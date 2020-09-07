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Güle güle Erbil Abi: Gazeteci Erbil Tuşalp son yolculuğuna uğurlandı

07 Eylül 2020 15:30

5 Eylül günü hayatını kaybeden gazeteci Erbil Tuşalp son yolculuğuna uğurlandı. Tuşalp'in cenazesi İzmir Karşıyaka Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İzmir Başkent Hastanesi’nde bir süredir tedavi gören Erbil Tuşalp, 5 Eylül günü 75 yaşında hayatını kaybetti. Bugün son yolculuğuna uğurlanan Tuşalp, İzmir Karşıyaka Doğançay Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Pandemi önlemleri nedeniyle sadece İzmir Karşıyaka Doğançay Mezarlığı’nda düzenlenen törende Erbil Tuşalp’in eşi Ayşegül Aktürk Tuşalp taziyeleri kabul etti.

Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, çok sayıda gazeteci ve Erbil Tuşalp’in okurları katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da törene çelenk gönderdi.

Cenaze törenine Tunç Soyer de katıldı

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Türkiye’nin özgür basın konusunda en büyük sınavlarından biri olan 12 Eylül darbesi döneminde Erbil abi gazetecilik dersi verdi. Kendisi araştırmacı gazeteciliğin en iyi isimlerinden biriydi. Asla teslim olmadı. Özgürlüğünden, düşüncelerinden taviz vermedi. Anısını her daim yaşatacağız” dedi.

Erbil Tuşalp ile çalışma arkadaşlığı yapan Gazeteci Nazım Alpman ise, “1990’lı yılların sonunda iki yıla yakın Milliyet Gazetesi’nde çalıştık. Bir gazeteci büyüğüm olarak 1970’li yıllardan beri takip ediyordum. Erbil Tuşalp demek belge demekti. Her şeyi yazardı. Kurşun kalemi ve sarı defterlerine her şeyi not ederdi. Bize önerdiği haberleri bile haber küpürleri, notlar, görseller ile verirdi. Kendisini kollamadığı kadar çalışanlarını kollardı. Ondan dürüstlük, gerçeklik ve habercilik öğrendim. Onun en karşısındakiler bile onun dürüstlüğünü takdir ederdi. Az sayıdaki gazeteciden biriydi. Anılarını, mücadelesini yaşatmalıyız ve yaşatacağız” diye konuştu.

Öte yandan Erbil Tuşalp’in Karaburunlu dostları da Karaburun Nergis kafede bir anma gerçekleştirdi.

Erbil Tuşalp kimdir?

Erbil Tuşalp, 9 Eylül 1945’te Konya’nın Akşehir ilçesinde doğdu. Çocukluk yıllarını Akşehir’de geçirdi. Kara Harp Okulu’nu kazandı ve okuldan 1965 yılında mezun oldu. 

TRT’de haber kameramanı olarak 1974 yılında başlayan Tuşalp, TRT’nin ardından Günaydın, Vatan, Dünya, Radikal, Posta ve Milliyet gazetelerinde, İSTA, ANKA Haber Ajansı, UBA Haber Ajansı ve ATV ve Show TV’de Olay, 32. Gün, Dünya Değişirken ve 40 Dakika programlarında çalıştı.

1979 yılından itibaren Cumhuriyet Gazetesi Ankara Bürosu'nda siyasi muhabir olarak önemli dosyalara imza attı. Türkiye Gazeteciler Sendikası’nda iki dönem Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. İnsan Hakları Derneği’nin kurucuları arasında yer aldı. Tuşalp, insan haklarını sorgulayan, yakın dönemin “Susurluk Kazası” vb. karanlıkta kalmış siyasal olaylarına ışık tutan araştırmalarıyla tanındı.

Araştırmacı kimliğiyle tanınan Tuşalp’in Bin İnsan, Bin Tanık, Bin Belge, Eylül İmparatorluğu, Artık Demokrasi İsteyin, Ben Tarihim Bay Başkan, Paşa ile General, Önce Çocuklar Öldü, Evren'inki mi Özal'ınki mi?, Çürüme, Plastik Papatya Kokusu, Şeriatı Beklerken, Demokrasi Sizin Neyinize, Şeriat A.Ş, Sen Sofi’nin Oğlusun, İslam Faşizmi, Bozkurtlar, Çete Parti Mafya, Aldanma, Kuklaturka, İslam İmparatorluğu adlı kitapları yayımlandı.

Türkiye basınının önde gelen isimleri arasında bulunan Erbil Tuşalp, emeklilik yıllarını İzmir Karaburun'da geçirdi.

 

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