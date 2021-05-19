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Sedat Peker'in görüşme kaydını yayınladığı Hadi Özışık'ın tv100'deki 'Sağlı Sollu' programındaki görevi sonlandırıldı

19 Mayıs 2021 18:21

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in dün gece Twitter'da gazeteci Hadi Özışık'la olan ses kaydını yayınlamasının ardından tepki toplayan internethaber'in kurucusu Özışık'ın tv100'de yayınlanan "Sağlı Sollu" programındaki görevi sonlandırıldı. Habertürk TV'nin de Özışık'ın yorumculuk görevine son verdiği belirtildi.

Medyakoridoru'nun edindiği bilgiye göre,  kararın bu sabah tebliğ edildiğini ve Özışık'ın yakın çevresiyle de durumu paylaştığı belirtildi.

Özışık'ın Habertürk TV'deki yorumculuk görevine de son verildiği bildirildi.

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile hakkında arama kararı bulunan organize suç örgütü lideri Sedat Peker arasında arabulucu olduğu iddiasını, “Mesaj götürmüşsem namussuzum, şerefsizim, alçağım” ifadesiyle yalanlayan gazeteci Hadi Özışık, Peker'in "Beni yalanlamayın, herkesi rezil ederim" diyerek söz konusu görüşme kaydını yayınlamasının ardından özür dilemişti. 

Moderatörlüğünü Ahu Özyurt'un üstlendiği programda, Barış Yarkadaş, Gürkan Hacır, Hadi Özışık ve Metin Özkan yorumcu olarak yer alıyordu.

Ne olmuştu?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Fatih Ertürk'ün Halk TV'de sunduğu Günün Raporu programında, "Süleyman Soylu'ya çok yakın bir gazeteci Sedat Peker ile bir görüşme gerçekleştirdi mi? Yaptığı görüşmede 'Yeni videolar yayınlama. Bakanımız seninle ilgili bir şeyler söyleyecek ama sinirlenme, kapatalım bu işi' dedi mi? Sonrasında Süleyman Soylu'nun Sedat Peker ile ilgili açıklamalarından sonra, Sedat Peker çektiği bir videoyu o gazeteciye yolladı mı? O gazeteci o videoyu Süleyman Soylu'ya izletti mi? Sonra dönüp Peker'e, 'Aman bu videoyu yayınlama' dedi mi demedi mi?'' diye sordu.

Ardından Özışık, gazeteci Cüneyt Özdemir’e yaptığı açıklamada, “Süleyman Soylu'dan Sedat Peker'e mesaj götürmüşsem namussuzum, şerefsizim, alçağım” ifadelerini kullandı.

Hadi Özışık'ın açıklamalarından kısa bir süre sonra Sedat Peker, söz konusu görüşmenin videosunu yayınladı.

Hadi Özışık, yayımladığı son videoda isminin geçmesine ilişkin olarak Sedat Peker'e serzenişte bulunurken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmeye giden kişinin de Türkiye gazetesi yazarı kardeşi Süleyman Özışık olduğunu söyledi. Özışık'ın Peker’e Soylu ve oluşan gündeme ilişkin bilgi verdiği görülen videoda; sık sık "Sen haklısın" dediği dikkati çekti.

Twitter hesabından iki video paylaşan Peker, “İnternethaber sitesinin sahibi olan hadi Özışık - Süleyman Özışık kardeşler en yakınları olan Süleyman Soylu’yla benim aramda aracılık yaptıklarını yalanlamışlar, söyleyen şerefsizdir demişler. Ben kimseye hile yapmam, ancak kendimi de rezil duruma düşürmem. Anlatımlarımda ismi geçen herkesi uyarıyorum. Beni yalanlamayın, herkesi rezil ederim. Adam gibi dik duracağız. Yoksa yerle yeksan ederim!” ifadesini kullandı.
 
 
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