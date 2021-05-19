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Hadi Özışık, Barış Yarkadaş'ın nargile iddiasını da yalanlamıştı: "Hiç nargile falan içmiyorum iftira atma"

19 Mayıs 2021 09:36

İnternethaber.com Grup Başkanı Hadi Özışık'ın, organize suç örgütü lideri Sedat Peker ile yaptığı görüşmenin ardından, sosyal medyada daha önce nargile içtiği iddialarını yalanladığı konuşması gündem oldu. 

Sedat Peker ile yaptığı görüşme sırasında nargile içen Özışık, daha önce TV100'de katıldığı bir programda gazeteci Barış Yarkadaş'ın "Senin dün gece nerede nargile içtiğini de anlatırım" sözlerine "Ben hiç nargile falan içmiyorum iftira atma" şeklinde yanıt vermişti. 

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