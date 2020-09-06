Sözcü yazarı Doğru: Erbil Tuşalp 35 yıl önceden bugünün Türkiye'sini yazdı

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, yaşamını yitiren gazeteci Erbil Tuşalp'in ardından kaleme aldığı yazıda, "Gerçek bir araştırmacıydı. Genç kuşak gazetecilerin Erbil'in kitaplarını okumalarını isterim. 35 yıl önceden bugünün Türkiye'sini yazdı." düşüncesini dile getirdi.

Doğru, "Gerçek bir araştırmacıydı. Açık kaynaklardan bin bir emekle bilgi toplardı. “Bin İnsan. Bin Tanık. Bin Belge” diye Türkiye'yi yazardı. Gizlenenin, saklananın peşindeydi. Polis işkencesine, adaletsizliğe, rüşvete, çeteleşmeye, milliyetçiliğin ve dinin siyasete alet edilip istismar edilmesine, darbelere, din faşizmine, demokrasinin geriletilmesine karşı yılmayan bir yazı emekçisiydi. Hana da sığınmazdı. Külhana da baş eğmezdi. Dostumdu. Ara sıra telefonla da olsa konuşurdum. Yüreklendirir, destek verirdi. Onun da benim de basın kartını iptal etmiş, vermiyorlardı. Gülüyorduk. Erbil Tuşalp, hayata pencerelerini kapattı. Genç kuşak gazetecilerin Erbil'in kitaplarını okumalarını isterim. 35 yıl önceden bugünün Türkiye'sini yazdı." ifadesini kullandı.

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