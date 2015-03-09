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Politika

'Bir partiye üye olan Hakan Fidan yeniden MİT'in başına getirilmemeli'

CHP sözcüsü Haluk Koç, Hakan Fidan'ın aday adaylığını geri çekmesinin en doğal hakkı olduğunu söyledi

09 Mart 2015 22:12

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Haluk Koç, Hakan Fidan'ın AKP'ye yaptığı milletvekilliği aday adaylığını geri çekmesine yönelik olarak, "Milletvekili adaylığından çekilmek Hakan Fidan'ın hakkıdır ama herkes şunu iyi bilmelidir ki, bir partiye üye olan kişi yeniden MİT'in başına getirilmelidir" diye konuştu.

Koç, Fidan’ın milletvekili adaylığından çekilmesi üzerine yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi: "Türkiye Cumhuriyeti’nin istihbarat örgütü başkanlığından istifa ederek bir siyasi partiye kaydını yaptıran ve milletvekili adayı olduğunu açıklayan Hakan Fidan, bugün bir açıklama daha yaparak üyesi olduğu iktidar partisinin milletvekili adaylığından da çekildiğini duyurdu.

Birçok oyun ve pazarlığı içerse de, milletvekili adaylığından çekilmek Hakan Fidan’ın hakkıdır ama herkes şunu çok iyi bilmelidir ki, bir siyasi partiye üye olan Fidan yeniden MİT Müsteşarlığı'na getirilemez ve getirilmemelidir."

 

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