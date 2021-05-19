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Hadi Özışık, Sedat Peker'le Bakan Soylu arasında aracılık yaptığı iddialarını böyle reddetmişti: Yapmışsak en adi şerefsiz biziz

"Dostuma zarar vermem ama dostumun da bana zarar vermesini istemem"

19 Mayıs 2021 08:24

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in, İnternethaber.com Grup Başkanı Hadi Özışık'la yaptığı görüşmeleri  yayınlamasının ardından, Özışık'ın, Peker ile  İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında aracılık yaptığı iddialarını reddettiği açıklama yeniden gündeme geldi. 

Peker'in görüşme kayıtlarını yayınlamasından bir süre önce kendi yayın kanalı olan İnternethaber.com Youtube kanalından iddiaları reddeden Özışık, "Böyle bir aracılık yapmışsak en adi şerefsiz biziz" demişti. 

Söz konusu aracılık iddialarını reddederken dostluğa çok önem verdiği vurgusu yapan Özışık, "Dostlar birbirlerine zarar vermezler. İyi günde kötü günde birbirlerine sahip çıkarlar. Ben hayatım boyunca hiçbir dostumu satmadım satmam. Dostuma zarar vermem ama dostumun da bana zarar vermesini istemem" ifadelerini kullanmıştı. 

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