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MİT Kanunu'na göre Hakan Fidan'ın tekrar MİT'e dönmesi yasal değil mi?

Hakan Fidan, MİT Müsteşarlığı görevinde 5 yılı doldurmadan istifa etmişti

10 Mart 2015 10:06

Dün sürpriz bir kararla AKP'den aday adaylığının geri çeken Hakan Fidan’ın yeniden MİT Müsteşarlığı’na atanması başkentte tartışma yarattı. Fidan'ın 657 Sayılı Kanun’un 92’nci maddesine göre 6 ay geçmeden göreve dönmesinin yasal olmadığı öne sürüldü.

Kulislerde MİT Yasası’nın 14. Maddesi’ne göre 5 yıl geçmeden istifa edenlerin 5 yıl geçmedikçe devlet memurluğuna alınamayacağı da konuşuldu. Ancak 657 Sayılı Kanun’un 59. maddesine göre MİT kadrolarının tümü istisnai kadro ve bekleme süresi uygulanmıyor. Dolayısıyla hükümet ve Cumhurbaşkanı isterse Fidan, yeniden MİT Müsteşarlığı’na atanabilir. 298 sayılı Seçim Kanunu’nun ek 7’nci maddesinde, “Hakimler ve savcılar ile subay ve astsubaylar hariç olmak üzere; milletvekili seçimlerinde aday ve aday adayı olan memurlar ve diğer kamu görevlileri, adaylığı veya seçimi kaybetmeleri halinde, YSK’nın seçim sonuçlarını ilanını takip eden bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla eski görevlerine veya başka bir göreve dönebilirler” hükmüne yer verilmiştir. Buna göre, aday adaylığı listeleri kesinleşmeden hiçbir aday adayının kamudaki görevine bir ay içinde dönmesi mümkün değildir. Ancak bu düzenleme, seçimden dolayı geri dönüşe dair olduğu için bunun Fidan’a engel olmadığı bildirildi.

 

MİT Kanunu  madde 13 ve 14...

 

Madde 13: Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı, Milli Güvenlik Kurulunda görüşüldükten sonra Başbakanın inhası ve Cumhurbaşkanının onayı ile atanır. MİT Müsteşar yardımcıları ve başkanlar, MİT Müsteşarının teklifi üzerine, Başbakanın inhası ve Cumhurbaşkanının onayı ile atanır. Diğer personel MİT Müsteşarı tarafından atanır. Bu atamalar Resmi Gazete’de yayımlanmaz ve gizli tutulur.

Madde 14:  MİT fiili kadrosuna atanan personelden; bu teşkilattaki göreve başladıkları tarihten itibaren beş yıl geçmeden istifa edenler veya istifa etmiş sayılanlar, görevle ilişkilerinin kesildiği tarihten itibaren beş yıl geçmedikçe Devlet memurluğuna alınamaz.

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