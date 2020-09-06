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Gazeteci Erbil Tuşalp hayatını anlatıyor: Babamı Kore şehidi sandıkları için diplomamı Genelkurmay Başkanı verecekti, o gün uzun sürmeyeceğini anladım...

"75 yaşına gelmiş bir insanın hayat hikayesi olmaz, iz bırakan birkaç anısı vardır"

06 Eylül 2020 16:39

75 yaşında hayatını kaybeden gazeteci-yazar Erbil Tuşalp'in hayatını, anılarını aktardığı belgesel  2019'da yayınlandı. 

Belgesel İzmir Vefa İstasyonu ekibinin bir çalışması.

Çekimlerde Erbil Tuşalp, askeri okuldaki öğrencilik yıllarını da aktarıyor.

Diploma töreninde yaşadıklarını anlatan Tuşalp, ömrünü neden askeriyede tamamlamadığını şu anısıyla anlatıyor: 

"Harp Okulu avlusunda kulağıma şöyle bir ses geldi. Babası Kore'de şehit olan Erbil Tuşalp'ın diplomasını da Genelkurmay Başkanı verecek dediler. Duyduklarıma inanamadım. Neden inanamadım biliyor musunuz? Babam Kore'ye gitmemişti. O gün karar verdim. Bu kadar ciddi bir hata yapan kurumda her halde ömrümüz uzun olmaz dedim. 13 yıl sonra ordudan sağlık nedeniyle ayrıldım

Konak Belediyesi'nin desteği ile İzmir Vefa İstasyonu'dan isimlerin hazırladığı belgesel 27 Mart 2019'da yayınlandı. 

Emek veren isimler şöyle: Bahri Karaduman, Eşref Karadağ, Ferhat İşlek, Ferzan Sarpkaya, M. Osman Akbaşak, Muhittin Bilgin, Nalan Yılmaz, Oğuz Tümbaş, Selçuk Oğuz, Y. Bekir Yurdakul

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