HaberTürk ve TV 100'ün Hadi Özışık'la yollarını ayırmasının ardından Türkiye gazetesi Süleyman Özışık'ın yazılarına son verdi

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'le İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında aracı olduğu iddia edilen İnternet Haber'in kurucusu Hadi Özışık'ın TV100'le ilişiğinin kesilmesinin ardından, Süleyman Özışık'ın Türkiye gazetesindeki yazılarına son verildiği bildirildi.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile arasında arabuluculuk yaptığı iddialarını yalanlayan gazeteci Hadi Özışık ile görüşme videosunu yayınlamasının akşamında Süper Haber'e konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Süleyman Özışık ile de yakın zamanda görüşmediğini belirtmişti.

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"Süleyman Özışık ile en son geçen yıl haziran ayında görüştüm" diyen Soylu'nun 24 Eylül 2020'de Süleyman Özışık ile birlikte TGRT programına çıktığı ve fotoğraf çektirdikleri gündeme geldi.

Türkiye gazetesi yazılarına son verdi

Peker'in dün akşam görüşme kaydını ifşa etmesinin ardından TV100 ve HaberTürk'teki programlarına son verilen Hadi Özışık'ın ardından Mücahit Ören'e ait İhlas Gazetecilik bünyesinde yayımlanan Türkiye gazetesi, Süleyman Özışık'ın yazılarına son verdi.

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