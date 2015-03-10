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Hakan Fidan AKP'den adaylığını neden geri çekti?

Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Medine'de özel bir görüşme gerçekleştirmişti

10 Mart 2015 09:22

MİT Müsteşarlığı’ndan istifa eden ve AKP’den milletvekili aday adayı olan Hakan Fidan, milletvekili adaylığını dün sürpriz biçimde geri çekti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın onaylamamasına rağmen milletvekili aday adayı olan, Erdoğan'ın sitemlerine karşı AKP’den temayül yoklamasına girerek Ankara’da en yüksek oyu alan Fidan, dün dilekçesini bizzat Başbakan Ahmet Davutoğlu'na sundu. Davutoğlu'nun da Bakanlar Kurulu öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü, Erdoğan'ın uygun bulması üzerine de dilekçenin işleme konulduğu öğrenildi.

Milliyet'te yer alan habere göre, Fidan'ın adaylığını geri çekmesine ilişkin süreç, geçen hafta hız kazandı. Fidan'ın geri çekme kararını vermeden önce Erdoğan'la gizli bir görüşme yaptığı bildirildi.

 

MİT'e uygun aday bulunamadı

 

 

Erdoğan ile Fidan'ın Medine’de de bir araya geldiği iddia edilmişti. Bu görüşmelerden sonra Erdoğan ile Davutoğlu'nun da Fidan'ın adaylığını yeniden görüştüğü, MİT Müsteşarlığı için daha uygun bir isim de belirlenememiş olduğundan adaylığın geri çekilmesinin uygun olacağı görüşüne varıldığı bildirildi.

Erdoğan, Davutoğlu ve Fidan'ın görüş birliğine varmasının ardından dün adaylığı geri çekme süreci işletildi. Fidan, bunun üzerine, dün adaylıktan çekildi. Davutoğlu, Fidan'a, ''Adaylık kararı da, geri çekilme kararı da sizindir'' mesajı verdi ve kararının hayırlı olmasını diledi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Davutoğlu, Fidan'ın durumunu yeniden görüştü.

 

Resmen geri çekildi

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de kararı değerlendiren Başbakan Davutoğlu, ''Talebi uygun bularak'' işleme koydurdu ve Fidan'ın adaylığı resmen dün itibariyle geri çekildi. ''Gördüğü lüzum üzerine'' adaylıktan çekildiğini ve ''tevdi edilecek her görevi hakkıyla yerine getireceğini'' açıklayan Fidan'ın MİT Müsteşarlığı’na yeniden atanacağı ya da Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı olacağı konuşuldu.

 

Bakanlar Kurulu sonrası açıklandı

 

Ancak Bakanlar Kurulu'nun ardından Fidan'ın, jet hızıyla Başbakan Davutoğlu tarafından MİT Müsteşarı olarak yeniden görevlendirildiği açıklandı. Fidan'ın kısa sürede işbaşı yapması bekleniyor. Son olarak 10 Şubat’ta Çözüm Süreci toplantısına girerek görevine veda eden Fidan'ın, yarın yapılacak Çözüm Süreci toplantısına Müsteşar sıfatıyla yeniden katılabileceği belirtildi.

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