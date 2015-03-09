'Sayın Başbakanımız, Hakan Fidan'ı yeniden MİT Müsteşarı olarak görevlendirdi'

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda 9 saat süren Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, AKP'den milletvekili aday adaylığını geri çeken Hakan Fidan'ı yeniden MİT Müsteşarı olarak görevlendirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, Erdoğan başkanlığında yapılan ikinci toplantı, yaklaşık 9 saat sürdü.

Toplantıya, genel seçimler nedeniyle istifa eden bakanların yerine getirilen Adalet Bakanı Kenan İpek, İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Feridun Bilgin ilk kez katıldı. İpek, Öztürk ve Bilgin, Bakanlar Kurulu Toplantısı'ndan kısa bir süre ayrılarak TBMM'de yemin etti.

Bu arada Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk de Süleyman Şah Türbesi'nin taşınması ve RF-4E ve F-4 uçakları konusunda Kurul'a brifing verdi. Komutanlar, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yaklaşık 4 saat kaldı.

Hakan Fidan'ın adaylığını geri çekmesi

Hakan Fidan'ın istifa kararını bir televizyon kanalında canlı yayın sırasında öğrendiğini ifade eden Arınç şunları söyledi: "O anda spontane olarak söylediğim söz şudur: Sadece milletvekili olmak için aday olunmuşsa bu bir israftır. Çünkü Sayın Fidan MİT Müsteşarlığında fevkalade başarılı olmuş bir bürokratımızdır. Kendisine MİT Müsteşarı olarak ihtiyacımız vardı. Keşke bunu yapmasaydı demiştim. Sonra da bakan olduğu takdirde bunun sonuçlarının ne olabileceğini ifade etmiştim. Bu belki garip karşılandı. Ama daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımız bir vesileyle benim düşüncelerime yakın bir düşünceyi ifade etti.



O da bu aday adaylığını olumlu karşılamadığını, yaptığı görevin çok daha önemli olduğunu, kendisinin yaptığı görev itibarıyla pek çok bilgiye sahip olduğunu, o kurumun Türkiye için çok gerekli önemli bir kurum olduğunu ifade etti ve bunu zaman zaman da tekrarladı. Bu görüşmeler sırasında Sayın Başbakanımız da MİT Müsteşarı Fidan'ın kendisine aday olmak istediğini, kendisinin de uygun gördüğünü ifade etti. Bütün bu konuşmalar hafızalarda, belleklerde yaşıyor."

'Yakın zamanda tekrar MİT Müsteşarlığı görevine devam edecek'

Bugün itibarıyla Hakan Fidan'ın aday adaylığından vazgeçtiğini ifade ederek Başbakan Davutoğlu'na durumu ilettiğini, Davutoğlu'nun da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşme sonucu bunu olumlu karşıladığını bildiren Arınç, şöyle devam etti: "Kendisinin açıklaması basına düşmüştür. Burada hem teşekkür ediyor hem de kendisine verilecek her görevi layıkıyla yapmak için çalışacağını ifade ediyor. Başbakanımızın Cumhurbaşkanımızla bu konuyu görüşerek mutabık kalmasından sonra Sayın Müsteşarın da verdiği açıklamayı ben şahsen yeterli görüyorum.

Sorunun ikinci bölümü tekrar MİT Müsteşarlığına dönüp dönemeyeceği konusudur. Sayın Başbakanımız, Sayın Hakan Fidan'ı tekrar MİT Müsteşarlığında görevlendirmiştir, onay vermiştir ve bu onay itibarıyla kendileri yakın zamanda tekrar MİT Müsteşarlığında göreve başlayacaklar."