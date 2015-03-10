Hakan Fidan MİT Müsteşarlığı görevine resmen başladı

AKP’den aday adaylığı başvurusunu dün geri çeken Hakan Fidan MİT Müsteşarlığı görevine başladı.

Başbakanlığın görevlendirme yazısının MİT’e ulaştığı öğrenildi. Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından yeniden MİT Müsteşarlığı'na atanan Hakan Fidan'ın görevinin başladığı belirtildi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, bugün yaptığı açıklamada, "Milletvekilliği aday adaylığı söz konusu olduğunda, kendisine bu izni vermiş olduğumuz gibi, bu adaylığı çekmek istediğinde de kendisinin kararına saygı duyarak, dün itibarıyla bu talebini kabul ettim. Nasıl ayrılırken benim imzamla ve tek imzayla bu işlem gerçekleşmişse, dün de aynı şekilde görevine iade etmiş olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızla benim aramda bu konuda herhangi bir görüş ayrılığı veya farklı kanaatlere dayalı yaklaşım yoktur" demişti.

Hakan Fidan'ın özgeçmişi

Fidan, 1968'de Ankara'da doğdu, Kara Kuvvetleri Muhabere Okulu ve Kara Kuvvetleri Dil Okulu mezunudur.

Akademik tahsilinin büyük kısmını TSK'daki görevi esnasında yapan Fidan, Almanya'da bulunan NATO Süratli Reaksiyon Kolordusu İstihbarat ve Harekat Başkanlığında yurtdışı görevinde bulundu.

Bu dönemde University of Maryland University of College'dan Siyaset ve Yönetim Bilimi alanında lisans dereceleri, yurda döndükten sonra Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden yüksek lisans ve doktora dereceleri aldı.

TSK'daki astsubaylık görevinden mecburi hizmetini müteakip istifa eden Fidan, daha sonra Büyükelçilik Siyasi ve Ekonomik Danışmanlığı, Başbakanlık Türk İşbiriği ve Kalkınma İdaresi (TİKA) Başkanlığı, Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığında dış politika ve uluslararası güvenlikten sorumlu görevlerinin yanısıra Başbakanlık Özel Temsilciliği de yaptı.

Fidan, bu görevlere paralel olarak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği, Birleşmiş Milletler Kakınma İşbirliği Platformu Danışma Kurulu Üyeliği, Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliği, Yunus Emre Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği ve OYAK Genel Kurul Üyeliği yaptı.

Uluslararası güvenlik, uluslararası kalkınma ve Türk Dış Politikası konularında akademik çalışmalarda bulunan Fidan, Hacettepe ile Bilkent Üniversitelerinde yarı zamanlı olarak uluslararası ilişkiler alanında dersler verdi.

Fidan, kısa bir süre MİT Müsteşar Yardımcılığı görevinin ardından 27 Mayıs 2010'da MİT Müsteşarı olarak atandı.

7 Haziran 2015'te yapılacak genel seçim öncesi, milletvekili aday adayı olmak üzere 10 Şubat 2015 tarihinden geçerli olmak üzere MİT Müsteşarlığı görevinden istifa etti.

AK Parti'ye yaptığı milletvekili aday adaylığı başvurusunu geri çekme talebi dün itibarıyla kabul edilen Fidan, yeniden MİT Müsteşarı olarak atandı ve bugün itibarıyla görevine başladı.