

'Bir partiye üye olan Hakan Fidan yeniden MİT'in başına getirilmemeli'

CHP sözcüsü Haluk Koç, Hakan Fidan'ın aday adaylığını geri çekmesinin en doğal hakkı olduğunu söyledi

Hakan Fidan AKP'den adaylığını neden geri çekti?

Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Medine'de özel bir görüşme gerçekleştirmişti

MİT Kanunu'na göre Hakan Fidan'ın tekrar MİT'e dönmesi yasal değil mi?

Hakan Fidan, MİT Müsteşarlığı görevinde 5 yılı doldurmadan istifa etmişti

'Hakan Fidan en kısa zamanda Öcalan'la görüşecek'

Cumhuriyet'te: Fidan’ın dönüşü Kürt siyasi hareketi ve Öcalan için sevindirici bir gelişmeydi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24